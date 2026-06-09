カリフォルニア州アーバイン発――月曜の公開練習の熱気が冷めた火曜日、米国男子代表は日常を取り戻した。練習は標準的ながら、ある意味では「初」の試みでもあり、ワールドカップに向けた朗報だ。
チームは新たな「第二の故郷」アーバインで準備を続ける。選手たちは新環境に適応済みで、金曜のパラグアイ戦への重圧と、その前に平常を取り戻す必要性のバランスを取っている。
数選手が取材に応じ、W杯に向けた1週間の準備を続けた。以下に2日目の主な話題と注目ポイント、そして小さなハイライトを紹介する。
カリフォルニア州アーバイン発――月曜の公開練習の熱気が冷めた火曜日、米国男子代表は日常を取り戻した。練習は標準的ながら、ある意味では「初」の試みでもあり、ワールドカップに向けた朗報だ。
チームは新たな「第二の故郷」アーバインで準備を続ける。選手たちは新環境に適応済みで、金曜のパラグアイ戦への重圧と、その前に平常を取り戻す必要性のバランスを取っている。
数選手が取材に応じ、W杯に向けた1週間の準備を続けた。以下に2日目の主な話題と注目ポイント、そして小さなハイライトを紹介する。
火曜日の米国代表トレーニングで朗報があった。アトランタで合宿が始まって2週間ぶり、26人全員が初めて練習に参加した。
クリス・リチャーズも含まれる。クリスタル・パレスのDFリチャーズはヨーロッパ・カンファレンスリーグ決勝のため合流が遅れ、足首の怪我を抱えていたが、これで2日連続のフルトレーニングとなった。
また、タイラー・アダムスも火曜日に合流。月曜は負荷調整で別メニューだったが、この日は全体練習にフル参加した。
クリスティアン・ロルダンは米国代表（USMNT）のベテランで、チームを牽引するリーダーだ。ワールドカップを目前に控えた今週、多くの選手が彼に頼っている。
では、この重要な試合を控えて、彼はチームに何と言っているのか？USMNTの成功のために何が不可欠なのか？彼の答えはシンプルだ。「序盤から勢いよく攻めること」。ドイツ戦でその重要性を学んだと彼は期待している。
「それは極めて重要だ」と彼は語った。「早い段階で得点できれば理想的だが、ピッチ全体でプレスをかけ、序盤から勢いを持って15分まで持ち込めれば、我々は有利な立場に立てると思う。そのようにスタートできれば、グループリーグ突破の可能性は十分にある。 トーナメントでは初戦、特に最初の15分が重要だ。ドイツ戦のように気を緩めず、万全を期す必要がある。一瞬で流れが変わるからだ」
とはいえ、それはあくまで序盤の話。ロルダンは「その後、ペースを落とすタイミングを見極め、難しい局面を乗り切ることも大切だ」と続ける。
「それは経験と、それに伴う賢明さから生まれるものだと思います」と彼は語った。「ドイツ戦では、ファウルでリズムを落とす、ボールをタッチライン外に蹴り出す、相手陣内に放り込んでプレッシャーを逃すなど、試合を落ち着かせる場面がありました。 GKがボールを保持したとき、低いブロックで粘り強く守ったあとなら、もう一段耐えられるか。こうした場面はチーム全体で改善すべき点だ。多くのチームが実践しているので、我々も参考にするべきだ」
マット・フリーゼは月曜日、先発GKが誰かは不明と明かした。マット・ターナーも火曜日に同様の発言をした。2人とも自分が先発だと仮定して準備を進め、そうでないと告げられるまでその姿勢を貫く。
ターナーは「自分の経験に頼り、出番に備えている。毎日練習し、プレーすると仮定して準備している」と語った。
先発は1人だけ。2人のマットと、おそらくクリス・ブレイディが控えを務める。選手たちはこの状況をどう乗り越えているのか。
「もちろん、僕たちの間には健全な相互尊重があると思う」とターナーは語った。「監督が最終的にどのような決断を下そうとも、その決定を尊重し、最後まで互いを支え合うのが、僕たち選手としての義務だと思う」
これはGKに限った話ではない。ジオ・レイナも、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームで先発を争う選手たちの心境を問われた。
「僕たちは毎日正しい習慣でトレーニングし、互いに競い合っているだけです」と彼は語った。「とても健全な環境です。もちろん皆プレーしたいですが、チームとサッカーがどう機能するかを理解しています。結果がどうであれ、僕たちは皆、監督の決断に従う覚悟があります」
米国代表チームはここ数日間、南カリフォルニアに滞在している。彼らは外界からほぼ隔離された状態にある。ロサンゼルスの喧騒から離れたアーバインでトレーニングを行うことは、その目的の一つだ。
トレーニングやミーティングの合間に選手たちは息抜きをした。多くの選手がニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズのNBAファイナルを観戦。ニックスファンのジョー・スカリーは、西海岸時間の試合開始が早かったため「奇妙な体験だった」と語った。チーム内にはニックスファンとアンチがいるという。
月曜日にはスキャリーを含む数名がビーチへ行き、チーム全体がリフレッシュする貴重な機会となった。
「昨日、僕を含めて8人くらいで海に行ったんだけど、楽しかったよ」とスカリーは語った。「本当に特別なチームだ」
ターナーにとっては、この隔離生活は心地よい。試合が近づきスポットライトが強まる中でも、選手たちは家族と過ごす時間を作れている。
「人混みを避けられる良い環境だ」とターナーは語る。「自然も少し感じられ、仲間と過ごす時間を楽しめる。カタールでは簡単だったけど、今回は家族もいるし、すべてが近くにある。だからこそ、ここから少し離れる小さなオアシスがあるのは本当にいいことだ」