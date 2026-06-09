クリスティアン・ロルダンは米国代表（USMNT）のベテランで、チームを牽引するリーダーだ。ワールドカップを目前に控えた今週、多くの選手が彼に頼っている。

では、この重要な試合を控えて、彼はチームに何と言っているのか？USMNTの成功のために何が不可欠なのか？彼の答えはシンプルだ。「序盤から勢いよく攻めること」。ドイツ戦でその重要性を学んだと彼は期待している。

「それは極めて重要だ」と彼は語った。「早い段階で得点できれば理想的だが、ピッチ全体でプレスをかけ、序盤から勢いを持って15分まで持ち込めれば、我々は有利な立場に立てると思う。そのようにスタートできれば、グループリーグ突破の可能性は十分にある。 トーナメントでは初戦、特に最初の15分が重要だ。ドイツ戦のように気を緩めず、万全を期す必要がある。一瞬で流れが変わるからだ」

とはいえ、それはあくまで序盤の話。ロルダンは「その後、ペースを落とすタイミングを見極め、難しい局面を乗り切ることも大切だ」と続ける。

「それは経験と、それに伴う賢明さから生まれるものだと思います」と彼は語った。「ドイツ戦では、ファウルでリズムを落とす、ボールをタッチライン外に蹴り出す、相手陣内に放り込んでプレッシャーを逃すなど、試合を落ち着かせる場面がありました。 GKがボールを保持したとき、低いブロックで粘り強く守ったあとなら、もう一段耐えられるか。こうした場面はチーム全体で改善すべき点だ。多くのチームが実践しているので、我々も参考にするべきだ」