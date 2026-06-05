米国代表ワールドカップ・ノート：クリス・リチャーズの出場可否は依然不透明。ウェストン・マッケニーはユヴェントスでの好調を夏まで維持したい。

金曜日の会場には、米国男子代表のワールドカップ監督マウリシオ・ポチェッティーノだけでなく、グレッグ・バーハルターもいました。米国代表は、大会前最後の親善試合ドイツ戦を前に、バーハルターのホームグラウンドで調整を行いました。
米国代表は金曜日、シカゴ・ファイアの練習施設でトレーニングを行い、土曜日の試合を前に多くの再会が実現した。
ポチェッティーノ、バーハルター、数名の選手が取材に応じ、次戦の見通しを語った。以下は金曜のシカゴで生まれた主な話題、注目ポイント、そしてちょっとした楽しい瞬間だ。
金曜日の会場には、米国男子代表のワールドカップ監督マウリシオ・ポチェッティーノだけでなく、グレッグ・バーハルターもいました。米国代表は、大会前最後の親善試合ドイツ戦を前に、バーハルターのホームグラウンドで調整を行いました。
米国代表は金曜日、シカゴ・ファイアの練習施設でトレーニングを行い、土曜日の試合を前に多くの再会が実現した。
ポチェッティーノ、バーハルター、数名の選手が取材に応じ、次戦の見通しを語った。以下は金曜のシカゴで生まれた主な話題、注目ポイント、そしてちょっとした楽しい瞬間だ。
金曜日の取材にはウェストン・マッケニーとセバスチャン・バーハルターが応じた。2人はシカゴ・ファイアの練習施設で過ごし、地元のヘッドコーチに会えることを期待していた。マッケニーは恩師との再会を望み、バーハルターは……言うまでもない。
マッケニーは、セバスチャンの父で元監督のグレッグ・バーハルターについて「彼は素晴らしい人だ。セバスチャンがいるから言ってるわけじゃないよ」と笑いながら語った。
施設に到着したばかりのマッケニーは、若きバーハルターとともに壇上に立った。そして、かつての監督と過ごす時間を楽しみにしていた。
「ピッチ内外の悩みを相談し、彼の前で泣いたこともある。苦しい時期も良い時期も共にしたので、今日会えて近況を語り、思い出を共有できるのは本当に嬉しい」とマッケニーは語った。 きっと彼は試合やワールドカップに向けてアドバイスをくれるはずだ。彼はそういう人だからね」
バーハルター氏は、マッケニーや息子だけでなく米国代表の多くの選手と親しい。2018年ワールドカップ予選の敗退後、新世代育成の使命を受けて代表監督に就任した。当時10代だった選手たちは、今や大人になった。
今も指揮を執っていないが、選手たちの成長を間近で見てきた彼は、この夏、彼らが成果を享受する姿を見届けたいと願っている。
「私が彼らを引き受けたとき、彼らはまだ若く、子供同然で、プロアスリートになるために何が必要かを学び始めたばかりだった」とグレッグ・バーハルターは語った。「今彼らを見ると、すっかり大人になっている！子供もいて、大人として、プロとして自分を律することの意味を完全に理解している。それを見るのは素晴らしいことだ。
「さっき彼らに挨拶したばかりだが、『信じられない、すっかり大人になったな！』と思ったよ。彼らはこの瞬間に備えているはずだ。このチームについて私が確信していることは、彼らがこうした局面で必ず力を発揮してくれるということだ。」
クリス・リチャーズは金曜日、チーム練習に問題なく参加した。ウォーミングアップも通常通り行った。しかしポチェッティーノ監督は、彼が今週末の試合に出場しないことを明言した。本人は不満かもしれないが、それが現実だ。
「メンバーを決めた時点では、クリスはカンファレンスリーグ決勝に出場できると考えていた」とポチェッティーノ。「当初の予定ではレイオ・バジェカーノとの決勝にベンチ入りし、さらにセネガル戦にも出場できると思っていた。 しかし今日になっても回復が遅れており、それがもどかしい。クリス・リチャーズが重要な選手であることは全員が理解している。ただ、当時の情報に基づく見通しであり、明確でないこともあった。
「結局、クリスが間に合うことを願うしかない。1か月試合に出ないまま、コンディションを保てるかは未知数だ。ワールドカップまで時間は少ない」
多くの選手がこの時期にありがちなコンディションの問題を抱えているとも語り、具体的な内容については笑ってコメントを避けた。ワールドカップに向けた準備は進んでおり、全体的には状態が良好だとした。それでも土曜の試合は、ほぼ正解のない綱渡りになると理解している。
ポチェッティーノ監督は、ワールドカップを控えた監督にとってリスクのない選択肢はないと語った。主力選手を休ませれば鋭さを欠くと批判され、起用して負傷者が出れば無謀だと非難される。 さらに彼は、SNSの時代には監督が結果だけで評価されがちだと指摘した。問題が起きれば「監督の判断ミス」と批判され、何もなくてもその決断は無視されるだけだ。
「選手を通常通り起用しても、主力メンバーを起用しても、ソーシャルメディアの批判者は決して納得しない」と彼は語った。「何も問題がなければ誰も何も言わないが、何か起きれば『彼は何も分かっていない！』と言われるのだ。
「何をするべきかは誰にも分からない。だからこそ、最初から全員がプレーできる状態を整えるために、最善を尽くすだけだ」
3月、ポチェッティーノ監督は、質の高い欧州チームと対戦する機会の重要性を強調した。セネガルに勝った米国代表は今週末、ドイツで再び強豪と戦う。監督はこれを好機と語っている。
「ワールドカップを前に最強の相手に挑みたかった。ポルトガルやベルギー戦は貴重な試練だった。何がダメで、どうすべきかを学んだ。セネガルに続き、明日も強敵と戦えるのは大きなチャンスだ。ベストを尽くす」
2023年10月の対戦ではクリスチャン・プリシッチが得点を挙げたものの1-3で敗れ、今回のメンバー26人のうち14人がその試合を経験している。
「当時のドイツ代表のメンバーは覚えていないし、今とどれほど似ているかも分からない」とマッケニーは語る。「それでも、あの試合は相手のレベルを示しただけでなく、私たちのレベルも示した。良い試合だったし、勝つ可能性もあった」。
「今回の試合には、まだ彼らと対戦したことのない選手もいれば、経験のある選手もいる。ワールドカップを控えた今、新たなエネルギー、新たなスタイル、そして状況全般が、我々にとって素晴らしい試金石になると思う。そして、我々はいつもと変わらぬメンタリティでピッチに立つつもりだ」
マッケニーは大会を前に好調を維持する米国代表の一人だ。一方で調子が今ひとつな選手もいる。ワールドカップでは、調子が重要になる場合もあればそうでない場合もある。重要なのは試合当日の出来栄えだ。
マッケニー自身もそう捉えている。彼は今夏ユヴェントスで得た自信を代表に持ち込もうとしている。だが、その自信が守備的MFとしてなのか、攻撃的MFとしてなのか、どこで活かされるかはまだ不明だ。
「クラブでの好調さをワールドカップに持ち込むことは、どの選手にとっても大きい。なぜなら、そこには自信と意欲が詰まっているからだ」とマッケニーは語った。 「このチームでは、監督のシステムに適応できる選手だ。複数のポジションをこなせるので、どこで起用されても求められたことは何でもやる。
チームのために一歩踏み出し、ベストを尽くすだけだ。このチームには自己中心的な選手が一人もいない。それが最大の強みだ。 全員が正しい目的を持ち、アメリカ代表の勝利のために集まっている。個人として良いシーズンを終え、自信を持って合流できたことはとても嬉しい。クラブは望んだ順位でシーズンを終えられなかったが、自信は失っていない」
今季はセリエAとチャンピオンズリーグで9得点6アシストをマークしたが、チームはCL出場権を2ポイント差で逃した。