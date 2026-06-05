米国代表ワールドカップ・ノート：クリス・リチャーズの出場可否は依然不透明。ウェストン・マッケニーはユヴェントスでの好調を夏まで維持したい。

クリス・リチャーズは金曜日、チーム練習に問題なく参加した。ウォーミングアップも通常通り行った。しかしポチェッティーノ監督は、彼が今週末の試合に出場しないことを明言した。本人は不満かもしれないが、それが現実だ。

「メンバーを決めた時点では、クリスはカンファレンスリーグ決勝に出場できると考えていた」とポチェッティーノ。「当初の予定ではレイオ・バジェカーノとの決勝にベンチ入りし、さらにセネガル戦にも出場できると思っていた。 しかし今日になっても回復が遅れており、それがもどかしい。クリス・リチャーズが重要な選手であることは全員が理解している。ただ、当時の情報に基づく見通しであり、明確でないこともあった。

「結局、クリスが間に合うことを願うしかない。1か月試合に出ないまま、コンディションを保てるかは未知数だ。ワールドカップまで時間は少ない」

多くの選手がこの時期にありがちなコンディションの問題を抱えているとも語り、具体的な内容については笑ってコメントを避けた。ワールドカップに向けた準備は進んでおり、全体的には状態が良好だとした。それでも土曜の試合は、ほぼ正解のない綱渡りになると理解している。

ポチェッティーノ監督は、ワールドカップを控えた監督にとってリスクのない選択肢はないと語った。主力選手を休ませれば鋭さを欠くと批判され、起用して負傷者が出れば無謀だと非難される。 さらに彼は、SNSの時代には監督が結果だけで評価されがちだと指摘した。問題が起きれば「監督の判断ミス」と批判され、何もなくてもその決断は無視されるだけだ。

「選手を通常通り起用しても、主力メンバーを起用しても、ソーシャルメディアの批判者は決して納得しない」と彼は語った。「何も問題がなければ誰も何も言わないが、何か起きれば『彼は何も分かっていない！』と言われるのだ。

「何をするべきかは誰にも分からない。だからこそ、最初から全員がプレーできる状態を整えるために、最善を尽くすだけだ」