ターナーは妻や子供たちと球場で一日を過ごしたが、ほとんどの選手はチームの宿泊先で家族と過ごした。パラグアイ戦の準備に追われたここ数週間の疲れを、選手たちは家族との時間で癒した。

「休みの日はチームメイトと誰とも会いたくない」とアダムスは冗談を言い、「だから家族と過ごして現実から離れたよ。 兄弟や両親と過ごす機会は少ないので、1日だけでも試合のことを忘れられてよかった。大会中に完全な休みはほとんどないので、このオフは、ここ数週間の努力が実った証拠だ。みんな、その価値を理解しているよ」

それでも土曜の夜、アダムスは家族と過ごし、所属するニューヨーク・ニックスのNBA制覇を目撃した。

「気を失うほどではなかったけど、本当に興奮したよ」と彼は笑った。これは、ニックスが第4戦に勝った際、興奮でソファを飛び越えたという彼の有名な反応に言及したものだ。「兄貴は泣いていた。今ニューヨークにいることがどれほど特別か、それがよく表れている。本当に特別な瞬間だった」

ロサンゼルス出身のライトは、近隣のイングルウッドで行われた試合に多くの家族が駆けつけ、2022年より長いオフを家族と過ごした。

新しいスケジュールについては「一長一短だ」と語る。「試合間隔が空くので全員が回復できる。3、4日おきに試合をするのは大変だが、合間に休めるので各試合でベストなプレーが見られるだろう。僕はこの方式の方が好きだ。選手が回復できるから」

「個人としては、家族と過ごしてエネルギーを充電し、リフレッシュしていたよ」