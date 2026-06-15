カリフォルニア州アーバイン発――パラグアイを破り初戦を勝利した米国男子代表は、いまだ高揚感が残る。それでもチームはすぐさま切り替えた。週末に休養日を設け、選手たちはリフレッシュして第2週に備える。
第2週の注目はオーストラリア戦。金曜日の試合はグループ上位2チームによる一戦となり、大会の行方を左右する。
月曜日、タイラー・アダムスとハジ・ライトが記者会見に臨み、今週のワールドカップ準備が始動した。アーバインの現場から、注目のトピックとハイライトをお届けする。
カリフォルニア州アーバイン発――パラグアイを破り初戦を勝利した米国男子代表は、いまだ高揚感が残る。それでもチームはすぐさま切り替えた。週末に休養日を設け、選手たちはリフレッシュして第2週に備える。
第2週の注目はオーストラリア戦。金曜日の試合はグループ上位2チームによる一戦となり、大会の行方を左右する。
月曜日、タイラー・アダムスとハジ・ライトが記者会見に臨み、今週のワールドカップ準備が始動した。アーバインの現場から、注目のトピックとハイライトをお届けする。
日曜日、USMNTの選手たちは貴重な休日を過ごした。土曜日は金曜日の大勝後の回復トレーニングだったが、日曜日は一息つき、オーストラリア戦に向けた過酷な一週間に備える日だった。
選手たちはそれぞれ自由に過ごした。元野球選手でもあるマット・ターナーは、月曜に行われるロサンゼルス・エンゼルス対タンパベイ・レイズの試合で始球式を務めた。
「今日のハイライトは、狙い通り完璧なストライクを投げられたことです」と彼は語った。「キャッチャーのミットを少し弾ませることができました。ローガン・オホッペが『うわー、すごいな、最高の始球式だったよ』と言ってくれました。 「いい褒め言葉をもらったよ。もちろん、スーパースターで、史上最高の選手の一人であり、ニュージャージー出身のマイク・トラウトに会えたのも最高だった。すべてが素晴らしかった」
もっとも印象的だったのはトラウトらとの会話だ。シーズン中でもエンゼルスの選手たちはワールドカップ、特にパラグアイ戦でのアメリカ代表の活躍を熱心に追っていた。
「頑張れ、みんな見ているし、応援している」と彼は言ってくれた」とターナーは振り返った。さらに監督とも話し、「来週末の試合に来てもらえるよう頼んでみた。25日はオフだから、トルコ戦に来てほしい」と続けた。
多くの選手たちと会い、彼らの興奮を肌で感じた。初戦の勢いを維持し、この波を乗り続けていきたい」
ターナーは妻や子供たちと球場で一日を過ごしたが、ほとんどの選手はチームの宿泊先で家族と過ごした。パラグアイ戦の準備に追われたここ数週間の疲れを、選手たちは家族との時間で癒した。
「休みの日はチームメイトと誰とも会いたくない」とアダムスは冗談を言い、「だから家族と過ごして現実から離れたよ。 兄弟や両親と過ごす機会は少ないので、1日だけでも試合のことを忘れられてよかった。大会中に完全な休みはほとんどないので、このオフは、ここ数週間の努力が実った証拠だ。みんな、その価値を理解しているよ」
それでも土曜の夜、アダムスは家族と過ごし、所属するニューヨーク・ニックスのNBA制覇を目撃した。
「気を失うほどではなかったけど、本当に興奮したよ」と彼は笑った。これは、ニックスが第4戦に勝った際、興奮でソファを飛び越えたという彼の有名な反応に言及したものだ。「兄貴は泣いていた。今ニューヨークにいることがどれほど特別か、それがよく表れている。本当に特別な瞬間だった」
ロサンゼルス出身のライトは、近隣のイングルウッドで行われた試合に多くの家族が駆けつけ、2022年より長いオフを家族と過ごした。
新しいスケジュールについては「一長一短だ」と語る。「試合間隔が空くので全員が回復できる。3、4日おきに試合をするのは大変だが、合間に休めるので各試合でベストなプレーが見られるだろう。僕はこの方式の方が好きだ。選手が回復できるから」
「個人としては、家族と過ごしてエネルギーを充電し、リフレッシュしていたよ」
米国代表は昨秋、オーストラリアを2-1で下した。その主役は2得点を挙げたライトだ。
あれから数カ月。ライトは言う。「あの試合から得られるものは特にない」。試合も相手も懸かっているものも違うからだ。
「オーストラリアには明確なゲームプランがあった」と彼は語った。「彼らの守備を崩すのは難しい。カウンター攻撃も危険で、前線には優秀な選手がいる。トルコ戦でも効果的に攻撃を仕掛け、ダメージを与えていた。トルコは少し過信して試合に臨んだかもしれないが、我々は同じ過ちは犯さない。 「この大会に出場しているチームはすべて強豪であり、ここにいる資格があることは我々も理解している。だから、その覚悟はできている」
それでも米国が頼れるのはフィジカルだ。前回の試合では激しいファウルでプリシッチが負傷。ライトは、両チームともワールドカップへの影響を知っているだけに、今回も同様の激しさになると予想する。
「間違いなく激しい試合だった」と彼は語る。「彼らは強いタックルで圧力をかけ、我々も対応せざるを得なかった。ハーフタイム直前、反撃しない我々に監督は不満だった。今回は、彼らの戦術により準備できる」。
ここ数か月、オーストラリアの選手やファンは昨年12月の発言にこだわる。抽選時、CBSアナリストで元ニューヨーク・レッドブルズMFマイク・グレラは、サッカーーズを米国代表にとって「楽勝」と評した。
それ以来オーストラリアのメディアから集中砲火を浴びているが、彼は主張を曲げない。
「オーストラリアが米国と互角に戦えるはずがない。彼らは守備に徹し、0－0で耐えるしかない。実力差は明らかだ。米国には毎週欧州でプレーする選手がいるが、オーストラリアにはいない」
レッドブルズでグレラとチームメイトだったタイラー・アダムスは、特にトルコ戦後にその評価に同意しない。
「どんなコメントも誰の役にも立たない」とアダムスは語った。「楽な試合になるはずがない。むしろ、我々が戦う中で最も難しい試合の一つになるだろう。 「トルコ戦で、彼らは非常に高いレベルで戦い、闘志と知性を示した。戦術も堅実だった。だから、非常に厳しい試合になる。楽勝などあり得ない」
金曜日の勝利の唯一の不安要素は、アダムスがイエローカードを受けたことだ。オーストラリア戦でも警告を受ければ、グループステージ最終戦のトルコ戦を欠場する。さらに、米国が勝ち進みトルコ戦でカードを受けた場合、決勝トーナメント初戦も出場できない。
「イエローカードは付き物さ」と彼は冗談めかして言った。「もちろん、自分としては管理しなければならないことだけど、特に2試合目では、決してペースを緩めるわけにはいかない。本当にアグレッシブに行かなければならないと思う。
3戦目はさらに慎重になる必要があるが、2戦目は全開でいく」