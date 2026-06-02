アーロンソンは先週、新婚としてUSMNT合宿に合流した。式準備は多忙だ。W杯期間中ならなおさらだ。彼はどこから手をつければいいのだろうか？

当初、代表合宿は6月1日開始予定で、5月29日の結婚式は問題なかった。

しかし、大会前のスケジュールが確定し、集合日は5月26日に前倒しされた。選手たちがそれを知った12月時点では式準備はほぼ完了。アーロンソンは「口座残高も厳しかった」と冗談交じりに語る。こうして、彼の私生活最大のイベントとプロ人生最大の瞬間が正面衝突した。 兄のパクステンから日程変更を知らされたとき、彼は胸が締め付けられた。

「招集日程を知ったとき、彼女の顔は真っ赤になった。僕の顔も真っ赤だった。僕たちはパニックになった。彼女は式のために多大な時間と労力をかけていたから」

「怖かったけど、コーチと直接話せたことが大きかった。彼はそういう会話が本当に上手で、選手として生きるのが簡単じゃないって分かってるから話しやすいんだ。」

結果として、式は滞りなく進んだ。木曜に練習し、フィラデルフィアへ飛び、リハーサルに数時間遅れたものの、式は予定通り行われ、土曜の練習に合流するため午前2時にアトランタへ出発するフライトも問題なかった。

「完璧だったよ。本当に素晴らしい一日だった」

それでもアーロンソンは、キャンプにすぐ戻ることが大切だったと語る。どんなに素晴らしい結婚式でも、今はワールドカップの時期だからだ。