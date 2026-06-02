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米国代表ワールドカップノート：クリス・リチャーズとタイラー・アダムスのコンディション、ブレンデン・アーロンソンの結婚式、ミスを乗り越えようとするマイルズ・ロビンソン

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GOALはUSMNTノート最新号で、合宿の主なトピックと注目ポイントを紹介します。

アトランタ発――ナショナル・トレーニング・センターで代表チームが再始動した。セネガルに3-2で勝利し、ワールドカップ準備を開始してから2日後、米国男子代表は新たな1週間へ向け練習を再開した。次のステップは？ 今週末、シカゴで行われるドイツとの親善試合に備え、当面はアトランタで調整を続ける。

火曜日、ブレンデン・アーロンソンとマイルズ・ロビンソンがメディアに対応。週末の試合で明暗が分かれた2人だが、共通のメッセージを口にした。「先週は終わった。今週は新しい始まりだ」。

以下は、USMNTキャンプから届いた主なトピック、注目ポイント、そしてちょっとした楽しい瞬間だ……

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    トレーニングの最新情報

    米国代表24選手と追加招集された数名がトレーニングを行った火曜のセッション開始時、2選手が不在だった。

    ナショナル・トレーニング・センターでの最初のウォームアップ中、クリス・リチャーズとタイラー・アダムスはジムに残った。米国サッカー協会によると、アダムスの不在は週末のセネガル戦後の負荷管理によるもの。彼は12月に内側側副靭帯（MCL）を断裂し、4月には大腿四頭筋の怪我でボーンマスの練習に完全に参加できていなかった。

    リチャーズは足首のけがから回復中で、個人練習を続けている。広報担当者は「順調」と説明した。

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  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    結婚式の準備

    アーロンソンは先週、新婚としてUSMNT合宿に合流した。式準備は多忙だ。W杯期間中ならなおさらだ。彼はどこから手をつければいいのだろうか？

    当初、代表合宿は6月1日開始予定で、5月29日の結婚式は問題なかった。

    しかし、大会前のスケジュールが確定し、集合日は5月26日に前倒しされた。選手たちがそれを知った12月時点では式準備はほぼ完了。アーロンソンは「口座残高も厳しかった」と冗談交じりに語る。こうして、彼の私生活最大のイベントとプロ人生最大の瞬間が正面衝突した。 兄のパクステンから日程変更を知らされたとき、彼は胸が締め付けられた。

    「招集日程を知ったとき、彼女の顔は真っ赤になった。僕の顔も真っ赤だった。僕たちはパニックになった。彼女は式のために多大な時間と労力をかけていたから」

    「怖かったけど、コーチと直接話せたことが大きかった。彼はそういう会話が本当に上手で、選手として生きるのが簡単じゃないって分かってるから話しやすいんだ。」

    結果として、式は滞りなく進んだ。木曜に練習し、フィラデルフィアへ飛び、リハーサルに数時間遅れたものの、式は予定通り行われ、土曜の練習に合流するため午前2時にアトランタへ出発するフライトも問題なかった。

    「完璧だったよ。本当に素晴らしい一日だった」

    それでもアーロンソンは、キャンプにすぐ戻ることが大切だったと語る。どんなに素晴らしい結婚式でも、今はワールドカップの時期だからだ。

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

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    リーズ・ユナイテッドのMFは、米国代表が3－2で勝ったセネガル戦に出場しなかった。出場しなかったのは、ハジ・ライト、マット・フリースと合わせてわずか3人だった。そのため、今週末のドイツ戦は彼にとってさらに重要になる。先週の結果を忘れ、今後の基盤を作りたいと考えているからだ。

    「今シーズンはキャリアで最高だった。あのレベルでプレーしたから、ドイツ戦で力を示したい。出番がなくても練習で証明し、ピッチに立つため全力を尽くす」 出場できなくてもチームメイトを全力でサポートする。それが僕だから。チャンスがあればピッチに立って役割を果たしたい」

    「そうできたことに本当に感謝している」と彼は続けた。「今はワールドカップに向けて準備をするだけ。とてもワクワクする時期だ。」

  • Miles RobinsonGetty

    「手を挙げた」

    隠しようのない事実だった。マイルズ・ロビンソンのパスミスがセネガルの2点目につながった。

    数日後、ロビンソンはミスを振り返り、チームメイトに支えられた感謝を語った。

    「チームは決勝点を奪う気概を示した。攻撃陣は3点目、4点目、5点目を狙えるチャンスを作っていた」

    「ミスはある。それは私の責任だ。だが、この状況から学び、チーム最高の瞬間はまだ先だと理解しなければならない。どんな機会も成長の機会だ。だから振り切り、自分がここにいる理由を自覚し、前へ進むだけだ。」

    今夏の大会でポジションを争うには、今後も努力を続ける必要がある。

  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    センターバックの状況

    ミスの有無に関わらず、ロビンソンは層の厚いセンターバック陣の一員だ。リチャーズは依然として怪我で離脱中だが、ロビンソン、ティム・リーム、マーク・マッケンジー、オーストン・トラスティが正センターバック候補として合宿に参加している。一方、アレックス・フリーマンはセネガル戦で3rdセンターバックとして先発した。ジョー・スカリーも3バックで起用され、この重要なポジションの選択肢を広げている。

    メンバー構成に応じて2バックから3バックへ、さらに再び2バックへ切り替えることは、選手たちにどのような感覚をもたらすのか。ロビンソンは、この競争は健全でありながら、ポジションを争う緊張感があると語る。

    「結局、僕たちは皆、競争しようとしているだけ」とロビンソンは語る。「11対11の練習では、フォーメーションや状況に応じたプレス、守備の方法がいろいろある。

    「結局のところ、僕たちは皆、練習の1回1回に集中し続け、競争し、コーチ陣や自分自身、チームメイトに自分の能力を示そうとしているんだ。できる限りの方法で、チームを前進させ続けようとしているだけさ。」

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