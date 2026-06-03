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米国代表の若手GKディエゴ・コッヘン（20）がバルセロナからレンタル移籍へ。デンマークのリンビー・ボルドクルブが有力だ。
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何が起きたのか
バルセロナで高く評価されるコヘンは、昨季トップチームとリザーブを往復。出場はなかったが、第3GKとして公式戦40試合でベンチ入りした。
一方、スペイン4部のバルサ・アスレティックでは20試合に出場。トップチームでの出場は2023年のクラブ・アメリカとの親善試合1試合のみだった。
ESPNによると、クラブは出場機会を増やすため今夏レンタル移籍させる方針だ。
- AFP
コッヘンの米国代表への期待
コッヘンはU-16からU-23まで米国ユース代表でレギュラーを務め、ベネズエラとペルーの代表資格もあるが、一貫して米国代表を選択。
その夢は目前だ。2024年に2度USMNT合宿に招集され、今夏はフィラデルフィア・ユニオンの若手アンドルー・リックと共にA代表に帯同。2人の若きGKはワールドカップの現場を間近で体験している。
候補地
コッヘンの去就は未決定だが、今夏のレンタル先としてリンビー・ボルドクルブが最有力と報じられている。
同クラブは今シーズン終了後、デンマーク・スーペルリーガへの昇格を果たした。報道によると、クラブ側はコッヘンをシーズン単位のレンタル移籍で獲得することに前向きであり、コッヘン本人もこの機会を歓迎しているという。コッヘンのバルセロナとの契約は2028年までとなっている。
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次は何があるのでしょうか？
コッヘンは公式メンバーではなく出場資格もないが、ワールドカップ期間中ずっと米国代表に帯同する。米国代表は先週末セネガルに勝利し、今週末ドイツと対戦する。その後、グループステージでパラグアイ、オーストラリア、トルコと戦う。