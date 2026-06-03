米国代表の若手GKディエゴ・コッヘン（20）がバルセロナからレンタル移籍へ。デンマークのリンビー・ボルドクルブが有力だ。

バルセロナで高く評価されるコヘンは、昨季トップチームとリザーブを往復。出場はなかったが、第3GKとして公式戦40試合でベンチ入りした。

一方、スペイン4部のバルサ・アスレティックでは20試合に出場。トップチームでの出場は2023年のクラブ・アメリカとの親善試合1試合のみだった。

ESPNによると、クラブは出場機会を増やすため今夏レンタル移籍させる方針だ。