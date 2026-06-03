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Diego Kochen Barcelona 2023-24Getty
Ryan Tolmich

翻訳者：

米国代表の若手GKディエゴ・コッヘン（20）がバルセロナからレンタル移籍へ。デンマークのリンビー・ボルドクルブが有力だ。

アメリカ合衆国
D. Kochen
バルセロナ
移籍情報
リンビー

報道によると、米国男子代表のゴールキーパー、ディエゴ・コッヘンが今夏バルセロナからレンタル移籍する見込みだ。20歳の彼は出場機会を増やして成長を目指し、デンマークのリンビー・ボルドクルブが獲得の有力候補となっている。

  • Diego Kochen Barcelona 2023-24Getty

    何が起きたのか

    バルセロナで高く評価されるコヘンは、昨季トップチームとリザーブを往復。出場はなかったが、第3GKとして公式戦40試合でベンチ入りした。

    一方、スペイン4部のバルサ・アスレティックでは20試合に出場。トップチームでの出場は2023年のクラブ・アメリカとの親善試合1試合のみだった。

    ESPNによると、クラブは出場機会を増やすため今夏レンタル移籍させる方針だ。

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  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    コッヘンの米国代表への期待

    コッヘンはU-16からU-23まで米国ユース代表でレギュラーを務め、ベネズエラとペルーの代表資格もあるが、一貫して米国代表を選択。

    その夢は目前だ。2024年に2度USMNT合宿に招集され、今夏はフィラデルフィア・ユニオンの若手アンドルー・リックと共にA代表に帯同。2人の若きGKはワールドカップの現場を間近で体験している。

  • 候補地

    コッヘンの去就は未決定だが、今夏のレンタル先としてリンビー・ボルドクルブが最有力と報じられている。

    同クラブは今シーズン終了後、デンマーク・スーペルリーガへの昇格を果たした。報道によると、クラブ側はコッヘンをシーズン単位のレンタル移籍で獲得することに前向きであり、コッヘン本人もこの機会を歓迎しているという。コッヘンのバルセロナとの契約は2028年までとなっている。

  • USMNT squadGetty

    次は何があるのでしょうか？

    コッヘンは公式メンバーではなく出場資格もないが、ワールドカップ期間中ずっと米国代表に帯同する。米国代表は先週末セネガルに勝利し、今週末ドイツと対戦する。その後、グループステージでパラグアイ、オーストラリア、トルコと戦う。