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米国代表のレジェンド、ランドン・ドノバンが、2026年ワールドカップの代表選考を控える「スーパースターの資質」を持つプレイメーカー、ジオ・レイナに「口を慎め」と忠告した。
2026年ワールドカップを控え、緊張が高まっている
米国は2026年ワールドカップを北米で共催し、歴史的瞬間を迎える。自国開催ゆえの期待が代表選手たちに重圧としてのしかかる。レイナは代表屈指の才能と評価されるが、クラブでの出場機会の不安定さと過去の代表内問題により、彼の将来的な役割は依然として不透明だ。
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ドノバンが率直な助言をする
アメリカンフットボール界の成功指標として知られるドノバンは、ボルシア・メンヒェングラートバッハのMFが今こそプレーに集中すべきだと語る。攻撃や中盤のポジション競争が激化する中、大会が迫りミスを許される余地は少ない。彼はレイナの状況とキャリアを取り巻く視線について本音を語った。
自身のポッドキャスト『Unfiltered Soccer』で彼はこう語った。「もし登録が23人なら、ジオは選ばれない。 26人の枠ならスーパースターを1〜3人追加できる。それはチームを盛り上げ、練習で際立ち、チーム力を高める選手だ。あるいは、特別なことを成し遂げる選手でもある。ジオにはその力がある。
もし私がポチェッティーノ監督なら、こう伝えるだろう。「ジオ、今夏1分もプレーしない可能性がある。それでも多く出場するチャンスもある。何が起きても良いチームメイトでいてほしい。 口を閉じ、練習に集中し、チームを助けてくれ。その覚悟があるなら連れて行く。途中で約束を破れば即座に帰す。彼がそれを守れるなら、チームに置く価値はある」
ブンデスリーガでの出場時間争い
大会を控える米国代表にとって、レイナの試合勘の欠如は大きな懸念だ。昨夏メンヒェングラートバッハに移籍して以来、23歳の彼は安定感とコンディション維持に苦しみ、今年はいまだ先発出場がない。
6試合で途中出場したのみ、合計82分しかプレーしておらず、過酷なワールドカップを戦う体力が課題だ。それでも元米国代表GKティム・ハワードは、レイナがポチェッティーノ監督の下で高いプレッシャーに対応できる強みを持つと指摘する。
「ジオが評価されていないのは、彼には『スパイス』と『鋭さ』があるからなんだ。60分頃、ポチェッティーノが『犬のように戦う選手が必要だ』と叫ぶ場面が来るかもしれない。それに、ボールを扱う才能は明らかだからね」
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レイナは重要な局面を迎えている
米国代表の攻撃陣はポジション争いが激化している。クリスチャン・プリシッチ、マリク・ティルマン、ブレンデン・アーロンソンが攻撃の起点として存在感を示す。レイナにとって、今後数週間は重要だ。2026年ワールドカップの定位置を確保するには、クラブで安定した出場時間を確保し、チーム内で成熟した姿を示すことが鍵となる。