米国代表のレジェンド、ランドン・ドノバンが、2026年ワールドカップの代表選考を控える「スーパースターの資質」を持つプレイメーカー、ジオ・レイナに「口を慎め」と忠告した。

アメリカンフットボール界の成功指標として知られるドノバンは、ボルシア・メンヒェングラートバッハのMFが今こそプレーに集中すべきだと語る。攻撃や中盤のポジション競争が激化する中、大会が迫りミスを許される余地は少ない。彼はレイナの状況とキャリアを取り巻く視線について本音を語った。

自身のポッドキャスト『Unfiltered Soccer』で彼はこう語った。「もし登録が23人なら、ジオは選ばれない。 26人の枠ならスーパースターを1〜3人追加できる。それはチームを盛り上げ、練習で際立ち、チーム力を高める選手だ。あるいは、特別なことを成し遂げる選手でもある。ジオにはその力がある。

もし私がポチェッティーノ監督なら、こう伝えるだろう。「ジオ、今夏1分もプレーしない可能性がある。それでも多く出場するチャンスもある。何が起きても良いチームメイトでいてほしい。 口を閉じ、練習に集中し、チームを助けてくれ。その覚悟があるなら連れて行く。途中で約束を破れば即座に帰す。彼がそれを守れるなら、チームに置く価値はある」