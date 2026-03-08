Getty Images Sport
米国代表のセルジーノ・デストが負傷退場した直後の最新情報を発表。PSVでの試合で足を引きずりながらピッチを去ったことで、2026年ワールドカップ出場への懸念が高まっている。
デストがハムストリングの負傷を負う
デストは先発出場し、PSVが2-1で勝利を収めるまで57分間ピッチに立ち続けた。しかし、25歳の選手にとってこの日の午後は悔しい結末となった。彼は倒れ込み、直ちに医療処置を必要としたのだ。最終的にPSVの医療スタッフに支えられてピッチを後にし、夏のビッグイベントへのカウントダウンが続く中、ファンもコーチングスタッフも負傷の程度を案じて息をのんだ。
フルバックにとって繰り返される悪夢
デストは前十字靭帯断裂からの過酷なリハビリを経て、9月にようやく代表復帰を果たした。この負傷により元バルセロナ選手は1年以上戦線離脱を余儀なくされ、マウリシオ・ポチェッティーノ監督下での代表チームの移行期の大半を欠場。ようやく復帰を果たすまでに至った。
長期離脱を経たものの、デストは今季PSVでレギュラーとして活躍し、クラブの3年連続リーグ優勝を支えている。今シーズンは全大会通算35試合に出場し、2得点5アシストを記録。しかし今回の負傷で復帰時期は不透明だ。
それでも彼はシーズン終了前の復帰を誓う声明を発表した。デストはインスタグラムにこう記している：「しばらく離脱しますが、それは私が最も愛することを成し遂げるためです！ただ一つ確かなのは、これがシーズン終了を意味しないということ！ 最善を尽くして、適切なタイミングで一日も早く復帰することをお約束します！応援メッセージありがとう、絶対に期待を裏切りません！❤️🙏🏽」
ポチェッティーノの戦術的マスタープランへの影響
2024年10月に米国代表監督に就任したポチェッティーノは、これまでデストをわずか4試合でしか起用できていない。アルゼンチン人指揮官の戦術体系は、攻撃的なウイングバックによる幅の確保と創造的な攻撃を重用しており、デストはその役割に完璧に適合する。11月のウルグアイ戦（5-1）で決定的なアシストを記録した際、彼の重要性が浮き彫りとなった。
このディフェンダーはチームの主力選手の一人と広く見なされており、ウイングバックとしての攻撃的スキルが高く評価されている。このようなダイナミックな戦力を失うことは、特に5月下旬に迫ったワールドカップ最終メンバー選考を控え、ポチェッティーノ監督に守備体系の再考を迫ることになる。アトランタで行われるベルギーとポルトガルとの親善試合は、レギュラー選手たちにとって最終調整の場となるはずだった。
2026年ワールドカップへの道
負傷のタイミングは極めて重要だ。米国代表が自国開催の歴史的大会に向け準備を進める中での出来事である。3月の親善試合後、星条旗軍はセネガルとドイツとの最終調整試合を戦い、その後ロサンゼルスのソフィ・スタジアムでグループD初戦となるパラグアイ戦に臨む。その後シアトルでオーストラリアと対戦し、グループリーグ最終戦をロサンゼルスで戦う予定だ。
全選手が代表入りを争う中、デストの実績は万全ならほぼ確実な選出を意味する。PSVの医療部門は今後、離脱期間を確定するため追加検査を実施する。ポチェッティーノ監督とアメリカサポーターにとって、これが単なる軽傷であって、デストの近年のキャリアを悩ませてきた負傷問題の再発ではないことを願うばかりだ。
