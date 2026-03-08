米国代表のセルジーノ・デストが負傷退場した直後の最新情報を発表。PSVでの試合で足を引きずりながらピッチを去ったことで、2026年ワールドカップ出場への懸念が高まっている。

デストは前十字靭帯断裂からの過酷なリハビリを経て、9月にようやく代表復帰を果たした。この負傷により元バルセロナ選手は1年以上戦線離脱を余儀なくされ、マウリシオ・ポチェッティーノ監督下での代表チームの移行期の大半を欠場。ようやく復帰を果たすまでに至った。

長期離脱を経たものの、デストは今季PSVでレギュラーとして活躍し、クラブの3年連続リーグ優勝を支えている。今シーズンは全大会通算35試合に出場し、2得点5アシストを記録。しかし今回の負傷で復帰時期は不透明だ。

それでも彼はシーズン終了前の復帰を誓う声明を発表した。デストはインスタグラムにこう記している：「しばらく離脱しますが、それは私が最も愛することを成し遂げるためです！ただ一つ確かなのは、これがシーズン終了を意味しないということ！ 最善を尽くして、適切なタイミングで一日も早く復帰することをお約束します！応援メッセージありがとう、絶対に期待を裏切りません！❤️🙏🏽」