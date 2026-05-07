米国代表のスター、クリスチャン・プリシッチが、プロゴルファーの恋人アレクサ・メルトンとの破局について沈黙を破った。

イタリアで暮らすプリシッチは、ACミランの練習場近くに住み、通勤時間を短縮してサッカーに集中している。その強い献身は「修道僧のような生活」と呼ばれ、セリエAでトップパフォーマンスを維持している。

元チェルシーのスターは、仕事と私生活の厳しいせめぎ合いを率直に明かす。「パフォーマンスについては自分なりの考えがある。いつもトレーニンググラウンドの近くにいたい。そこで毎日働くからだ。それは助けになるが、時に僕を惨めにする」