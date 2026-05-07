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米国代表のスター、クリスチャン・プリシッチが、プロゴルファーの恋人アレクサ・メルトンとの破局について沈黙を破った。
「私は彼女をいつも前向きに見ている」
プリシッチがプロゴルファーのメルトンとの破局について沈黙を破った。2人は2024年にParamount+で放送されたドキュメンタリーシリーズの主役だったが、今年初めに別れたと報じられている。それでもプリシッチは元パートナーを温かく振り返り、交際中に彼女が与えた良い影響を認めた。
『タイム』誌のインタビューでは「彼女については前向きな面しか見ていない」と明かし、「とても楽しい人で、あらゆる面で支えてくれた。もう少し人生を楽しんで、一緒に時間を過ごそうと背中を押してくれた。感謝している」と語った。
ワークライフバランス
イタリアで暮らすプリシッチは、ACミランの練習場近くに住み、通勤時間を短縮してサッカーに集中している。その強い献身は「修道僧のような生活」と呼ばれ、セリエAでトップパフォーマンスを維持している。
元チェルシーのスターは、仕事と私生活の厳しいせめぎ合いを率直に明かす。「パフォーマンスについては自分なりの考えがある。いつもトレーニンググラウンドの近くにいたい。そこで毎日働くからだ。それは助けになるが、時に僕を惨めにする」
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父親からの助け
プリシッチの父マークは、プロアスリートに付きまとう孤独感と向き合う息子の支えとして、大きな役割を果たしてきた。マークの強い勧めで、プリシッチはレクリエーションの場を確保するため、ミラノのゴルフコース近くに住居を選んだ。マークは、競技の裏側で選手たちが抱える精神的な負担を痛感している。
「プロアスリートは楽で華やかな人生だと思われがちだ」とマークは『タイム』誌に語った。「経済的な恩恵は計り知れないし、世間の注目も浴びる。だが夜にドアを閉め、一人になると、何かが恋しくなる。家族が恋しくなる。ひどい精神状態に陥ることもある。我々は、その状態を管理できるよう手助けしなければならなかった」
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次は何があるのでしょうか？
ミランはセリエAで2位入りを狙っており、プリシッチには残り3試合（アタランタ、ジェノア、カリアリ）がある。その後、彼は2026年ワールドカップの準備に集中する。米国代表はグループステージでパラグアイ、オーストラリア、トルコと対戦する。