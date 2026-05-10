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米国代表のスター、クリスチャン・プリシッチが臀部負傷でACミラン戦を欠場
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プリシッチのコンディションへの懸念は続いている
プリシッチは2025年末以降、不調と怪我で2025-26シーズンの好スタートが色あせた。 リーグ戦18試合で8ゴール3アシストを記録したが、10試合は途中出場だった。残り2試合に出場しても、今季の先発数はクラブ史上最少の見込みで、前季の32試合、昨季の29試合から大きく減少している。
ESPNによると、今回のけがは軽微だが、プリシッチは過去にも筋肉系のけがが多く、懸念されている。このけがを最初に報じたのはジャンルーカ・ディ・マルツィオだった。
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チャンピオンズリーグ出場権が危ぶまれている
ミランの敗北で危うい状況に。勝ち点67で4位、ローマと並んでいるが直接対決で上回る。コモは2点差で迫り、残り2節、ミランにミスは許されない。
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米国男子代表への影響
怪我の程度が軽ければ、プリシッチのワールドカップ出場には支障がないはずだ。米国代表のポチェッティーノ監督はニューヨークのイベントで26人の代表メンバーを発表する。プリシッチの選出は確実視されている。
次は何が待っているのでしょうか？
米国代表は、5月31日にノースカロライナ州シャーロットでセネガルと、6月6日にシカゴでドイツと対戦し、ワールドカップに向けた最終調整を開始する。初戦は6月12日のパラグアイ戦だ。