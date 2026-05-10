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US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

翻訳者：

米国代表のスター、クリスチャン・プリシッチが臀部負傷でACミラン戦を欠場

ACミラン 対 アタランタ
ACミラン
アタランタ
セリエ A
クリスティアン・プリシッチ
アメリカ合衆国

クリスチャン・プリシッチは臀部負傷でACミラン対アタランタ（2-3）を欠場。ESPNは「予防措置」と伝えた。復帰時期は不明だが、残りリーグ戦2試合で4位を死守するミランにとって痛手だ。

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    プリシッチのコンディションへの懸念は続いている

    プリシッチは2025年末以降、不調と怪我で2025-26シーズンの好スタートが色あせた。 リーグ戦18試合で8ゴール3アシストを記録したが、10試合は途中出場だった。残り2試合に出場しても、今季の先発数はクラブ史上最少の見込みで、前季の32試合、昨季の29試合から大きく減少している。

    ESPNによると、今回のけがは軽微だが、プリシッチは過去にも筋肉系のけがが多く、懸念されている。このけがを最初に報じたのはジャンルーカ・ディ・マルツィオだった。


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  • Max Allegri Milan conferenzaGetty Images

    チャンピオンズリーグ出場権が危ぶまれている

    ミランの敗北で危うい状況に。勝ち点67で4位、ローマと並んでいるが直接対決で上回る。コモは2点差で迫り、残り2節、ミランにミスは許されない。

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    米国男子代表への影響

    怪我の程度が軽ければ、プリシッチのワールドカップ出場には支障がないはずだ。米国代表のポチェッティーノ監督はニューヨークのイベントで26人の代表メンバーを発表する。プリシッチの選出は確実視されている。

  • 次は何が待っているのでしょうか？

    米国代表は、5月31日にノースカロライナ州シャーロットでセネガルと、6月6日にシカゴでドイツと対戦し、ワールドカップに向けた最終調整を開始する。初戦は6月12日のパラグアイ戦だ。