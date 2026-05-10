プリシッチは2025年末以降、不調と怪我で2025-26シーズンの好スタートが色あせた。 リーグ戦18試合で8ゴール3アシストを記録したが、10試合は途中出場だった。残り2試合に出場しても、今季の先発数はクラブ史上最少の見込みで、前季の32試合、昨季の29試合から大きく減少している。

ESPNによると、今回のけがは軽微だが、プリシッチは過去にも筋肉系のけがが多く、懸念されている。このけがを最初に報じたのはジャンルーカ・ディ・マルツィオだった。



