米国代表のスター選手、クリス・リチャーズはバイエルン・ミュンヘン級のクラブに復帰するのか？　契約の行方が不透明な中、クリスタル・パレスのDFに将来への予測が浮上

リチャーズは2025年の米国サッカー年間最優秀選手に選出された。今シーズンの開幕を前に、GOALの取材に対し、イーグルスのパディ・マッカーシー監督が自身の成長に果たした役割について尋ねられると、彼は次のように語った。「監督は『君は何をしたいんだ？』と聞いてきたんだ。『代表のキャプテンになりたいか？ 『ワールドカップに出たいのか、それとも単にメンバーの一人として名を連ねたいだけなのか？』と。いや、僕はもっと上を目指したい。でも彼は、それを証明する必要があると言ったんだ。

「彼は私を心から信じてくれていた。『たまに試合に出るだけの選手でいるのか、それともキャプテンになりたいのか？』私はキャプテンになりたいと答え、彼は『なら、それを証明してみせろ』と言った。辛かったが、それは私が学ばなければならなかったことだった。 あの会話があったからこそ、今の自分がある。もしあの時話していなければ、今の自分はなかっただろう。今どこにいたか分からない。」

現在の彼は、円滑に機能するクリスタル・パレスと米国代表という組織において、欠かせない存在となっている。両チームにおける彼の価値は認められており、クラブと代表の両方で重要な役割を担うことが可能になっている。

セルハースト・パークでの契約交渉が計画されているとの報道は以前からあったが、合意に至ったという公式発表はまだない。今夏、次の移籍市場が開かれる際に、リチャーズが最も注目を集める舞台に立つ準備を進めていることを考えると、これはパレスのファンにとって懸念材料となるだろう。