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米国代表のスター選手、クリス・リチャーズはバイエルン・ミュンヘン級のクラブに復帰するのか？ 契約の行方が不透明な中、クリスタル・パレスのDFに将来への予測が浮上
リチャーズはバイエルン・ミュンヘンで何試合に出場したか？
アラバマ州出身のリチャーズは2018年にバイエルンと契約し、当初はアリアンツ・アレーナへのレンタル移籍となった。その後、完全移籍が合意され、この高く評価されているセンターバックは、ドイツの強豪クラブで10試合に出場した。
ホッフェンハイムでの2度の在籍期間を経て、貴重な経験を積んだリチャーズは、2022年夏に1200万ユーロ（1300万ポンド／1700万ドル）でクリスタル・パレスに加入した。しかし、イングランドでのキャリアは出だしで苦戦を強いられた。
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欧州サッカーと自国開催のワールドカップ：リチャーズの評価が急上昇中
やがてレギュラーとしての出場機会が訪れ、ロイ・ホジソン監督はリチャーズを、彼にとって馴染みの薄い守備的ミッドフィールダーのポジションで起用した。オリバー・グラスナー監督が採用した3バックの布陣により、26歳の彼は本来のポジションで活躍できる機会を得た。
彼はFAカップとコミュニティ・シールドの優勝を経験し、かつてチャンピオンズリーグに出場した実績を持つ彼が、パレスがカンファレンスリーグの栄冠を目指す中で、再び欧州の舞台に立つこととなった。
2026年の自国開催ワールドカップを控え、リチャーズの評価は急上昇しており、パレスがより厳しい移籍判断を迫られる中、多くの関係者が彼が別のトップクラブに移籍すると予想している。クラブ側は、来夏までとなる契約を延長し、彼を南ロンドンに留めたいと強く望んでいる。
USMNTのスター、リチャーズは、また別のビッグクラブでプレーすることになるのだろうか？
リチャーズが再び飛躍し、バイエルン移籍が単なるまぐれではなかったことを証明できるかどうかを問われたモリソンは、ワールドカップのベッティングオファーを提供するサイト「Freebets.com」を通じてGOALに次のように語った。「ええ、間違いなくできるよ。マーク・ゲヒがマンチェスター・シティに移籍して以来、彼と3バック陣は素晴らしい活躍を見せている。特にクリス・リチャーズは大きく成長し、飛躍的に上達した。
「彼が最初にパレスに来た時はレギュラーではなく、『次のレベルへ上がれるのか？』と思われていた。だが、彼はそれをはるかに超えている。彼は傑出している――素晴らしいプレーを見せ、体を張って戦い、ボール保持も安定している。私が抱いていた最大の疑問は『彼はボールをうまく扱えるのか？』だったが、答えはイエス、本当に上手い。
「彼はアメリカの年間最優秀選手にも選ばれたはずだ。そして今夏、母国で開催されるワールドカップでアメリカ代表として大活躍するだろう。そう、クリス・リチャーズには大きな未来が待っている。彼は傑出しているし、クリスタル・パレスとしては、今このタイミングで彼のような選手を失いたくないから、長期契約を結んで引き留めるべきだ。」
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パレスはリチャーズとの契約延長を急いでいる
リチャーズは2025年の米国サッカー年間最優秀選手に選出された。今シーズンの開幕を前に、GOALの取材に対し、イーグルスのパディ・マッカーシー監督が自身の成長に果たした役割について尋ねられると、彼は次のように語った。「監督は『君は何をしたいんだ？』と聞いてきたんだ。『代表のキャプテンになりたいか？ 『ワールドカップに出たいのか、それとも単にメンバーの一人として名を連ねたいだけなのか？』と。いや、僕はもっと上を目指したい。でも彼は、それを証明する必要があると言ったんだ。
「彼は私を心から信じてくれていた。『たまに試合に出るだけの選手でいるのか、それともキャプテンになりたいのか？』私はキャプテンになりたいと答え、彼は『なら、それを証明してみせろ』と言った。辛かったが、それは私が学ばなければならなかったことだった。 あの会話があったからこそ、今の自分がある。もしあの時話していなければ、今の自分はなかっただろう。今どこにいたか分からない。」
現在の彼は、円滑に機能するクリスタル・パレスと米国代表という組織において、欠かせない存在となっている。両チームにおける彼の価値は認められており、クラブと代表の両方で重要な役割を担うことが可能になっている。
セルハースト・パークでの契約交渉が計画されているとの報道は以前からあったが、合意に至ったという公式発表はまだない。今夏、次の移籍市場が開かれる際に、リチャーズが最も注目を集める舞台に立つ準備を進めていることを考えると、これはパレスのファンにとって懸念材料となるだろう。