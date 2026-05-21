Getty Images
翻訳者：
米国代表のクリス・リチャーズが足首靭帯を負傷し、ワールドカップ直前のカンファレンスリーグ決勝を欠場する恐れがある。
- Getty
どうしたの？
クリスタル・パレスのセンターバックは先週末、足首の靭帯2本を断裂した。グラスナー監督は水曜日、リチャーズが最終節のアーセナル戦を欠場すると発表。カンファレンスリーグ決勝への出場は不明だ。
決勝ではライプツィヒでラージョ・バジェカーノと対戦し、クラブ初となる欧州タイトルを狙う。
- Getty
何が言われたか
現時点では、リチャーズの出場可否は腫れがどれだけ早く引くかによる。グラスナー監督は、パレスが彼に出場機会を与えるために可能な限りのことをしていると語った。
グラスナー監督は「クリスはアーセナル戦を欠場し、ライプツィヒでの決勝に出場できるかは50%だ。足首の靭帯2本を断裂したが状態は安定している。ただ腫れが強く、まずはそれを引かせる必要がある。ピッチに立つには時間がかかる」と説明した。
「彼は日の出から日没まで施設にいて、腫れを抑えるための治療やあらゆる処置を受けている。もちろん、我々の医療部門は素晴らしいので、我々は最善を尽くし、彼も全力を尽くす。そして、果たしてそれが実現できるかどうか、様子を見よう。」
- (C)Getty Images
米国男子代表の視点
リチャーズが重傷を負えば、米国代表にとっては大きな損失だ。彼はポチェッティーノ監督率いる先発陣で数少ない不動のディフェンダーであり、守備の要兼リーダーとしてチームに不可欠だからだ。
幸いにもリチャーズには回復する時間がある。たとえクリスタル・パレスの今シーズン最終戦を欠場してもだ。 米国代表は5月31日にセネガル、6月6日にドイツと親善試合を行い、6月12日にパラグアイとワールドカップ初戦を戦う。負傷から初戦まで27日間の回復期間がある。
- Getty Images
次は何があるのでしょうか？
ポチェッティーノ監督は5月26日（火）に米国代表メンバーを発表する。選手たちは翌日からアトランタでワールドカップに向けた合宿を開始する。リチャーズは5月27日のカンファレンスリーグ決勝後まで合流しない見込みだ。