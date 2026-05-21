現時点では、リチャーズの出場可否は腫れがどれだけ早く引くかによる。グラスナー監督は、パレスが彼に出場機会を与えるために可能な限りのことをしていると語った。

グラスナー監督は「クリスはアーセナル戦を欠場し、ライプツィヒでの決勝に出場できるかは50%だ。足首の靭帯2本を断裂したが状態は安定している。ただ腫れが強く、まずはそれを引かせる必要がある。ピッチに立つには時間がかかる」と説明した。

「彼は日の出から日没まで施設にいて、腫れを抑えるための治療やあらゆる処置を受けている。もちろん、我々の医療部門は素晴らしいので、我々は最善を尽くし、彼も全力を尽くす。そして、果たしてそれが実現できるかどうか、様子を見よう。」