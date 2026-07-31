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Ryan Tolmich

翻訳者：

米国代表とコロンバス・クルーのウイングバック、マックス・アーフステンがミドルズブラへの750万ドル移籍を完了

移籍情報
アメリカ合衆国
マックス・アーフステン
コロンバス クルー
MLS
Middlesbrough
EFL チャンピオンシップ

ミドルズブラが、アメリカ男子代表およびコロンバス・クルー所属DFマックス・アーフステンの獲得で合意を最終決定した。関係筋は先週、GOALに対し、この取引の総額は最大750万ドルに上ると明かしていた。チャンピオンシップの同クラブへの移籍により、アーフステンはUSMNTのチームメートであるセバスチャン・ベルハルター、エイダン・モリスと再び合流することになる。両選手もまたクルーの出身だ。

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    移籍

    関係筋がGOALに明かしたところによると、ミドルズブラはアーフステン獲得に向け、出来高やボーナスを含めて最大750万ドルの移籍金をクルーに支払う。また、クルーは再売却条項を保持する見通しだ。

    ボロは契約成立にこぎ着ける前から、しばらくアーフステンを追っていた。クラブは昨夏にも25歳のDF／ウインガー獲得を目指しており、フランスのトゥールーズも2025年にアーフステン獲得のオファーを出していた。

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  • 何が言われたのか

    「ここに来ることができてとても興奮しているし、このファンの皆さんに誇りに思ってもらえるよう、自分にできることはすべてやりたい」と、アーフステンは声明で語った。「クラブの野心や、そこにいる人たちがどんな人々なのか、そしてクラブが向かっている方向性を聞いたとき、とても心を引かれた。

    「以前からここに来たいと思っていたし、今はチームと一緒にトレーニングを始めて、すぐに良いスタートを切るのが待ちきれない」

  • imago-sport-1075444205.jpgIcon Sportswire

    アメリカとのつながり

    アーフステンは、ミドルズブラのスカッドに入る3人目のUSMNT選手となった。その3人はいずれもコロンバスとのつながりを持っている。

    モリスは2024年にクラブへ加入し、ボロの最も重要な戦力の一人となった。昨季はチームを昇格プレーオフへ導く助けとなったが、最終的には決勝で敗れ、今季もチャンピオンシップにとどまることになった。

    プレミアリーグ昇格を目指す戦いを続けるため、クラブは最近、バンクーバー・ホワイトキャップスからバーホルターを獲得した。バーホルターの契約は冬に満了する予定だったが、ボロは今夏、約200万ドルの移籍金で確保することに成功した。

    「特にエイダンは、プレースタイルやクラブのカルチャー、そしてここのファンベースについて話してくれていた」とアーフステンは語った。「ここにエイダンとセブの両方がいることで適応は楽になるはずだ。新しいクラブと契約するのはいつだって大きなことだからね。

    新しい挑戦ができることにただ興奮しているし、スタートするのを楽しみにしている」

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    アーフステンのこれまでのキャリア

    アルフステンは近年、MLS屈指のウイングバックの1人へと成長し、直近2年の夏はいずれもオールスターに選出されている。もともとは2023年のMLSドラフトでクルーに指名され、アルフステンの台頭は2025年のアメリカ代表デビューにつながった。その後は21試合に出場し、チームのワールドカップメンバーにも名を連ねた。今夏の大会では1試合に出場し、ベルギー戦で途中出場している。

  • 次に何が起こる？

    ボロは8月7日にレクサムとのEFLカップ戦で公式戦初戦を迎え、その後8月15日にリンカーン・シティとの一戦でチャンピオンシップ開幕を迎える。