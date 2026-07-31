アーフステンは、ミドルズブラのスカッドに入る3人目のUSMNT選手となった。その3人はいずれもコロンバスとのつながりを持っている。

モリスは2024年にクラブへ加入し、ボロの最も重要な戦力の一人となった。昨季はチームを昇格プレーオフへ導く助けとなったが、最終的には決勝で敗れ、今季もチャンピオンシップにとどまることになった。

プレミアリーグ昇格を目指す戦いを続けるため、クラブは最近、バンクーバー・ホワイトキャップスからバーホルターを獲得した。バーホルターの契約は冬に満了する予定だったが、ボロは今夏、約200万ドルの移籍金で確保することに成功した。

「特にエイダンは、プレースタイルやクラブのカルチャー、そしてここのファンベースについて話してくれていた」とアーフステンは語った。「ここにエイダンとセブの両方がいることで適応は楽になるはずだ。新しいクラブと契約するのはいつだって大きなことだからね。

新しい挑戦ができることにただ興奮しているし、スタートするのを楽しみにしている」