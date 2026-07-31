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米国代表とコロンバス・クルーのウイングバック、マックス・アーフステンがミドルズブラへの750万ドル移籍を完了
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移籍
関係筋がGOALに明かしたところによると、ミドルズブラはアーフステン獲得に向け、出来高やボーナスを含めて最大750万ドルの移籍金をクルーに支払う。また、クルーは再売却条項を保持する見通しだ。
ボロは契約成立にこぎ着ける前から、しばらくアーフステンを追っていた。クラブは昨夏にも25歳のDF／ウインガー獲得を目指しており、フランスのトゥールーズも2025年にアーフステン獲得のオファーを出していた。
何が言われたのか
「ここに来ることができてとても興奮しているし、このファンの皆さんに誇りに思ってもらえるよう、自分にできることはすべてやりたい」と、アーフステンは声明で語った。「クラブの野心や、そこにいる人たちがどんな人々なのか、そしてクラブが向かっている方向性を聞いたとき、とても心を引かれた。
「以前からここに来たいと思っていたし、今はチームと一緒にトレーニングを始めて、すぐに良いスタートを切るのが待ちきれない」
- Icon Sportswire
アメリカとのつながり
アーフステンは、ミドルズブラのスカッドに入る3人目のUSMNT選手となった。その3人はいずれもコロンバスとのつながりを持っている。
モリスは2024年にクラブへ加入し、ボロの最も重要な戦力の一人となった。昨季はチームを昇格プレーオフへ導く助けとなったが、最終的には決勝で敗れ、今季もチャンピオンシップにとどまることになった。
プレミアリーグ昇格を目指す戦いを続けるため、クラブは最近、バンクーバー・ホワイトキャップスからバーホルターを獲得した。バーホルターの契約は冬に満了する予定だったが、ボロは今夏、約200万ドルの移籍金で確保することに成功した。
「特にエイダンは、プレースタイルやクラブのカルチャー、そしてここのファンベースについて話してくれていた」とアーフステンは語った。「ここにエイダンとセブの両方がいることで適応は楽になるはずだ。新しいクラブと契約するのはいつだって大きなことだからね。
新しい挑戦ができることにただ興奮しているし、スタートするのを楽しみにしている」
- Getty Images Sport
アーフステンのこれまでのキャリア
アルフステンは近年、MLS屈指のウイングバックの1人へと成長し、直近2年の夏はいずれもオールスターに選出されている。もともとは2023年のMLSドラフトでクルーに指名され、アルフステンの台頭は2025年のアメリカ代表デビューにつながった。その後は21試合に出場し、チームのワールドカップメンバーにも名を連ねた。今夏の大会では1試合に出場し、ベルギー戦で途中出場している。
次に何が起こる？
ボロは8月7日にレクサムとのEFLカップ戦で公式戦初戦を迎え、その後8月15日にリンカーン・シティとの一戦でチャンピオンシップ開幕を迎える。
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