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USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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米国はポチェッティーノ監督にさらに4年間の契約を提示した。同監督は、アモリム監督に先立ち、ミランの監督候補の一人だった。

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アレグリ監督の解任後、このアルゼンチン人監督はズラタン・イブラヒモビッチに推薦された。

ミランはマッシミリアーノ・アッレグリの後任候補として、オリバー・グラスナー、マティアス・ヤイスレ、アンドニ・イラオラとともに彼を真剣に検討していた。 この監督候補にはスポーツディレクターのラモン・プラネス氏とシニアアドバイザーのズラタン・イブラヒモビッチ氏が推していたが、ポチェッティーノ氏は現在米国代表監督としてキャリアを続ける可能性が高い。


  • オファー

    The Athletic』によると、米国サッカー連盟はアルゼンチン人監督に2030年W杯までの契約延長を提示。このオファーは大会前に提示されたもので、プリシッチ率いるチームが好パフォーマンスを示したことで価値はさらに高まった。 米国はグループリーグ初戦と第2戦で16強進出を決め、最終戦でトルコに終盤敗れたが1位通過。ノックアウトステージ初戦の相手はボスニアだ。

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  • ワールドカップ後の回答

    マウリシオ・ポチェッティーノは監督として2009～2013年にエスパニョールを率い、その後イングランドでサウサンプトンとトッテナムを指揮した。 代表監督就任前、2021-2022シーズンはパリ・サンジェルマン、2023-2024シーズンはチェルシーを率いた。英メディア『The Athletic』によると、ポチェッティーノの最終回答はW杯後に発表される見込みだ。

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