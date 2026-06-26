米国はポチェッティーノ監督にさらに4年間の契約を提示した。同監督は、アモリム監督に先立ち、ミランの監督候補の一人だった。

『The Athletic』によると、米国サッカー連盟はアルゼンチン人監督に2030年W杯までの契約延長を提示。このオファーは大会前に提示されたもので、プリシッチ率いるチームが好パフォーマンスを示したことで価値はさらに高まった。 米国はグループリーグ初戦と第2戦で16強進出を決め、最終戦でトルコに終盤敗れたが1位通過。ノックアウトステージ初戦の相手はボスニアだ。