メキシコシティの開会式で、巨大なFIFAロゴがアステカ・スタジアムを横切り、スタンド上空で花火に照らされた。ジャンニ・インファンティーノ会長は満足そうに微笑んだ。
翻訳者：
米国の奇妙な風習がアイデアの源？ FIFAによるワールドカップの至る所に見られる新制度について、まだ議論すらされていない
長距離移動、高すぎるチケット代、ドナルド・トランプ米大統領の予測不能な言動。こうした状況下、国際サッカー連盟（FIFA）は北米で史上最もファンに冷たいワールドカップを開催している。同時に、FIFAは大会のビジュアル面で自己を強くアピール。ロゴの主張は過去最大だ。
公式ロゴには開催国名が一切なく、年号「26」、トロフィー、FIFAロゴのみ。1974年ドイツ大会を除き、これまで開催国は必ず目立つ位置に表示されていた。 「FIFA」のロゴは2002年日韓大会で初登場し、今回初めて開催国が完全に排除された。
中継のリプレイ前にはFIFAロゴだけが画面を横切り、開催地の案内板にも「ワールドカップ」ではなく「FIFA」の文字が並ぶ。
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米国では、「FIFA」は「ワールドカップ」の代名詞として使われている
FIFAは、自組織名を最大大会の代名詞にしようとしているようです。そのアイデアは開催国アメリカで生まれたかもしれません。アメリカでは「フットボール」は「サッカー」を指すだけではありません。奇妙にも「FIFA」が「ワールドカップ」の代名詞として使われています。 「今夜はFIFAの試合を見よう！」という会話も耳にする。公式レストランスポンサーのマクドナルドは「フライドポテトを食べに来て、FIFAを楽しんで」と宣伝する。
この奇妙な慣習は、米国のプロリーグで主催団体の名称がそのままスポーツの代名詞として使われてきたこと、さらにドイツ語圏でもNBAやNFLなどリーグ名で呼ぶ習慣があることに由来する。
ドイツ語圏では「FIFA」というと、国際サッカー連盟よりEAのビデオゲームシリーズを連想する人が多い。ただし本家のFIFAは快く思っていない。2023年、EAは巨額のライセンス料を理由に契約延長を拒否。FIFAはゲームでの名称使用を禁止し、現在は「EA Sports FC」と呼ばれる。
過去10回の世界選手権の優勝者たち
開催年 世界チャンピオン 2022 アルゼンチン 2018 フランス 2014 ドイツ 2010 スペイン 2006 イタリア 2002 ブラジル 1998 フランス 1994 ブラジル 1990 ドイツ 1986 アルゼンチン