長距離移動、高すぎるチケット代、ドナルド・トランプ米大統領の予測不能な言動。こうした状況下、国際サッカー連盟（FIFA）は北米で史上最もファンに冷たいワールドカップを開催している。同時に、FIFAは大会のビジュアル面で自己を強くアピール。ロゴの主張は過去最大だ。

公式ロゴには開催国名が一切なく、年号「26」、トロフィー、FIFAロゴのみ。1974年ドイツ大会を除き、これまで開催国は必ず目立つ位置に表示されていた。 「FIFA」のロゴは2002年日韓大会で初登場し、今回初めて開催国が完全に排除された。

中継のリプレイ前にはFIFAロゴだけが画面を横切り、開催地の案内板にも「ワールドカップ」ではなく「FIFA」の文字が並ぶ。