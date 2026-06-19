米国による渡航制限で選手たちが試合当日に到着・出国を余儀なくされたため、イランがFIFAに抗議した。

FFIRIは声明で、これらの措置は参加国への平等な扱いに反し、チームの準備に悪影響があると警告した。FFIRIは「すべてのチームに平等な条件を提供するという原則に反し、準備プロセスに悪影響の恐れがある」と述べた。

連盟は「このため正式に不満を表明し、FIFAに公式に抗議する。代表チームは試合2日前に開催都市に入り、試合翌日にベースキャンプへ戻る必要がある」と述べた。

連盟は、追加の時間が選手たちの環境適応や最終調整に役立つと主張したが、ロサンゼルスでのベルギー戦を含め、試合48時間前の到着要請は2度却下された。