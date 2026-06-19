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IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

米国による渡航制限で選手たちが試合当日に到着・出国を余儀なくされたため、イランがFIFAに抗議した。

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ベルギー 対 イラン

イランは、2026年ワールドカップ開催中に米国から厳しい渡航制限を課されたことを受け、FIFAに正式に抗議した。イランサッカー連盟（FFIRI）は、この規制が代表チームの準備や回復に悪影響だと主張。一方、米国当局は、条件は事前に合意されていたと反論している。

  • イラン、ワールドカップの渡航制限に異議

    FFIRIは、2026年ワールドカップで代表チームに課された渡航規制についてFIFAに正式抗議した。現在、イラン代表は試合前日のみ米国に入国でき、試合当日に帰国しなければならない。この制限を受け、ロサンゼルスでのニュージーランド戦（2－2引き分け）後、アミール・ガレノエイ監督はイラン代表が「最も不当な扱いを受けている」と語った。

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  • IR Iran Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    連盟が準備状況への懸念を表明

    FFIRIは声明で、これらの措置は参加国への平等な扱いに反し、チームの準備に悪影響があると警告した。FFIRIは「すべてのチームに平等な条件を提供するという原則に反し、準備プロセスに悪影響の恐れがある」と述べた。

    連盟は「このため正式に不満を表明し、FIFAに公式に抗議する。代表チームは試合2日前に開催都市に入り、試合翌日にベースキャンプへ戻る必要がある」と述べた。

    連盟は、追加の時間が選手たちの環境適応や最終調整に役立つと主張したが、ロサンゼルスでのベルギー戦を含め、試合48時間前の到着要請は2度却下された。

  • 緊張が高まる中、米国当局は強硬な姿勢を崩さない

    米国はイラン代表の滞在延長を認めず、チームはメキシコ・ティフアナのベースキャンプを拠点にしている。これは安全保障と政治的緊張の高まりを受けた措置だ。国土安全保障省の広報担当者はBBCに「イラン代表は条件に同意した」と語った。

    ホワイトハウスのFIFAタスクフォース事務局長アンドルー・ジュリアーニ氏もCBSニュースに「代表チームは試合前日に入国し、試合当日の夕方に出国する。ロサンゼルスでも同じ措置が適用される」と説明した。

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FIFAは対応を求める声が高まっている

    この問題はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長も注目しており、ニュージーランド戦の引き分け後、同会長はイラン代表のロッカールームを訪問した。これは、イランサッカー連盟（FFIRI）の懸念を巡り、FIFAへの圧力が高まっていることを受けたものだ。

    イランは米国でベルギー（ロサンゼルス）とエジプト（シアトル）との2試合を残しており、FFIRIは現在の移動計画が不利益だと主張。FIFAは大会規定と米当局の制限を踏まえ、配慮が可能かを判断する。イランのワールドカップの戦いが続く限り、この問題も注視されるだろう。

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