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米国による渡航制限で選手たちが試合当日に到着・出国を余儀なくされたため、イランがFIFAに抗議した。
イラン、ワールドカップの渡航制限に異議
FFIRIは、2026年ワールドカップで代表チームに課された渡航規制についてFIFAに正式抗議した。現在、イラン代表は試合前日のみ米国に入国でき、試合当日に帰国しなければならない。この制限を受け、ロサンゼルスでのニュージーランド戦（2－2引き分け）後、アミール・ガレノエイ監督はイラン代表が「最も不当な扱いを受けている」と語った。
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連盟が準備状況への懸念を表明
FFIRIは声明で、これらの措置は参加国への平等な扱いに反し、チームの準備に悪影響があると警告した。FFIRIは「すべてのチームに平等な条件を提供するという原則に反し、準備プロセスに悪影響の恐れがある」と述べた。
連盟は「このため正式に不満を表明し、FIFAに公式に抗議する。代表チームは試合2日前に開催都市に入り、試合翌日にベースキャンプへ戻る必要がある」と述べた。
連盟は、追加の時間が選手たちの環境適応や最終調整に役立つと主張したが、ロサンゼルスでのベルギー戦を含め、試合48時間前の到着要請は2度却下された。
緊張が高まる中、米国当局は強硬な姿勢を崩さない
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FIFAは対応を求める声が高まっている
この問題はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長も注目しており、ニュージーランド戦の引き分け後、同会長はイラン代表のロッカールームを訪問した。これは、イランサッカー連盟（FFIRI）の懸念を巡り、FIFAへの圧力が高まっていることを受けたものだ。
イランは米国でベルギー（ロサンゼルス）とエジプト（シアトル）との2試合を残しており、FFIRIは現在の移動計画が不利益だと主張。FIFAは大会規定と米当局の制限を踏まえ、配慮が可能かを判断する。イランのワールドカップの戦いが続く限り、この問題も注視されるだろう。