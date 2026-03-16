イラン政府はこうした安全上の警告を軽視しておらず、外務省報道官のエスマイル・バガエイ氏は、FIFAに対し、米国からの発言に対処するよう求めた。テヘラン側は、開催国が全参加者の安全を保証できないのであれば、そもそも大会を開催する能力そのものが疑問視されると主張している。

「FIFAはワールドカップの主催者だ」とバガエイ氏は述べた。「イランのサッカー選手にとって環境が安全ではないという警告が最高レベルで発せられていることは、開催国がこれほど重要なスポーツイベントの安全を確保する能力と力量を明らかに欠いていることを示している。」FIFAのインファンティーノ会長は、イランの受け入れ体制について保証を受けたことを示唆したが、この最新の舌戦において、世界サッカー連盟は概ね沈黙を保っている。

イランのアフマド・ドニャマリスポーツ相は以前、国営テレビに対し、現状では試合開催は「不可能」であると示唆していたが、出場辞退は確認されていない。過去75年間、ピッチ上で勝ち取ったワールドカップ予選出場権を拒否したチームは存在しない。4大会連続出場を果たすこの国にとって、スポーツ面での賭けは政治的なものと同様に高い。