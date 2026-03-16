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米国とイスラエルの対立が続く中、AFC会長が「撤退は単なる噂に過ぎない」と主張し、イランのワールドカップ出場の望みはまだ消えていない
緊張の高まりを受け、イランのワールドカップ出場が危ぶまれている
中東の緊張が高まる中、イランのワールドカップに向けた準備に暗雲が立ち込めている。2月28日にイスラエルと米国によるイラン領土への空爆が始まって以来、48カ国が参加する拡大版ワールドカップにおけるイラン代表の参加可否が厳しい監視下に置かれている。イランは早期に本大会出場権を獲得した国の一つではあるが、準備は混乱を来しており、先週アトランタで開催されたFIFAの必須事前会議に代表チームが欠席したことがその顕著な例であり、出場辞退の可能性を巡る憶測を呼んでいる。
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は当初、ワシントンから代表チームの安全に関する保証を得ていると示唆していた。しかし、その後、米国政府はロサンゼルスやシアトルでイラン人選手を受け入れることが「重大な安全上のリスク」をもたらす可能性があると示唆しており、大会が近づくにつれ、イランの参加は不透明な状況となっている。
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AFCがイランの出場資格を確認
「彼らは我々の加盟国だ。我々は彼らに出場してほしい。我々の知る限り、イランは出場する予定だ」とジョンは述べ、この件について断固とした姿勢を示した。彼はこの状況を巡る緊張の高まりを認めつつも、決定権は国内の統括団体にあると主張し、次のように付け加えた。「今は非常に感情的な局面であり、誰もが様々なことを言っている。 結局のところ、出場するかどうかは（イランサッカー）連盟が決めるべきことであり、現時点では、連盟から…ワールドカップに出場するとの連絡を受けている」
トランプ氏の安全保障に関する警告が物議を醸している
ドナルド・トランプ米大統領が、イラン人選手の「生命と安全」への懸念を表明したことを受け、不透明感は最高潮に達した。トランプ大統領は、現在の治安情勢を踏まえると、イラン代表チームの大会参加は不適切である可能性があると示唆した一方で、皮肉にも彼らを歓迎すると述べた。この問題に対する彼の姿勢は一貫しておらず、ある時点では「チームが参加するかどうかは、正直どうでもいい」と主張していた。
こうした警告に対し、イラン代表チームはソーシャルメディアを通じて、世界的な祭典から自分たちを「誰も排除することはできない」と主張し、出場する権利を力強く訴えた。世界ランキング20位のイランはアジアサッカー界の強豪であり、ニュージーランド、ベルギー、エジプトが同組に名を連ねるグループリーグで存在感を示そうとしている。ホワイトハウスからの騒動にもかかわらず、選手たちはピッチでのプレーに集中し続けている。
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テヘランはFIFAの介入を要求している
イラン政府はこうした安全上の警告を軽視しておらず、外務省報道官のエスマイル・バガエイ氏は、FIFAに対し、米国からの発言に対処するよう求めた。テヘラン側は、開催国が全参加者の安全を保証できないのであれば、そもそも大会を開催する能力そのものが疑問視されると主張している。
「FIFAはワールドカップの主催者だ」とバガエイ氏は述べた。「イランのサッカー選手にとって環境が安全ではないという警告が最高レベルで発せられていることは、開催国がこれほど重要なスポーツイベントの安全を確保する能力と力量を明らかに欠いていることを示している。」FIFAのインファンティーノ会長は、イランの受け入れ体制について保証を受けたことを示唆したが、この最新の舌戦において、世界サッカー連盟は概ね沈黙を保っている。
イランのアフマド・ドニャマリスポーツ相は以前、国営テレビに対し、現状では試合開催は「不可能」であると示唆していたが、出場辞退は確認されていない。過去75年間、ピッチ上で勝ち取ったワールドカップ予選出場権を拒否したチームは存在しない。4大会連続出場を果たすこの国にとって、スポーツ面での賭けは政治的なものと同様に高い。
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