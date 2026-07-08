米国で銀行詐欺と資金洗浄の疑いが浮上し、アルゼンチンサッカー協会がFBIの捜査を受けている。

『ラ・ナシオン』と『テラ』の報道によると、連邦検察官とFBI捜査官は米国でのAFA財務運営に関する証言を聴取し始めた。

捜査の焦点は、クラウディオ・タピア会長率いるAFAが国際商業契約をどのように締結していたかにある。当局は、AFAと海外契約の管理会社「TourProdEnter LLC」が米国法域でマネーロンダリングや銀行詐欺に当たる可能性のある行為に関与したかどうかを精査している。

捜査当局は現在、これらの取引に関連する3億ドル超の資金移動を複数の金融機関で追跡している。