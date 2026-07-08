AFP
翻訳者：
米国で銀行詐欺と資金洗浄の疑いが浮上し、アルゼンチンサッカー協会がFBIの捜査を受けている。
米当局、マイアミでAFAの財務状況を調査
『ラ・ナシオン』と『テラ』の報道によると、連邦検察官とFBI捜査官は米国でのAFA財務運営に関する証言を聴取し始めた。
捜査の焦点は、クラウディオ・タピア会長率いるAFAが国際商業契約をどのように締結していたかにある。当局は、AFAと海外契約の管理会社「TourProdEnter LLC」が米国法域でマネーロンダリングや銀行詐欺に当たる可能性のある行為に関与したかどうかを精査している。
捜査当局は現在、これらの取引に関連する3億ドル超の資金移動を複数の金融機関で追跡している。
- Getty Images Sport
ワールドカップ期間中に主要証人が聴取を受けた
ワールドカップベスト16でアルゼンチンがエジプトを3－2で下した一方、ピッチ外では司法当局の調査が強化された。当局は最近、マイアミ在住の実業家ギジェルモ・トフォニ氏とテレビ会議で3時間面談した。また、タピア氏とパブロ・トヴィッジーノ氏の在任中の出来事を知る証人を探している。
捜査チームは、シティバンク、バンク・オブ・アメリカ、JPモルガンの口座を経由した取引を精査している。アルゼンチンが厳格な為替管理を実施していた時期にこれらの金融取引が連邦法に違反していたかどうかが検証されている。
AFAの代表者が疑惑についてコメントした
AFAは法的圧力が高まる中、米国で代表者の動員を開始した。北米担当大使のトマス・レガラド氏はアルゼンチンの刑事弁護士マリアーノ・リザード氏と共に、マイアミで開催されたサッカーと汚職に関するフォーラムに出席した。
レガラド氏は、米国司法省とFBIが行う予備調査に触れ、「捜査措置だけでは責任や有罪は確定しない」と述べ、無罪推定の尊重を強調した。検察は依然として証拠を精査中で、米国ではまだ正式起訴には至っていない。
- AFP
アルゼンチンとタピアの今後はどうなるのか？
司法省は今後、予備調査を正式な刑事起訴へ発展させるかどうかを決める。捜査当局は、AFAの運営を監視していた元政府高官を近く再聴取する見込みだ。一方、タピア氏はアルゼンチン代表と共に米国に滞在。ピッチ外での騒動が広がる中、代表チームはワールドカップ準々決勝スイス戦へ準備を進めている。
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