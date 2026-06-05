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米国がビザを発給拒否したスイス代表エンボロだが、代表チームへの合流が許可され、悪夢は終わった。
ビザの問題がついに解決した
エンボロはビザが承認され、米国でスイス代表チームに合流できることになった。木曜日、スイスサッカー連盟は、彼が金曜日の夕方にサンディエゴに到着すると発表した。 29歳のエンボロはESTA（米国電子渡航認証）の審査再検討により火曜日の代表合流に遅れ、チームがカリフォルニアへ移動する間、スイスに残っていた。
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連盟が好結果を認める
今回の許可で数日間の不透明さが解消し、スイス代表は攻撃の要であるエンボロを戦力に維持したまま大会準備を進められるようになった。スイスサッカー連盟はエンボロの出国許可を確認した。
「エンボロのビザが承認され、本人は米国へ渡航可能となった。金曜夕方にチームに合流する見込み」と声明発表した。
過去の訴訟に関連するビザ審査
米国当局が追加審査を求めたため、手続きが遅れた。エンボロ選手は水曜日、バーゼルの米国大使館で面会し、2018年のトラブルに関する訴訟書類が審査された。
スイスサッカー連盟によると、米当局はさらに、2023年の脅迫罪で有罪となり執行猶予付き罰金刑が今年初めに確定した事件の裁判記録も要求した。
事件は既に解決していたが、米国入国要件に基づき追加審査が行われ、エンボロにビザが発給された。
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再び大会の準備に焦点が当てられる
手続きが済み、エンボロはチームに合流する。ワールドカップを控え、彼の加入でスイスの攻撃はさらに強化される。本大会では、スイスはカナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタールと同じグループBだ。