今回の許可で数日間の不透明さが解消し、スイス代表は攻撃の要であるエンボロを戦力に維持したまま大会準備を進められるようになった。スイスサッカー連盟はエンボロの出国許可を確認した。

「エンボロのビザが承認され、本人は米国へ渡航可能となった。金曜夕方にチームに合流する見込み」と声明発表した。