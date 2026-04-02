簡潔な答えで……ヤイスラはサウジアラビア代表の質問をかわした

アル・アハリ・ジェッダの監督、ドイツ人のマティアス・ヤイスレ氏は、ロシェン・リーグのダムク戦前の記者会見で、サウジアラビア代表に関する質問への回答を避けた。
アル・アハリは、明後日の土曜日、ジェッダのアル・インマースタジアムで、ロシェンリーグ第27節の試合としてダムクを迎え撃つ。
アル・アハリ・ジェッダの監督、ドイツ人のマティアス・ヤイスレ氏は、ロシェン・リーグのダムク戦前の記者会見で、サウジアラビア代表に関する質問への回答を避けた。
アル・アハリは、明後日の土曜日、ジェッダのアル・インマースタジアムで、ロシェンリーグ第27節の試合としてダムクを迎え撃つ。
ヤイスレ監督は本日木曜日、試合について語るための記者会見を開いたが、ある記者からサウジアラビア代表の問題点、特に選手たちの出場時間に関するものかどうか、そして2026年ワールドカップへの展望について質問された。
ドイツ人監督はこの質問に対し、「私はアル・アハリの監督であり、ワールドカップでのサウジアラビア代表の健闘を祈っている」と簡潔に答えた。
また、成績やパフォーマンスの低下に伴い、最近広く批判を浴びているフランス人監督エルヴェ・レナールの後任として、ヤイスレ氏が2026年ワールドカップ本大会でのサウジアラビア代表監督に就任するとの見方も一部で出ている。
一方、ヤイスレ監督は、ほとんどの選手が代表チームに招集されたことを踏まえ、国際試合による中断期間がチームにとってマイナスだったとの見方を示した。
彼は次のように説明した。「中断期間は間違いなく選手たちにとってマイナスだった。アル・ヒラル戦（国王杯）での敗戦から3日後に試合があればよかったと願っていた。」
さらに、「現在の状況下ではダムク戦は厳しい試合になるだろう。中断期間中、チーム全員で練習することはできず、チームから参加できたのはわずか7人ほどだった。彼らが代表選手であることは誇りに思う」と付け加えた。
また、ドイツ人監督は、現在アル・アハリが抱える負傷者について言及した。具体的には、トルコ人DFメリフ・デミラル、フランス人MFヴァランタン・アタンガナ、そしてDFのアリ・ムジャルシとザキリア・ホサウィである。
ヤイスレ監督は次のように語った。「FIFAの試合期間と中断期間を経て、選手たちの実力を試すためにプレーできることを楽しみにしている。特に彼らが負傷した後のことだからね」。
さらに彼は続けた。「次の試合で、負傷中のアタンガナ、デミラル、ムジャルシの3人が出場するのは難しいだろうが、様子を見守りたい」
さらに、「医療スタッフから彼らの復帰時期の具体的な日程が示され、治療が一日も早く進むことを願っている」と締めくくった。