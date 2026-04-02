簡潔な答えで……ヤイスラはサウジアラビア代表の質問をかわした

ヤイスレ監督は本日木曜日、試合について語るための記者会見を開いたが、ある記者からサウジアラビア代表の問題点、特に選手たちの出場時間に関するものかどうか、そして2026年ワールドカップへの展望について質問された。

ドイツ人監督はこの質問に対し、「私はアル・アハリの監督であり、ワールドカップでのサウジアラビア代表の健闘を祈っている」と簡潔に答えた。

また、成績やパフォーマンスの低下に伴い、最近広く批判を浴びているフランス人監督エルヴェ・レナールの後任として、ヤイスレ氏が2026年ワールドカップ本大会でのサウジアラビア代表監督に就任するとの見方も一部で出ている。