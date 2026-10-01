円満な退任という形ではあったものの、ケイロスは、チームに提供されていたインフラやサポート体制を巡る根本的な問題を示唆した。声明の中で同氏は、トップレベルの選手たちが力を発揮できるプロフェッショナルな環境の必要性について、以前から訴えてきた懸念をあらためて強調した。元マンチェスター・ユナイテッドのアシスタントコーチは「我々の献身と努力にもかかわらず、必要な条件は十分には整えられなかった。そして最近のパフォーマンスも、この歩みを終わらせる決断を後押しした」と重ねて述べた。

ケイロスはまた、適切なシステムが導入されれば、このチームには最高レベルで戦うだけの質が備わっていると強く主張している。同氏は「才能と可能性はある。結束、支援、そして適切な環境があれば、この世代はガーナのために大きなことを成し遂げられる」と語った。その環境を再構築することは、急激な低迷に歯止めをかけようとしている誇り高きサッカー国にとって不可欠となる。アフリカ選手権を4度制したガーナは、2008年から2017年にかけて6大会連続で少なくとも準決勝に進出していたが、近年は苦境に陥っており、2021年と2024年には2大会連続でグループステージ敗退を喫し、その後は2025年大会の出場権獲得にも失敗した。