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「簡単な決断ではなかった」 カルロス・ケイロスがAFCON予選での壊滅的な崩壊を受け、ガーナとの契約を双方合意の上で解除
2度目の在任はあっけない終幕となった
ケイロスは、わずか3カ月で2度目となるガーナ代表監督の座を正式に退いた。ガーナサッカー協会（GFA）は木曜日、相次ぐ不振の結果を受け、両者がベテラン指揮官の契約を解除することで合意に達したと発表した。 ケイロスは9月初旬に指揮官の座へ戻ったばかりだったが、その前には2026年ワールドカップでガーナがラウンド32でコロンビアに敗れて敗退したことを受けて退任していた。
2度目の在任期間は1カ月にも満たず、2027年アフリカネーションズカップ予選の開幕2試合でブラック・スターズが連敗を喫したことで、急速に行き詰まった。コートジボワール戦では順当な0-2の敗戦を喫し、その後にはガンビア戦で壊滅的なパフォーマンスを見せた。アクラで2-0とリードしながら、ガーナは西アフリカの格下相手に4失点を連続で許し、この結果が地元サポーターの怒りを招き、最終的に指揮官の運命を決定づけた。
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ケイロス、難しい退任を振り返る
GFAを通じて発表された正式声明の中で、ケイロスは状況の難しさを認めつつ、この決断が代表チームの健全性のために必要だったと強調した。「これは簡単な決断ではなかった」とケイロスは切り出した。「しかし、現状においては、ガーナ、ガーナ代表、そしてガーナサッカーの利益を何よりも優先し、我々のプロフェッショナルな関係を終了させることが最も適切な対応であると、双方が合意した。ガーナとガーナ代表に尽くせたことは光栄だった」
73歳の元レアル・マドリー監督は、同国サッカーの将来を安定させる存在として大きな期待を受けて招へいされていた。さらにこう続けた。「心からガーナサッカー協会、そして特に会長に対し、信頼と、このように誇り高いサッカー国家を率いる機会を与えてくれたことに感謝している。私はガーナ代表のより強い未来を築く手助けをし、この国の才能の育成を支える決意を持ってガーナに来た。敬意と感謝、そして誇りを胸に去る」
内部の不満と環境面の懸念
円満な退任という形ではあったものの、ケイロスは、チームに提供されていたインフラやサポート体制を巡る根本的な問題を示唆した。声明の中で同氏は、トップレベルの選手たちが力を発揮できるプロフェッショナルな環境の必要性について、以前から訴えてきた懸念をあらためて強調した。元マンチェスター・ユナイテッドのアシスタントコーチは「我々の献身と努力にもかかわらず、必要な条件は十分には整えられなかった。そして最近のパフォーマンスも、この歩みを終わらせる決断を後押しした」と重ねて述べた。
ケイロスはまた、適切なシステムが導入されれば、このチームには最高レベルで戦うだけの質が備わっていると強く主張している。同氏は「才能と可能性はある。結束、支援、そして適切な環境があれば、この世代はガーナのために大きなことを成し遂げられる」と語った。その環境を再構築することは、急激な低迷に歯止めをかけようとしている誇り高きサッカー国にとって不可欠となる。アフリカ選手権を4度制したガーナは、2008年から2017年にかけて6大会連続で少なくとも準決勝に進出していたが、近年は苦境に陥っており、2021年と2024年には2大会連続でグループステージ敗退を喫し、その後は2025年大会の出場権獲得にも失敗した。
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ブラック・スターズ、予選突破の行方は宙に浮く
この退任により、ブラック・スターズにとって激動の6カ月間が終わりを迎えることになった。この間には、2026年ワールドカップ直前にケイロスがオットー・アッドに代わって就任。大会ではパナマ戦の勝利とイングランド戦の引き分けを経て、チームをグループステージ突破へ導き、多くのファンの期待を上回った。しかし、9月の復帰ではその勢いを取り戻せず、ガーナはアフリカネイションズカップ予選のグループCで2試合を終えて勝ち点0の最下位に沈んだ。
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