アンチェロッティ監督は暫定メンバー55人にネイマールを選出したが、5月18日に26人の最終メンバーに絞る。34歳のネイマールはブラジル代表の有力候補ながら、2026年W杯の代表入りは確実ではない。 アル・ヒラルでの不振と度重なるけがの後、サントスに復帰してからは復調の兆しを見せているものの、試合での集中力にはまだ疑問が残る。

アンチェロッティ監督はロイター通信のインタビューで「選手を選ぶには多くの要素を考慮する必要がある。ネイマールは才能ある重要な選手だ。問題もあったが、回復のために努力し、最近は定期的にプレーしている。簡単な決断ではない」と語った。 メリットとデメリットを慎重に天秤にかけなければならないが、それが私にプレッシャーを与えるわけではない。我々はここ1年、ネイマールだけでなく、すべての選手を評価し続けてきたのだ」