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「簡単な決断ではない」――カルロ・アンチェロッティ監督は、ネイマールをW杯起用するかどうか迷っている。ブラジル代表のエースはサントスで「最近大きく成長している」が、それでも決断は難しい。
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歴史の重みと物理的現実
アンチェロッティ監督は暫定メンバー55人にネイマールを選出したが、5月18日に26人の最終メンバーに絞る。34歳のネイマールはブラジル代表の有力候補ながら、2026年W杯の代表入りは確実ではない。 アル・ヒラルでの不振と度重なるけがの後、サントスに復帰してからは復調の兆しを見せているものの、試合での集中力にはまだ疑問が残る。
アンチェロッティ監督はロイター通信のインタビューで「選手を選ぶには多くの要素を考慮する必要がある。ネイマールは才能ある重要な選手だ。問題もあったが、回復のために努力し、最近は定期的にプレーしている。簡単な決断ではない」と語った。 メリットとデメリットを慎重に天秤にかけなければならないが、それが私にプレッシャーを与えるわけではない。我々はここ1年、ネイマールだけでなく、すべての選手を評価し続けてきたのだ」
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ロッカールームでのネイマールの役割
アンチェロッティにとって重要なのはチームの団結だ。選手をうまく束ねるイタリア人監督は、ネイマールのような存在がチーム雰囲気に与える影響を知り尽くしている。監督は「背番号10」をチームメイトが望んでいることを強調し、代表内部の雰囲気を分析する上で重要な要素だと考えている。
「ネイマールは一般の人だけでなく選手たちにもとても好かれていることは分かっている」とアンチェロッティは語った。「それも要素の一つだ。なぜなら、彼の招集を巡る雰囲気を考えなければならないからだ。 ロッカールームに爆弾を投下するわけではない。彼はとても愛されている。選手たちが意見を言うのは当然だ。助言をくれた皆に感謝している。だが、最終的に判断を下すのは私だ」
外部環境からの遮蔽
監督は、メディアやファンの声が選手選考に介入すべきではないと考えている。アンチェロッティ監督は、来週初めにどんな決定をしても、職場環境の平穏を最優先すると強調した。同監督は、サントスのスター選手に関してどのような結果になっても、チームは対応できると確信している。
「チーム内の雰囲気がチームに影響を与えるとは全く思わない」と彼は付け加えた。「雰囲気は非常に前向きで、とても落ち着いている。どの選手がメンバーに入ろうとも、最後まで前向きで落ち着いた状態は続くだろう。 外部や報道はコントロールできないが、内部は管理下にある。ネイマールがいてもいなくても、その状態を最後まで保つ。つまり、仮に彼を招いても、皆から好かれているのでチームに問題は生じない」
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技術的基準と完全な自律性
評価の最終段階は、アンチェロッティ監督の戦術要求、つまり高い強度と速い守備回復だ。監督は、サントスでの最近の試合でネイマールのフィジカルが向上したと認めつつ、国際試合でピッチ上で示されるパフォーマンスに基づき、判断はプロとして下すと強調した。
アンチェロッティは「最近の試合で彼のコンディションは大幅に改善し、数試合とても良いプレーをしている。フィジカルも向上し、試合を通じて強度を保てる」と説明した。その上で「試合にはさまざまなタイプがある。最終決定権は私にあると理解しているので落ち着いている」と語った。 ネイマールを招集せよという圧力は誰からも受けていない。私には全権がある。判断は100％プロフェッショナルだ。私が見るのは彼のパフォーマンスだけ。それ以外はない。完璧なチームを作れるか？不可能だ。だが、他よりミスの少ないチームは作れる。それだけは確信している」