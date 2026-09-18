イサクは、リヴァプールへの注目の移籍について「簡単な決断だった」と語った。26歳の同選手は2025年9月の移籍市場最終日にニューカッスルからマージーサイドへ活躍の場を移し、クラブの大きな意思表明となった。

その加入に伴う移籍金は英国史上最高額の1億2500万ポンドに達し、大きな期待がその肩にのしかかった。しかし、待望されたアンフィールドでのデビューシーズンは、思い描いた通りには進まなかった。

イサクは当初、赤いユニフォームで調子をつかめず、リーグ戦でわずか3ゴールにとどまった。その後、深刻な脚の骨折を負い、12月から4月まで離脱。スウェーデン代表FWのアンフィールドでの1年目は大きく狂わされた。