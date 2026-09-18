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「簡単な決断だった」 アレクサンデル・イサクが、記録破りのリヴァプール移籍と悪夢のような負傷の克服について語る
アンフィールドに記録破りの新戦力が到着へ
イサクは、リヴァプールへの注目の移籍について「簡単な決断だった」と語った。26歳の同選手は2025年9月の移籍市場最終日にニューカッスルからマージーサイドへ活躍の場を移し、クラブの大きな意思表明となった。
その加入に伴う移籍金は英国史上最高額の1億2500万ポンドに達し、大きな期待がその肩にのしかかった。しかし、待望されたアンフィールドでのデビューシーズンは、思い描いた通りには進まなかった。
イサクは当初、赤いユニフォームで調子をつかめず、リーグ戦でわずか3ゴールにとどまった。その後、深刻な脚の骨折を負い、12月から4月まで離脱。スウェーデン代表FWのアンフィールドでの1年目は大きく狂わされた。
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マージーサイド行きに後悔なし
序盤の苦戦や長期にわたる負傷離脱がありながらも、このFWは自らの決断を一度も疑わなかったと強調した。昨季の注目を集めた移籍を後悔したことはあったかと問われたイサクは、その返答で断固たる姿勢を示した。
「いや、一度もない。そんなふうに考えることは決してない」と、BBC Sportの『The Football Interview』に語った。「［リヴァプール］は巨大なクラブで、クラブのあらゆることがそれをかなり明確にしていた。それに、クラブの野心や、僕を獲得しようとするクラブの意志もあった。そこは大きな部分だった」
セント・ジェームズ・パークで破られた約束
イサクの記録的な移籍に至るまでの経緯は、決して順調なものではなかった。クラブでの将来をめぐる激しい憶測の中、このストライカーはニューカッスルのプレシーズン準備を完全に欠場した。
その代わり、コンディション維持のために古巣レアル・ソシエダでトレーニングに時間を費やした。イサクは、セント・ジェームズ・パークで過ごした期間に自分へなされた約束が「破られた」と明かし、それが最終的にリヴァプールへの高額移籍につながった。
脚の骨折からの長いリハビリを振り返り、こう語っている。「（脚の骨折は）つらかった。長期離脱を経験したことがある人なら誰でも分かるはずだ。でもその一方で、自分が良い状態にいて、気分も良ければ、あまり過去を振り返ろうとはしない。本当に得るものがないからだ」
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再び絶好調に戻った
イサクは今、水面下で積み重ねてきた努力の成果を手にしている。再び万全の状態で本領を発揮し、新たなプレミアリーグシーズンで衝撃的なスタートを切った。
今季ここまでリーグ戦4試合だけで、このスウェーデン人ストライカーはすでに3得点を記録。その印象的な数字は、負傷に苦しんだデビューイヤーのリーグ戦総得点数に並ぶもので、序盤の苦闘を完全に乗り越えたことを示している。
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