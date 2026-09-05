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「簡単ではなかった」 アレクサンデル・イサクがコンディション面での苦闘を乗り越えたことを明かす リヴァプールをイプスウィッチ・タウン戦勝利に導いた後に
厳しいデビューシーズンを乗り越えて
イサクが金曜夜、リヴァプールに2026-27シーズンのプレミアリーグ初勝利をもたらした。しかし、この地点にたどり着くまでに乗り越えてきた個人的な困難について、FWはすぐに言及した。ニューカッスル・ユナイテッドから英国史上最高額となる1億2500万ポンドでアンフィールドに加入した26歳は、赤いユニフォームでの1年目をコンディション面の問題によって妨げられた。再びゴールを決めるまでの道のりを振り返ったストライカーは、過去の苦闘を乗り越えるために必要だった粘り強さについて、謙虚な姿勢を崩さなかった。
ポートマン・ロードでの試合終了後、『Sky Sports』に対して語ったスウェーデン代表は、この12カ月の精神的、肉体的な負担について率直に明かした。イサクは「簡単ではなかった。長い負傷だったし、シーズン全体としても難しかった。まずはいいワールドカップにしたい、そしてシーズンをいい形でスタートしたいと考えていたけど、今はそれができたと感じている。あのシーズンはある意味でもう過去のことになったけど、簡単ではなかった」と述べた。
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ポートマン・ロードで戦術遂行が実を結ぶ
リヴァプールは、今季開幕から2試合で勝利を挙げられていなかったこともあり、結果が求められる状況でイプスウィッチ戦に臨んだ。開始からアグレッシブに入る意図はキックオフ直後から明確で、イサクが最初の10分以内に2度ネットを揺らし、ホームの観衆を静まり返らせた。これはトレーニングで積み上げてきた戦術的な取り組みがはっきりと表れたもので、アウェーのチームは攻守の切り替えを生かし、立ち上がりの時間帯に昇格組の意表を突こうとしていた。
「もちろん、僕たちは初勝利を待っていたし、試合にしっかり入ることについても話していた。でも最近はそれができていなかった」とイサクは説明した。「あの2つの早い時間のゴールは僕たちにとって完璧だった。自分たちが目指すプレーの形、つまり攻撃的に、相手の守備に仕掛けていく形が少しずつでき始めていると思う。今日はそれを示せたと思う。2点を取ったし、もっと取れていてもおかしくなかった」
ガクポとのつながりと攻撃面での連係
決定力を発揮したイサクが見出しを飾った一方で、勝利におけるコディ・ガクポの役割も同じく極めて大きかった。オランダ代表のガクポはイサクの2ゴールをいずれもアシスト。前週末のノッティンガム・フォレスト戦でもゴールを生み出していた好連係を、さらに継続させた。ガクポの広いエリアからの視野と正確なプレーはイプスウィッチの最終ラインを崩し続け、とりわけこの日の2点目をお膳立てしたアウトサイドでの絶妙なパスは圧巻だった。
イサクは、チームの流動的な攻撃を支えたチームメートの貢献を絶賛した。「ボールを奪った時には、できるだけ素早く前に出ようと話していた。そういう時はスペースがかなり空いているからね」とFWは語った。「もちろん、コディは2回とも本当にいい形で僕を見つけてくれた。ああいう場面で、しかも僕がボールを受けたいと思ういい位置で見つけてアシストしてくれて、本当に素晴らしかった」
- AFP
焦点は欧州での挑戦へ移る
イサクはリバプールでの2年目のシーズンを、ここまで3試合で3ゴールという形でスタートさせた。だが、今季の具体的な数字目標を設定するのではなく、26歳のFWはリバプールの次なる挑戦に集中し続けることを強く意識している。本人は「まだ序盤だ。僕たちにはまだ学ぶべきことがたくさんあると思うし、現時点では1試合1試合に向き合っていくことが大事だ」と語った。
リバプールの次戦は、水曜夜にアンフィールドでアトレティコ・マドリーを迎える一戦となる。新体制の下で積み上げてきた進歩が、さらに試される大一番だ。ポートマン・ロードでの勝利は、欧州の戦いの再開を控えるチームにとって、この先の過密日程へ向かう上でこれ以上ない足がかりとなった。
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