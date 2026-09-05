リヴァプールは、今季開幕から2試合で勝利を挙げられていなかったこともあり、結果が求められる状況でイプスウィッチ戦に臨んだ。開始からアグレッシブに入る意図はキックオフ直後から明確で、イサクが最初の10分以内に2度ネットを揺らし、ホームの観衆を静まり返らせた。これはトレーニングで積み上げてきた戦術的な取り組みがはっきりと表れたもので、アウェーのチームは攻守の切り替えを生かし、立ち上がりの時間帯に昇格組の意表を突こうとしていた。

「もちろん、僕たちは初勝利を待っていたし、試合にしっかり入ることについても話していた。でも最近はそれができていなかった」とイサクは説明した。「あの2つの早い時間のゴールは僕たちにとって完璧だった。自分たちが目指すプレーの形、つまり攻撃的に、相手の守備に仕掛けていく形が少しずつでき始めていると思う。今日はそれを示せたと思う。2点を取ったし、もっと取れていてもおかしくなかった」