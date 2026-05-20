「簡単じゃなかったよ！」――ネイマールはブラジル代表のW杯招集後に「何時間も泣いた」と明かし、サントスのチームメイトに感謝した。

自身が発掘されたクラブに戻ったネイマールは、サンタスの雰囲気がトップレベル復帰に不可欠だったと強調した。レイ・ペレ・トレーニングセンターでの支援がブラジル代表復帰の鍵となり、困難な数か月間、クラブが心の拠り所だったという。

「以前も言った通り、ここでは家にいるようだ。言葉にできない感謝がある」と語った。「代表招集は私だけのためではない。この過程を支えてくれたすべての人々、ピッチ内外で共にいてくれた人々、警備や健康管理、食事をしてくれた人々のためでもある」