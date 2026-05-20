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「簡単じゃなかったよ！」――ネイマールはブラジル代表のW杯招集後に「何時間も泣いた」と明かし、サントスのチームメイトに感謝した。
「何時間も泣いてしまった」
アンチェロッティ監督が発表したワールドカップ最終メンバーに選ばれたネイマールは、サントスTVのインタビューで心境を語った。2023年10月の重傷で長期離脱していた背番号10は、回復への努力が実った安堵と感謝を明かした。
「数時間泣き続けました。ここまで来るのは簡単ではありませんでした。自分の名前が呼ばれた時、困難を乗り越え努力した甲斐があったと感じました」と、元バルセロナおよびパリ・サンジェルマンのスター選手は語った。
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サントス復帰の要
自身が発掘されたクラブに戻ったネイマールは、サンタスの雰囲気がトップレベル復帰に不可欠だったと強調した。レイ・ペレ・トレーニングセンターでの支援がブラジル代表復帰の鍵となり、困難な数か月間、クラブが心の拠り所だったという。
「以前も言った通り、ここでは家にいるようだ。言葉にできない感謝がある」と語った。「代表招集は私だけのためではない。この過程を支えてくれたすべての人々、ピッチ内外で共にいてくれた人々、警備や健康管理、食事をしてくれた人々のためでもある」
世界の頂点を目指して
ネイマールは、実績や人気にもかかわらず、2026年W杯のスタメン入りが簡単ではないと理解している。アンチェロッティ監督は「実績が特権を保証しない」と述べ、米国合宿で競争が激化すると示唆した。
それでもネイマールは楽観的で、チームの一体感に集中している。「応援と信頼に感謝する。キャリアを通じて支えてくれた皆さんに感謝するためにここにいる。6度目の優勝を目指すこのブラジル代表で、私たちは一つだ」と語った。
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次は何が待っているのでしょうか？
ブラジル代表はテレスポリスのグランジャ・コマリーで準備を開始する。ただしチームが揃うのは米国到着後だ。マルキーニョス、ガブリエル・マガリャエス、ガブリエル・マルティネッリはPSG対アーセナルのCL決勝後に合流する。公式出発前最後の試合は5月31日マラカナンでのパナマ戦だ。
米国ではニュージャージーを拠点とし、6月13日のモロッコ戦に備えてエジプトと最終調整を行う。その後、フィラデルフィアでハイチ、マイアミでスコットランドと対戦し、グループリーグを締める。