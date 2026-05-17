「簡単じゃない」――バロンドール受賞のMFロドリが心理戦でアーセナルに圧力をかける

ロドリは、歴史の重みとプレッシャーがシティに有利に働く可能性があると語る。アーセナルは20年ぶりのリーグ制覇を狙うが、スペイン代表はタイトルを決める難しさを指摘した。

土曜のウェンブリーでの会見でバロンドール受賞者はこう語った。「FAカップ制覇は自信になるが、まだ2試合が残っている。どちらも難しく、重要な試合だ。 何が起こるか分からない。相手には勝ち点を落とす必要がある。それは次のバーンリー戦か、最終戦のクリスタル・パレス戦で起こるかもしれない。もし僕が相手の立場なら、この任務を完遂するのは容易ではないだろう。我々は最後まで追い続ける必要がある」