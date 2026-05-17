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「簡単じゃない」――バロンドール受賞のMFロドリが心理戦でアーセナルに圧力をかける
タイトル争いにおける心理戦
土曜日の試合でアントワーヌ・セメニョのゴールで1-0と勝ち、ペップ・グアルディオラ率いるチームは序盤にアーセナルを破って取ったカラバオ・カップに続きFAカップも獲得した。しかし、最大のタイトル争いはまだ予断を許さない。シティがエバートンと引き分けたため、現在アーセナルが2ポイント差で首位を走っているからだ。 ウェンブリーでのFA杯決勝でチェルシーを破り、今季2つ目の国内タイトル獲得に貢献したロドリは、リーグ戦に集中している。
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期待という重荷
ロドリは、歴史の重みとプレッシャーがシティに有利に働く可能性があると語る。アーセナルは20年ぶりのリーグ制覇を狙うが、スペイン代表はタイトルを決める難しさを指摘した。
土曜のウェンブリーでの会見でバロンドール受賞者はこう語った。「FAカップ制覇は自信になるが、まだ2試合が残っている。どちらも難しく、重要な試合だ。 何が起こるか分からない。相手には勝ち点を落とす必要がある。それは次のバーンリー戦か、最終戦のクリスタル・パレス戦で起こるかもしれない。もし僕が相手の立場なら、この任務を完遂するのは容易ではないだろう。我々は最後まで追い続ける必要がある」
過去のドラマから得た教訓
このミッドフィルダーは、優勝争いがまだ終わっていない理由として、シティが過去最終節に逆転した例を挙げた。特に2022年シーズンを例に挙げ、シティがアストン・ヴィラ戦で終盤にリードを許しながらも土壇場で逆転優勝したことを強調した。
ロドリはこう続けた。「我々はホームでヴィラに80分まで負けていた。サッカーでは何が起きてもおかしくない。優勝の難しさ、プレミアリーグで全チームに勝つ難しさを、私たちは知っている。」
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候補者たちにとっての最後の難関
試合数が減るにつれ、緊張感が高まっている。アーセナルは月曜、すでに降格が決まったバーンリーとのアウェイ戦に勝てば勝ち点差を5に広げられるが、シティにはまだ消化試合が1つ残っている。グアルディオラ率いるチームは火曜、チャンピオンズリーグ出場権を目指すボーンマス戦で結果が必要だ。これ以上取りこぼせば、タイトルを北ロンドンのライバルに譲る可能性がある。