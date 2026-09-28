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「答えられるのは彼だけだ！」 怒りのクリスティアーノ・ロナウドが、ポルトガルでのまれなベンチスタート後にファンを無視した理由
ロナウド、18年ぶりに初めてベンチスタートのままに
ポルトガル代表主将のクリスティアーノ・ロナウドは、日曜日にオスロで行われたUEFAネーションズリーグのノルウェー戦で2-1の勝利を収めた一戦で、国際舞台における珍しい節目を経験した。ジョルジェ・ジェズス監督は、41歳のFWを90分間を通じてベンチに置いたままとした。
この決定により、ロナウドが公式の国際競争試合で出場することなく開始から終了まで見届けたのは、18年ぶりとなった。
前回はEURO2008で、ポルトガルがグループステージでスイスに0-2で敗れた試合だった。
- NTB
FW、オスロで試合後のファンへのあいさつをせずに通過
『O Jogo』によると、試合終了のホイッスル後、ロナウドはそのままトンネルへ引き揚げ、試合後の議論の的をさらに増やした。チームメートたちがウレヴォール・スタディオンに駆けつけた500人のポルトガルサポーターにピッチ上で拍手を送る中、キャプテンの姿は目立って欠けていた。
試合後にこの一件について問われたジェズスは、その時点では主将の早い引き揚げに気づいていなかったと認めた。
指揮官は、チームキャプテンとしての務めについてロナウドと非公開で話し合う考えであることを認めた。
ジェズスが戦術的判断を説明、守備陣のローテーションを擁護
オスロで見せたポルトガルの守備組織と戦術遂行を称賛したヘスス監督は、ロナウドをベンチから投入しなかった判断を擁護した。指揮官は、試合の流れを踏まえると、ロナウド特有のタイプのストライカーを起用するだけの状況ではなかったと説明した。
ヘスス監督はまた、ノルウェー戦を欠場したことは、アル・ナスルのスーパースターの役割が小さくなったことを意味するものではないと強調した。
「それに答えられるのは彼本人だけだ」と、ファンによる冷遇について問われたヘスス監督は述べた。「事実として、彼が今日プレーしなかったからといって、私が彼を戦力として考えていないということにはならない。私は彼に出場させるつもりだと伝えていたが、クリスの特徴を持つストライカーに代えるだけの必然性があるとは思わなかった」
- Bildbyran
ポルトガル、グループ首位でデンマーク戦へ準備整う
ポルトガルはデンマークとの次のネーションズリーグの試合に向けて帰国する前に、オスロで試合後の回復を完了した。ジェズス監督のチームは、ウェールズ戦とノルウェー戦での勝利を足がかりに、グループA首位固めを目指す。
ジェズス監督は、ロナウドがデンマーク戦で先発するための有力な選択肢であり続けると強調した。
ロナウドは、このホームゲームで先発メンバーの座を取り戻すことを狙っている。
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