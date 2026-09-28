オスロで見せたポルトガルの守備組織と戦術遂行を称賛したヘスス監督は、ロナウドをベンチから投入しなかった判断を擁護した。指揮官は、試合の流れを踏まえると、ロナウド特有のタイプのストライカーを起用するだけの状況ではなかったと説明した。

ヘスス監督はまた、ノルウェー戦を欠場したことは、アル・ナスルのスーパースターの役割が小さくなったことを意味するものではないと強調した。

「それに答えられるのは彼本人だけだ」と、ファンによる冷遇について問われたヘスス監督は述べた。「事実として、彼が今日プレーしなかったからといって、私が彼を戦力として考えていないということにはならない。私は彼に出場させるつもりだと伝えていたが、クリスの特徴を持つストライカーに代えるだけの必然性があるとは思わなかった」