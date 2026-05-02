第2戦を前に、刺激的な噂が飛び交う。PSGがバイエルン・ミュンヘンのスーパースター獲得に本気らしい。

サッカー部門責任者のクリスチャン・ファルク氏によると、PSGは「スーパースターストライカー」獲得のため資金を温存しているという。しかし、パリへ移籍する大物選手は限られる。

一方、ケインのミュンヘンとの契約は2027年までで、来季が契約最終年となる。それでもドイツ最多優勝クラブを去る可能性は低く、PSGが巨費を投じて誘っても移籍は考えにくい。むしろ契約延長が濃厚だ。