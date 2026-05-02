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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Tim Ursinus

翻訳者：

第2戦を前に、刺激的な噂が飛び交う。PSGがバイエルン・ミュンヘンのスーパースター獲得に本気らしい。

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ハリー・ケイン

パリ・サンジェルマンは今夏、フォワード補強を検討。候補にはバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインも。

Bild』のポッドキャスト「Bayern-Insider」によると、このイングランド人選手はパリ・サンジェルマンの補強候補の上位に挙げられている。

  • サッカー部門責任者のクリスチャン・ファルク氏によると、PSGは「スーパースターストライカー」獲得のため資金を温存しているという。しかし、パリへ移籍する大物選手は限られる。 

    一方、ケインのミュンヘンとの契約は2027年までで、来季が契約最終年となる。それでもドイツ最多優勝クラブを去る可能性は低く、PSGが巨費を投じて誘っても移籍は考えにくい。むしろ契約延長が濃厚だ。

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    ケインはW杯前に新契約を結ぶのだろうか？

    バイエルンの関係者は最近、今後協力関係について合意に達するとの見通しを示した。「彼には契約解除条項があったが、発動しなかった。つまり、何があってもミュンヘンに残る意思を示したのだ。 「シーズン後に話し合いを行い、契約延長を目指す」とルンメニゲ氏は強調した。

    スポーツディレクターのマックス・エベルルも、数週間以内にケイン側と交渉すると明言した。「カッレが言った通り、これはクラブの見解だ。ハリーとも合意している。ワールドカップ前に話し合い、共に未来を築きたい」と、チャンピオンズリーグ準決勝パリ遠征の合間に語った。 

    ケイン自身もミュンヘンでの生活に満足していると語っており、プレミアリーグへの早期復帰は当面なさそうだ。 伝説的ストライカー、アラン・シアラーの260得点をケインは47差で追っている。

  • ケインはバイエルンで素晴らしいシーズンを送っている。

    2023年夏、ケインは1億ユーロの移籍金でトッテナムからバイエルンへ。以来141試合138得点を記録し、今季は32歳で54ゴール7アシストをマーク。マイケル・オリゼ、ルイス・ディアスと組む攻撃トリオは欧州屈指だ。 

    PSGとのアウェー第1戦（4-5敗戦）でも得点を挙げ、チーム通算100ゴールに達した。第2戦は来週水曜日に行われる。  

  • FCバイエルン・ミュンヘン：ハリー・ケイン、マイケル・オリゼ、ルイス・ディアスの統計データ

    統計ハリー・ケインマイケル・オリゼルイス・ディアス
    試合464746
    得点542026
    アシスト72921
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