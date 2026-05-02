『Bild』のポッドキャスト「Bayern-Insider」によると、このイングランド人選手はパリ・サンジェルマンの補強候補の上位に挙げられている。
Getty Images Sport
翻訳者：
第2戦を前に、刺激的な噂が飛び交う。PSGがバイエルン・ミュンヘンのスーパースター獲得に本気らしい。
サッカー部門責任者のクリスチャン・ファルク氏によると、PSGは「スーパースターストライカー」獲得のため資金を温存しているという。しかし、パリへ移籍する大物選手は限られる。
一方、ケインのミュンヘンとの契約は2027年までで、来季が契約最終年となる。それでもドイツ最多優勝クラブを去る可能性は低く、PSGが巨費を投じて誘っても移籍は考えにくい。むしろ契約延長が濃厚だ。
- Getty Images Sport
ケインはW杯前に新契約を結ぶのだろうか？
バイエルンの関係者は最近、今後協力関係について合意に達するとの見通しを示した。「彼には契約解除条項があったが、発動しなかった。つまり、何があってもミュンヘンに残る意思を示したのだ。 「シーズン後に話し合いを行い、契約延長を目指す」とルンメニゲ氏は強調した。
スポーツディレクターのマックス・エベルルも、数週間以内にケイン側と交渉すると明言した。「カッレが言った通り、これはクラブの見解だ。ハリーとも合意している。ワールドカップ前に話し合い、共に未来を築きたい」と、チャンピオンズリーグ準決勝パリ遠征の合間に語った。
ケイン自身もミュンヘンでの生活に満足していると語っており、プレミアリーグへの早期復帰は当面なさそうだ。 伝説的ストライカー、アラン・シアラーの260得点をケインは47差で追っている。
ケインはバイエルンで素晴らしいシーズンを送っている。
2023年夏、ケインは1億ユーロの移籍金でトッテナムからバイエルンへ。以来141試合138得点を記録し、今季は32歳で54ゴール7アシストをマーク。マイケル・オリゼ、ルイス・ディアスと組む攻撃トリオは欧州屈指だ。
PSGとのアウェー第1戦（4-5敗戦）でも得点を挙げ、チーム通算100ゴールに達した。第2戦は来週水曜日に行われる。
FCバイエルン・ミュンヘン：ハリー・ケイン、マイケル・オリゼ、ルイス・ディアスの統計データ
統計 ハリー・ケイン マイケル・オリゼ ルイス・ディアス 試合 46 47 46 得点 54 20 26 アシスト 7 29 21