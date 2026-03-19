SCフライブルクは、劇的な逆転劇により、クラブ史上初のヨーロッパカップ準々決勝進出という夢を実現させた。ユリアン・シュスター監督率いるチームは、ヨーロッパリーグのラウンド16第2戦でKRCゲンクに5-1（第1戦2-1）で勝利し、第1戦での0-1の敗北を十二分に挽回した。
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第1戦のビハインドを見事に逆転！冷静沈着なSCフライブルクがヨーロッパリーグに歴史を刻む
マティアス・ギンター（19分）、イゴール・マタノヴィッチ（25分）、 ヴィンチェンツォ・グリフォ（53分）は、フライブルクのユニフォームを着て公式戦通算106得点目を挙げ、クラブの単独最多得点記録保持者となった。さらに、鈴木悠人（57分）とマクシミリアン・エゲシュタイン（79分）が攻撃の火花を散らした。 ホーム5戦5勝を達成したフライブルクは、4月のベスト8ラウンドで欧州の舞台に挑む権利を手にした。その間、マッテ・スメッツ（39分）がゲンクに一矢報いたが、フライブルクは準々決勝進出の切符を逃すことはなかった。
「我々はビハインドを挽回できると確信している」と、シュスター監督は試合前にRTLのインタビューで強調していた。SCFの指揮官は、第1戦で痛恨の欠場となったチームの原動力であるエゲシュタインを、レッドカードによる出場停止明けで先発に起用することができた。
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ヨーロッパリーグ：SCフライブルクが第2戦でゲンクを圧倒
フライブルクは徐々にプレッシャーを強め、グリフォのフリーキックからのクロスをギンターがヘディングでゴールに突き刺した。アロン・ビブートによるアウェイチームの素早い反撃をノア・アトゥボルーが阻止（20分）――その直後、逆にフライブルクが再び得点を挙げた。鈴木のシュートがディフェンダーに当たってコースが変わったボールを、ギンターがヘディングでマタノヴィッチに流し、マタノヴィッチが至近距離から押し込んだ。
しかし、ホームチームは次第に消極的になり、ゲンクはそれを冷徹に利用した。フライブルクは自陣ペナルティエリア内でボールをうまくクリアできず、コンスタンティノス・カレツァスのシュートはまずポストを直撃したが、内側のポストに跳ね返ったボールをスメッツが拾い、アトゥボルの脇を抜いてゴールラインを越えた。
しかし、フライブルクはこの失点による動揺をすぐに振り払った。スメッツからGKトビアス・ラワルへのバックパスが甘くなったところをグリフォが待ち構え、ゴールを決めた。これにより、クラブ歴代得点ランキングで、それまでフライブルクの最多得点記録を分け合っていたニルス・ペーターセンを抜き去った。 その後、カウンターから鈴木が準々決勝への扉を大きく開け、エゲシュタインが追加点を挙げた。
SCフライブルク 対 KRCヘンク 5-1（前半2-1）：試合データ
試合
SCフライブルク 対 KRCヘンク
結果
5:1 (2:1); 第1戦: 0:1; 合計: 5:2
得点
1:0 ギンター (19分)、2:0 マタノヴィッチ (25分)、2:1 スメッツ (39分)、3:1 グリフォ (53分)、4:1 鈴木 (56分)、5:1 エゲシュタイン (79分)
大会
ヨーロッパリーグ、ラウンド16、第2戦