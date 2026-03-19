第1戦のビハインドを見事に逆転！冷静沈着なSCフライブルクがヨーロッパリーグに歴史を刻む

フライブルクは徐々にプレッシャーを強め、グリフォのフリーキックからのクロスをギンターがヘディングでゴールに突き刺した。アロン・ビブートによるアウェイチームの素早い反撃をノア・アトゥボルーが阻止（20分）――その直後、逆にフライブルクが再び得点を挙げた。鈴木のシュートがディフェンダーに当たってコースが変わったボールを、ギンターがヘディングでマタノヴィッチに流し、マタノヴィッチが至近距離から押し込んだ。

しかし、ホームチームは次第に消極的になり、ゲンクはそれを冷徹に利用した。フライブルクは自陣ペナルティエリア内でボールをうまくクリアできず、コンスタンティノス・カレツァスのシュートはまずポストを直撃したが、内側のポストに跳ね返ったボールをスメッツが拾い、アトゥボルの脇を抜いてゴールラインを越えた。

しかし、フライブルクはこの失点による動揺をすぐに振り払った。スメッツからGKトビアス・ラワルへのバックパスが甘くなったところをグリフォが待ち構え、ゴールを決めた。これにより、クラブ歴代得点ランキングで、それまでフライブルクの最多得点記録を分け合っていたニルス・ペーターセンを抜き去った。 その後、カウンターから鈴木が準々決勝への扉を大きく開け、エゲシュタインが追加点を挙げた。