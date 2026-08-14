リヴァプールは前線の補強に向けて新戦力を探しており、リーグ・アン屈指の有望株たちとの関係がたびたび報じられてきた。しかし、PSGの有望株2人に対する同時進行の動きがあるとする当初の報道があった一方で、フランス人ジャーナリストのロマン・モリーナは、マージーサイドのクラブによるムバイェへの関心は、これまで考えられていたほど進んでいないと示唆した。

この取引の複雑な事情について語ったモリーナは、その選手が高く評価されているのは事実だとしつつも、夏の移籍市場の最終局面においては補強リストの最上位にいるわけではないと明かした。「率直に言って、ムバイェはリヴァプールのショートリストには入っているが、第1候補ではない」と、モリーナは現在の状況について説明した。

さらにこのジャーナリストは、その選手の将来はプレミアリーグのクラブによる直接的で単独の働きかけよりも、代理人ジョルジェ・メンデスの動きに左右される可能性の方が高いと強調した。「むしろ、メンデスは移籍市場の終盤にムバイェのための何かがあることをよく分かっている。だからこそ、自身が最も影響力を持つクラブを使って物事を動かそうとするだろう」と、モリーナは付け加えた。