AFP
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「第一候補ではない」 リヴァプールが優先する別の補強候補がいる中、PSGのウインガー、イブラヒム・ムバイェへの関心の背景が明らかに
ムバイエ、アンフィールドでの序列低下へ
リヴァプールは前線の補強に向けて新戦力を探しており、リーグ・アン屈指の有望株たちとの関係がたびたび報じられてきた。しかし、PSGの有望株2人に対する同時進行の動きがあるとする当初の報道があった一方で、フランス人ジャーナリストのロマン・モリーナは、マージーサイドのクラブによるムバイェへの関心は、これまで考えられていたほど進んでいないと示唆した。
この取引の複雑な事情について語ったモリーナは、その選手が高く評価されているのは事実だとしつつも、夏の移籍市場の最終局面においては補強リストの最上位にいるわけではないと明かした。「率直に言って、ムバイェはリヴァプールのショートリストには入っているが、第1候補ではない」と、モリーナは現在の状況について説明した。
さらにこのジャーナリストは、その選手の将来はプレミアリーグのクラブによる直接的で単独の働きかけよりも、代理人ジョルジェ・メンデスの動きに左右される可能性の方が高いと強調した。「むしろ、メンデスは移籍市場の終盤にムバイェのための何かがあることをよく分かっている。だからこそ、自身が最も影響力を持つクラブを使って物事を動かそうとするだろう」と、モリーナは付け加えた。
- Getty/GOAL
代理人の影響力とバルコラの優先順位
ムバイェを巡る状況は、チームメートであるバルコラの獲得動向とは対照的だ。リヴァプールはバルコラ獲得を優先しているようで、その代理人のスタイルはメンデスのやり方とは大きく異なる。モリーナは、この件においてメンデスとアンフィールドのクラブとの関係が主な原動力ではないと指摘した。とりわけ、フランス王者が提示している高額な数字を踏まえればなおさらだ。
「パリ・サンジェルマンが現在求めている価格を考えれば、特にそこが彼の最も大きな影響力を持つ部分ではない」と、モリーナはこの交渉におけるメンデスの立ち位置について語った。
さらにモリーナは、バルコラの代理人であるムサ・シソコのケースと比較し、こう述べた。「そこで2人の代理人の違いが見えてくる。メンデスにとって重要なのは、選手本人の希望というより、自分が幹部たちとのコネクションを持つ場所で、自分の望むように物事を動かせるかどうかだ。[シソコ]はその逆だ。クラブと衝突することになっても、強硬に出ることになっても構わない。彼は自分の選手たちのために戦うことを望んでいる」
リヴァプールが注視する代替ターゲット
ムバイェ獲得が高額な要求額、あるいは候補リスト内での順位によって実現しなかった場合に備え、リヴァプールは複数の代替案を用意している。補強チームはサイドの補強候補として、ブライトンのヤンクバ・ミンテ、リールのマティアス・フェルナンデス＝パルド、ボーンマスのラヤンを追跡してきた。
ここ数週間で新たに浮上している名前の1人が、ケルンのサイード・エル・マラである。両ウイングでも中央でもプレーできる多才なFWは、以前はボルシア・ドルトムント移籍と結びつけられていた。
しかし、『Sky Germany』の報道によると、このブンデスリーガの強豪は現在、その争奪戦から撤退したという。これにより、報じられている5000万ユーロ（4270万ポンド）の契約解除条項を発動する決断を下せば、リヴァプールに道が開ける可能性がある。
- Getty Images
ダブル強奪の財政的現実
アンフィールドのファンにとって、パリから2選手を同時に引き抜く可能性は胸躍るものだが、財政面の現実は無視できない。フランスのクラブは、この2人の若きスターに対して合計1億5000万ポンドを超える移籍金を要求するとみられている。
モリーナによれば、ムバイェは獲得候補に入っているものの、この取引に伴う資金面の問題によって、リヴァプールは現時点で名前の明かされていない別のターゲットに目を向ける可能性があるという。移籍期限が迫る中、リヴァプールは攻撃陣の補強をまとめるべく時間との戦いを強いられている。
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