「いいか、俺がニキをピッチに送り出すまでは試合を終わらせるな」――ボルシア・ドルトムントの監督は、アイントラハト・フランクフルト戦（3-2、前半2-1）の前日、主審にそう告げたという。そしてその作戦は成功した。ニキ、つまりニクラス・ズーレは、BVBでの最後のホームゲームで88分から再びピッチに立った。
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「笛を吹くな」――BVBニコ・コヴァチ監督、ニクラス・ズーレ巡り審判との取り決めを明かす
「5、6分間だった。彼にはふさわしい時間だ」とコヴァチ監督は、今夏現役を引退する30歳の選手について語った。「彼は素晴らしいキャリアを築いた。引退後の生活が充実することを願っている。ゴルフを存分に楽しみ、世界中を旅することになるだろう」
木曜日、元ドイツ代表ズーレは現役引退を発表した。契約は満了となる。「この場を設けてもらえて本当に嬉しい」とディフェンダーはスカイのインタビューで語った。「素晴らしい日であり、素晴らしい場だった。ファンの反応も最高だった。監督が300試合目の記念すべき試合で数分間プレーさせてくれたことも嬉しかった。家族全員がここにいてくれたことが本当に最高だった」
コヴァチ監督は約束通りズーレを起用。「彼はその価値がある」
ユリアン・ブラントとサリフ・オズカンにとっても、これはBVBでのホーム最終戦となった。ただし2人はズーレと異なり、現役引退は予定していない。
一方、ハンブルク出身の審判イトリッヒは今シーズン限りで引退する。