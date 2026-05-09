「5、6分間だった。彼にはふさわしい時間だ」とコヴァチ監督は、今夏現役を引退する30歳の選手について語った。「彼は素晴らしいキャリアを築いた。引退後の生活が充実することを願っている。ゴルフを存分に楽しみ、世界中を旅することになるだろう」

木曜日、元ドイツ代表ズーレは現役引退を発表した。契約は満了となる。「この場を設けてもらえて本当に嬉しい」とディフェンダーはスカイのインタビューで語った。「素晴らしい日であり、素晴らしい場だった。ファンの反応も最高だった。監督が300試合目の記念すべき試合で数分間プレーさせてくれたことも嬉しかった。家族全員がここにいてくれたことが本当に最高だった」