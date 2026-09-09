AFP
翻訳者：
「笑止千万でばかげている！」。ペーター・ボス監督がメディアを批判し、PSVのチャンピオンズリーグについて大胆な主張を展開
ボス監督、PSVは大幅に改善したと宣言
PSVアイントホーフェンのピーター・ボス監督は、フィリップス・スタディオンで行われるシャフタール・ドネツクとのチャンピオンズリーグ初戦に向け、自分たちははるかに強い立場にあると考えている。オランダ王者は、直近5度のチャンピオンズリーグ参戦でいずれも第1節を落としており、続いてきた開幕戦のジンクスを断ち切ることを目指している。
PSVは、この大会の本戦方式で20回目の出場に向けて準備を進めており、高揚感を持ってこの一戦に臨む。これにより、19回出場のアヤックスの記録を上回ることになる。
ボス監督は、自身のチームが昨季の同時期と比べて大きく成長したと強調した。
- ANP
指揮官が欧州でのさらなるギアアップを要求
試合前記者会見に臨んだボス監督は、PSVがここ数年と比べてより優れた組織的なサッカーを見せていると指摘した。ただ、62歳の指揮官は、勝ち点3をつかむには欧州の大会でより高い強度と集中力が求められると選手たちに警鐘を鳴らした。
リーグフェーズでの長期的な順位目標を設定するのではなく、ボス監督はこの大会に一戦一戦臨むという自身の哲学をあらためて強調した。
「我々の成長が昨季のこの時期よりもはるかに進んでいると、はっきり言える」とボス監督は語った。「今の我々ははるかに良いサッカーをしている。だが、チャンピオンズリーグではさらに一段階レベルを上げなければならない」
ボス監督が「ばかげた」メディア騒動を痛烈批判
ボスは、物議を醸したタックルを受けて続くルベン・ファン・ボメルをめぐるメディアの騒動についても言及し、この若手選手を強く擁護した。指揮官は、騒動をこれ以上大きくしないため、ファン・ボメルを特別扱いしないことを選んだと明かした一方で、相手選手の回復が順調であることに安堵を示した。
ボスはまた、メディア報道における二重基準を指摘し、過去にPSVの選手たちが負った負傷には、世間からはるかに小さい怒りしか向けられなかったと強調した。
「こうしたメディアの大騒ぎは笑ってしまうほどで、ばかげている」とボスは述べた。「これはフットボールの試合で起きた、ただ一つの出来事にすぎない。ルベンが落ち着いて過ごすためにも、この論争はもう終わらせるべきだ」
- Getty Images Sport
焦点はシャフタール戦へ移る
PSVは、才能あるブラジル人補強選手と質の高いウクライナ人選手を融合させることで知られるシャフタールと対戦する。この一戦は、2024年の劇的な対戦の記憶も呼び起こす。当時のPSVは86分以降に3ゴールを奪い、アイントホーフェンで衝撃的な3-2の勝利を手にした。
PSVの直近10試合のチャンピオンズリーグでは計44ゴールが生まれており、サポーターは今回も見応えのある多得点の試合を期待できる。
ボス監督は、欧州での戦いを完璧な形でスタートさせるため、フィリップス・スタディオンで選手たちに完全な集中を求めるはずだ。
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