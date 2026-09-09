PSVアイントホーフェンのピーター・ボス監督は、フィリップス・スタディオンで行われるシャフタール・ドネツクとのチャンピオンズリーグ初戦に向け、自分たちははるかに強い立場にあると考えている。オランダ王者は、直近5度のチャンピオンズリーグ参戦でいずれも第1節を落としており、続いてきた開幕戦のジンクスを断ち切ることを目指している。

PSVは、この大会の本戦方式で20回目の出場に向けて準備を進めており、高揚感を持ってこの一戦に臨む。これにより、19回出場のアヤックスの記録を上回ることになる。

ボス監督は、自身のチームが昨季の同時期と比べて大きく成長したと強調した。



