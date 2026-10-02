スウェーデン代表の定例記者会見は、グレアム・ポッターがブラックユーモアを持ち込んだことで思いがけない展開を見せた。元チェルシー、ブライトンの指揮官で、現在はスウェーデン代表を率いるポッターは、チーム内で急な体調不良が広がり、多くの選手が離脱している状況について報道陣に説明していた。

これほど多くの主力を一度に欠くという運営上の悪夢について語る中で、ポッターはイングランドサッカー界最大の話題に触れる機会を逃さなかった。「感染症というか、体調不良に見舞われた」とポッターは語った。

「理想的ではないが、こういうことは起こる。だからこそ、素晴らしい選手たちを追加招集した。離脱者の数で言えば、マンチェスター・シティの告発件数と同じくらいだと思う」