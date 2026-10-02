AFP
翻訳者：
笑いをこらえるヴィクトル・ギョケレシュ。グラハム・ポッターによるマンチェスター・シティの告発件数ジョークへの反応が捉えられる
ポッターが気の利いたオチを放つ
スウェーデン代表の定例記者会見は、グレアム・ポッターがブラックユーモアを持ち込んだことで思いがけない展開を見せた。元チェルシー、ブライトンの指揮官で、現在はスウェーデン代表を率いるポッターは、チーム内で急な体調不良が広がり、多くの選手が離脱している状況について報道陣に説明していた。
これほど多くの主力を一度に欠くという運営上の悪夢について語る中で、ポッターはイングランドサッカー界最大の話題に触れる機会を逃さなかった。「感染症というか、体調不良に見舞われた」とポッターは語った。
「理想的ではないが、こういうことは起こる。だからこそ、素晴らしい選手たちを追加招集した。離脱者の数で言えば、マンチェスター・シティの告発件数と同じくらいだと思う」
- AFP
ギョケレシュ、真顔を保てず
会場がどよめきと笑いに包まれる中、カメラはすぐさま、自身の監督の真横に座っていたヴィクトル・ギョケレシュへと切り替わった。アーセナルのFWは、プロとしての節度と本気の面白さの間で揺れているように見え、SNS上の動画では笑いをこらえる様子がはっきりと映っていた。
ポッター自身も、そのジョークが物議を醸す可能性を認識していたようで、発言の直後には笑いながら、その場に集まった記者たちへ「まだ早すぎた？」と問いかけた。この場面はその後、瞬く間に拡散され、マンチェスターのクラブに厳しい視線が注がれる時期の中で交わされたこの軽妙なやり取りを、ファンは楽しんでいる。
国際舞台でのパフォーマンスとアーセナルでの将来
記者会見での一幕が話題となったにもかかわらず、ギョケレシュは依然としてピッチ上でのパフォーマンスに集中している。28歳の同選手は今回のインターナショナルウィークで好スタートを切っており、ネーションズリーグのスウェーデン代表として2試合で2ゴールを記録した。
これは、アーセナルでの国内シーズン序盤が厳しい船出だったと評される流れを受けてのものだ。ミケル・アルテタ監督の下では定位置争いが引き続き激しい。同選手の代表での得点力は、起用された際にアーセナルの攻撃陣のローテーションにもたらすクオリティーを改めて示している。
- Getty Images Sport
ギョケレシュ、アーセナル退団説を一蹴
エミレーツ・スタジアムでのギョケレスの将来を巡っては臆測も広がっており、一部報道では、より安定して先発出場の機会を得るために移籍を求める可能性があるとも伝えられている。
しかし、このFWは退団説をすぐに否定し、ノースロンドンでのプロジェクトに引き続きコミットしていると強調した。プレミアリーグのクラブでの現状について問われたスウェーデン代表は、「自分ができるだけ多くプレーしたいと思っているのは明らかだ。そうなればいいと思っている。サッカー選手である以上、常にピッチに立っていたいものだ」と説明した。
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