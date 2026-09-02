ロナウドの飽くなき仕事への姿勢はトレーニングでも同様に明白で、ゴンサレスはこのポルトガル人FWとの激しいフィジカル勝負を決してためらわなかった。そうした激しいぶつかり合いも、ピッチを離れればいつも友好的に終わっていた。「その後はジャグジーに行って、一緒に笑って冗談を言い合い、すべて忘れてしまうんだ」

長年のライバルと並び、このアイコンの歴史的地位を改めて強調する形で、このベテランDFはこう締めくくった。「彼や［リオネル］メッシのような人たちは、サッカーの歴史に名を刻むだろう」