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「競争心の塊」 元アル・ナスルのチームメート、アルバロ・ゴンサレスが明かすクリスティアーノ・ロナウドの“密室での素顔”
- AFP
DFが内幕を明かす
ゴンサレスが、サウジアラビアのアル・ナスルでロナウドと共に過ごした時期のロッカールーム内の力学について明かした。スペイン人センターバックは、バロンドール5度受賞のロナウドがリヤド到着の瞬間から驚くほど謙虚な姿勢を保ち、常にチームメートを支えていたと強調。その調和の取れた関係は、サウジ・プロリーグの強豪を最後方から支えた彼らの期間を通じて、強い印象を残した。
ゴンサレス、際立つコントラストを強調
『Radio MARCA』で語ったゴンサレスは、舞台裏でのこのスーパースターの温かい人柄について次のように明かした。「正直に言って、そして共通のチームメートたちにも確認したうえで言えば、彼はロッカールームの中では本当に素晴らしい」
さらにこう付け加えた。「ロッカールームの中では、彼はまったく普通の人で、親しみやすく、助けてくれる存在だ」 ただし、その振る舞いはキックオフを迎えると一変するという。 「ロッカールームを出てピッチに足を踏み入れた瞬間から、彼は完全に変わる。競争心の塊だ」
偉大さを目指す激しい意欲
ロナウドの飽くなき仕事への姿勢はトレーニングでも同様に明白で、ゴンサレスはこのポルトガル人FWとの激しいフィジカル勝負を決してためらわなかった。そうした激しいぶつかり合いも、ピッチを離れればいつも友好的に終わっていた。「その後はジャグジーに行って、一緒に笑って冗談を言い合い、すべて忘れてしまうんだ」
長年のライバルと並び、このアイコンの歴史的地位を改めて強調する形で、このベテランDFはこう締めくくった。「彼や［リオネル］メッシのような人たちは、サッカーの歴史に名を刻むだろう」
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伝説的なゴール記録の達成を目指している
この2人は2022-23シーズンに全公式戦11試合でともにプレーし、ゴンサレスが去るまでに6勝を記録した。現在41歳で、2027年6月までアル・ナスルと契約を結んでいるロナウドは、壮大な通算1,000ゴール到達を追い続けている。すでに公式戦1333試合で978ゴールを記録しており、その尽きることのない野心が、国内外の舞台でアル・ナスルをけん引する原動力であり続けている。
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