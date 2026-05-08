競争は熾烈だ！バイエルンがPSGのスターに問い合わせ

パリ・サンジェルマンは9000万ユーロの移籍金を要求。バイエルンは支払えない、あるいは支払うつもりがない。

昨夏もバイエルンは他クラブとともにこのウイングに関心を持ったが、PSGは移籍を阻止。ミュンヘンにはルイス・ディアスが加入し、7000万ユーロと噂される移籍金は結果的に大成功だった。

それでもバイエルンは、汎用性のある攻撃陣の補強候補を依然として探しているという。