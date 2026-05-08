スカイの報道によると、スポーツディレクターのマックス・エベル氏はここ数日、移籍の可能性を打診したが、結果は厳しかったという。
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競争は熾烈だ！バイエルンがPSGのスターに問い合わせ
パリ・サンジェルマンは9000万ユーロの移籍金を要求。バイエルンは支払えない、あるいは支払うつもりがない。
昨夏もバイエルンは他クラブとともにこのウイングに関心を持ったが、PSGは移籍を阻止。ミュンヘンにはルイス・ディアスが加入し、7000万ユーロと噂される移籍金は結果的に大成功だった。
それでもバイエルンは、汎用性のある攻撃陣の補強候補を依然として探しているという。
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バイエルンは攻撃的選手を求めている。PSGのバルコラは不満だ。
最近FCBへの移籍が噂されるニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンは、チームを離れる意向で、ディアスやハリー・ケインの負担軽減が期待できる。だが『The Athletic』によると、クラブ内部ではRBライプツィヒのヤン・ディオマンデが本命視されている。
一方、バルコラはパリで控えに甘んじており、不満が報じられる。チャンピオンズリーグ準決勝バイエルン戦でも終盤の途中出場のみ。契約は2028年まであり、本人が強く反発しない限り来夏にPSGが売却を急ぐことはない。 ただし彼は数カ月前に契約延長を拒否したとされ、移籍への意思は強い。
アーセナルはバルコラの獲得へ本格的に動いている。
スカイによると、バルコラには他にも多くのクラブが興味を示している。 FCバルセロナ、リヴァプール、アーセナルなど多くの強豪が代理人と接触しており、特にアーセナルはアプローチを強化している。ただ、PSGにはまだ正式オファーが届いていない。プレミアリーグのクラブにとって移籍金は大きな障害にならないだろう。
2024/25シーズンは58試合で40ゴール関与を記録。出場時間が減った今季も12ゴール7アシストをマークしている。
ブラッドリー・バーコラ：前年との比較データと統計
統計 2025/26シーズン 2024/25（クラブワールドカップを除く） 試合 45 58 得点 12 21 アシスト 7 19 出場時間 2,762 3,643