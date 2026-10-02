AFP
翻訳者：
「競争があるのは、いつだっていいことだ！」。ジョーダン・ピックフォードがトーマス・トゥヘルによるベンチ起用に反応し、ジェームズ・トラフォードとの争いに向けた心構えを明かす
ピックフォード、イングランドの正守護神の座を懸けた挑戦を歓迎へ
ピックフォードは長年にわたりイングランドの絶対的な正GKとして君臨し、これまでの指揮官たちの下で信頼できる存在として地位を確立してきた。そして91キャップを重ねる中でも、その立場を維持してきた。しかし、トゥヘルは最近になってGK起用をローテーションし、別のGKたちにも定位置争いに名乗りを上げる機会を与えている。
イングランドの次戦クロアチア戦を前にした記者会見で、ピックフォードは自身が外された決定について達観した姿勢を見せた。メディアに対し、「そういうことはクラブでも代表でもめったにないベンチ入りだった。監督からはその理由を伝えられた。自分が今どの位置にいるのかを知る上で良かった。大事なのは、チームに良いエネルギーをもたらす良いチームメートでいること、しっかりトレーニングすること、そしてリーダーシップを発揮することだ。この2試合ではそれを本当にうまくやれたと思う。自分にとって普通のことではないけど、何よりもまず監督が求めているのは最高のチームメートであることだ。プレーするのは大好きだけど、見ている立場なら、とにかくイングランドにとってベストなことを望むだけだし、それは勝つことだ。自分はそれに本当にうまく対処できたと思う」と語った。
- Getty Images Sport
ジェームズ・トラッフォードとGKユニットの台頭
トラフォードの台頭は、エランド・ロード移籍後も印象的なプレーを続けるリーズ・ユナイテッドの若手によって、トゥヘル監督に本格的な選考の悩みをもたらしている。ピックフォードは2017年のデビュー以来、イングランド代表でほぼ不動の存在であり、5つの主要大会で活躍し、今夏のワールドカップでイングランドが3位に入った大会でもその存在感を示したが、先発の座を巡る争いは激しさを増している。
『BBC』の報道によると、ピックフォードは、監督の決断はチームの長期的な成長と先発を狙う選手たちの現在の調子に基づくものだったと説明した。「違いはあったが、僕たちはこのサイクルをもう2年間一緒に過ごしてきた」と同選手は語った。「トラフォードはリーズで本当に良いスタートを切った。この2年間、僕たちの周りには良いグループがあった。それが監督の言っていたことだし、その決断は尊重しなければならない。個人的には、良い競争があるのはいつだって良いことだと感じている。インタビューでもずっと、そうした競争を望んでいると話してきた。良いGKたちが次々と出てきているし、それはイングランドにとって誇るべきことだ。この流れがこれからも長く続いてほしい」
エヴァートンと国際舞台で基準を維持すること
ネーションズリーグのスペイン戦での敗戦とチェコ戦での勝利でトラッフォードが先発メンバーに入ったのを見届けた後、ピックフォードは再び定位置を取り戻す見通しとなった。エヴァートンのGKは、土曜日に行われるクロアチアとの重要な一戦、さらに火曜日にウェンブリーで行われるチェコとのリターンマッチでも先発に復帰するとみられている。
エヴァートンのキャプテンは、自身がキャリアのベテラン期に差しかかっても、ペースを緩めるつもりはないと強調した。「クラブでは常に自分を高め、最高の自分であるために努力し続ける。そして代表キャップも積み重ねていきたい」と、メディア対応の中で付け加えた。「どんな時でも気を緩めることはできない。なりたい自分になるために、自分を追い込み続けたいんだ」
- AFP
ネーションズリーグのグループ順位表
イングランドは現在、勝ち点3でグループCの2位につけており、3位クロアチアと勝ち点で並んでいる。首位はスペインで、勝ち点6のパーフェクトな成績を維持。一方、チェコは勝ち点0のまま最下位に沈んでいる。
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