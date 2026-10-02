ピックフォードは長年にわたりイングランドの絶対的な正GKとして君臨し、これまでの指揮官たちの下で信頼できる存在として地位を確立してきた。そして91キャップを重ねる中でも、その立場を維持してきた。しかし、トゥヘルは最近になってGK起用をローテーションし、別のGKたちにも定位置争いに名乗りを上げる機会を与えている。

イングランドの次戦クロアチア戦を前にした記者会見で、ピックフォードは自身が外された決定について達観した姿勢を見せた。メディアに対し、「そういうことはクラブでも代表でもめったにないベンチ入りだった。監督からはその理由を伝えられた。自分が今どの位置にいるのかを知る上で良かった。大事なのは、チームに良いエネルギーをもたらす良いチームメートでいること、しっかりトレーニングすること、そしてリーダーシップを発揮することだ。この2試合ではそれを本当にうまくやれたと思う。自分にとって普通のことではないけど、何よりもまず監督が求めているのは最高のチームメートであることだ。プレーするのは大好きだけど、見ている立場なら、とにかくイングランドにとってベストなことを望むだけだし、それは勝つことだ。自分はそれに本当にうまく対処できたと思う」と語った。