複数の雷雨帯が「破壊的な強風、激しい落雷、局地的な竜巻の危険性」をもたらす恐れがあるとして明示的に警告されています。このような状況では、スタンドやピッチの全員の安全が最優先されるため、屋外での大規模スポーツイベントの開催は困難です。

さらに豪雨や鉄砲水の恐れもある。このためフィラデルフィア周辺の物流にもすでに支障が出ている。