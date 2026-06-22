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Jochen Tittmar

翻訳者：

竜巻警報！ワールドカップの初戦は天候で中止になるのか？

ワールドカップ
フランス 対 イラク
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イラク

CBSによると、開催地フィラデルフィアに公式の悪天候警報が発令され、ワールドカップのフランス対イラク戦は直前の中止または延期が濃厚だ。

リンカーン・フィナンシャル・フィールドで開かれるサッカーの祭典が、激しい気象前線で急きょ中止になる恐れがある。気象予報士は、今後数時間について厳しい見通しを示している。

  • 複数の雷雨帯が「破壊的な強風、激しい落雷、局地的な竜巻の危険性」をもたらす恐れがあるとして明示的に警告されています。このような状況では、スタンドやピッチの全員の安全が最優先されるため、屋外での大規模スポーツイベントの開催は困難です。

    さらに豪雨や鉄砲水の恐れもある。このためフィラデルフィア周辺の物流にもすでに支障が出ている。

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    フランス対イラク戦の開催は不透明だ

    航空便の混乱により、試合後の各チームの帰路や市内のFIFA関連イベントも影響を受ける恐れがある。 影響はスタジアム内にとどまらず、レモン・ヒル・パークでのパブリックビューイングなど屋外イベントも延期または中止の可能性がある。チケットを持たずスタジアム周辺でパーティーを計画していた数千人のフランス、イラクサポーターには痛手だ。

    大会運営にも支障が生じる。決勝トーナメントは日程が厳しいため、グループステージ中に代替日を見つけるのは難しい。そのため、フランス代表のディディエ・デシャン監督とチームは、先行き不透明な状況に備える必要がある。

  • イラク対フランス、追い込まれた状況

    試合はドイツ時間23時に開始予定。両チームにとってグループリーグ2戦目。

    フランスは初戦でキリアン・ムバッペの2得点を挙げてセネガルに3－1で勝利。対するイラクはノルウェーに1－4で敗れた。イラクが再び負ければ大会からの敗退が決まる。

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