リンカーン・フィナンシャル・フィールドで開かれるサッカーの祭典が、激しい気象前線で急きょ中止になる恐れがある。気象予報士は、今後数時間について厳しい見通しを示している。
AFP
翻訳者：
竜巻警報！ワールドカップの初戦は天候で中止になるのか？
複数の雷雨帯が「破壊的な強風、激しい落雷、局地的な竜巻の危険性」をもたらす恐れがあるとして明示的に警告されています。このような状況では、スタンドやピッチの全員の安全が最優先されるため、屋外での大規模スポーツイベントの開催は困難です。
さらに豪雨や鉄砲水の恐れもある。このためフィラデルフィア周辺の物流にもすでに支障が出ている。
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フランス対イラク戦の開催は不透明だ
航空便の混乱により、試合後の各チームの帰路や市内のFIFA関連イベントも影響を受ける恐れがある。 影響はスタジアム内にとどまらず、レモン・ヒル・パークでのパブリックビューイングなど屋外イベントも延期または中止の可能性がある。チケットを持たずスタジアム周辺でパーティーを計画していた数千人のフランス、イラクサポーターには痛手だ。
大会運営にも支障が生じる。決勝トーナメントは日程が厳しいため、グループステージ中に代替日を見つけるのは難しい。そのため、フランス代表のディディエ・デシャン監督とチームは、先行き不透明な状況に備える必要がある。
イラク対フランス、追い込まれた状況
試合はドイツ時間23時に開始予定。両チームにとってグループリーグ2戦目。
フランスは初戦でキリアン・ムバッペの2得点を挙げてセネガルに3－1で勝利。対するイラクはノルウェーに1－4で敗れた。イラクが再び負ければ大会からの敗退が決まる。