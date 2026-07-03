クロアチア代表主将は、VARの適用が一貫していないと批判した。審判が明らかな誤審を犯した場合のみ介入すべきだと主張し、クロアチアが微妙な判定で損をしていると示唆した。

「我々はもっと得るべきだった。いくつかの局面で物事が思い通りに進まなかった」とモドリッチは『ユタルニ』紙に語った。「もし逆の場面だったら、VARが介入することはなかっただろう。導入当初から私はこのシステムが気に入らないと述べている。

これはPKではない。両選手とも同じ動作を繰り返して押し合っていた。[ニコラ]・ヴラシッチは引っ張ったのではなく押さえつけただけで、両者とも転倒した。だから、こんな大舞台でPKを判定すべきではない。間違いが200％明らかな場合のみVARを使うべきだ。判定基準が揺れ動くなら異議を唱える余地はない。それが私を苛立たせ、いつもクロアチアに不利に働いている。」