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Yosua Arya

翻訳者：

「立場が逆なら」とルカ・モドリッチはVARの二重基準とPK判定を批判。クロアチアはポルトガル戦で物議を醸す敗退を喫した。

ルカ・モドリッチ
クロアチア
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ポルトガル 対 クロアチア

クロアチアはポルトガルに敗れワールドカップを去った。ルカ・モドリッチはVARを批判し、PKや取り消された同点ゴールでチームが不当に扱われたと主張。主将は判定の一貫性を疑問視し、強豪国ほど有利だと示唆した。

  • 物議を醸した判定にクロアチアは悔しさをにじませた

    クロアチアはポルトガルに1－2で敗れ、ワールドカップを去った。試合後、2つの判定が議論を呼んだ。ポルトガルに与えたPKと、取り消されたクロアチアの同点弾が勝敗を左右した。モドリッチは「特に後半の内容を考えると、クロアチアにはもっと良い結果が相応しかった」と語った。ベテランMFは「あのPKは与えられるべきではなく、相手が同じ場面ならVARは介入しなかっただろう」と主張した。

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    モドリッチ、VARの運用に疑問

    クロアチア代表主将は、VARの適用が一貫していないと批判した。審判が明らかな誤審を犯した場合のみ介入すべきだと主張し、クロアチアが微妙な判定で損をしていると示唆した。

    「我々はもっと得るべきだった。いくつかの局面で物事が思い通りに進まなかった」とモドリッチは『ユタルニ』紙に語った。「もし逆の場面だったら、VARが介入することはなかっただろう。導入当初から私はこのシステムが気に入らないと述べている。

    これはPKではない。両選手とも同じ動作を繰り返して押し合っていた。[ニコラ]・ヴラシッチは引っ張ったのではなく押さえつけただけで、両者とも転倒した。だから、こんな大舞台でPKを判定すべきではない。間違いが200％明らかな場合のみVARを使うべきだ。判定基準が揺れ動くなら異議を唱える余地はない。それが私を苛立たせ、いつもクロアチアに不利に働いている。」

  • 取り消された同点弾がクロアチアの悔しさを募らせる

    モドリッチも、終盤の同点ゴールが無効とされた判定に不満を露わにした。主審は「マタノヴィッチがボールに触れた」と選手たちに説明したが、リプレイでは確認できないとモドリッチは主張した。

    「審判はマタノヴィッチがボールに触れたと言ったが、映像を見てもどこで触れたのか確認できなかった。触れていなければオフサイドではない」とモドリッチは説明した。

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  • modric⒞Getty Images

    クロアチアは苦い敗退を受け、反省を迫られている。

    ワールドカップ早期敗退で、クロアチアはまたも主要大会で失望した。モドリッチにとっては、北米大会が最後のワールドカップになる見込みだ。次回の大会では44歳になるためだ。

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