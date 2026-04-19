突然3000万ユーロ値下がり！元バイエルン移籍候補のラファエル・レアオ、新シーズンの希望移籍先が決まった模様

バルセロナは、当初予想より大幅に安い約5000万ユーロで左ウイング獲得に合意できる見込みだ。ミランは当初8000万ユーロを要求していた。

値下がりの背景には、レオとアッレグリ監督の確執がある。レオは最近レギュラーから外れ、パフォーマンスも不安定。クラブは年俸約500万ユーロの負担も軽減したい。

とはいえ、バルセロナへの移籍は容易ではない。クラブはまず、ラッシュフォードの去就やアルバレス、シェルデルップなどの補強候補を整理し、布陣を明確にする必要がある。財政状況も依然として厳しい。

3月には『ガゼッタ・デロ・スポルト』が、ミランがレオを売却不可とは見ておらず、オファーに前向きだと伝えていた。