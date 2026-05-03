FSVマインツ05戦で3失点、パリ・サンジェルマン戦で5失点、1.FCハイデンハイム戦で再び3失点。1週間で計11失点したため、PSGとの第2戦を控えるミュンヘンの守備には批判が集中した。FCバイエルンの選手たちは、その批判に対し、まるで打ち合わせをしたかのように一致団結して対応している。
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突然、誰もがFCバルセロナの話ばかりしている！PSGとの決戦を控えたFCバイエルンに懸念される動き
2024年秋の話が次々と話題に上った。スポーツディレクターのマックス・エベル、監督のヴィンセント・コンパニー、さらに当時2. ブンデスリーガの1. FCケルンでプレーしていたGKヨナス・ウルビックも言及した。 その2024年秋、コンパニがバイエルンで指導者キャリアをスタートさせた直後、チームはCLグループステージでバルセロナに1-4で敗れた。直前のリーグ戦ではフランクフルトと3-3で引き分けている。当時もハイプレスとマンマークを多用する守備は批判の対象だった。
エベルは「気にしていない」と語り、コンパニやウルビックも同様のコメントを残した。「去年もバルセロナに1-4で負けた後、8試合無失点だった」。実際、その悪夢は7試合で終わり、7試合目ではPSGを1-0で下した。 このスコアなら、水曜日の第2戦は少なくとも延長戦に持ち込める。だが第1戦が4-5だったように、両攻撃マシンが再び1-0の低調な試合をする可能性は極めて低い。
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「病みつきになるほど最高」：マックス・エベルが提唱する「スペクタクルなサッカー」
ミュンヘンの選手たちは、かつてのような無失点記録が続くことを期待しつつも、戦術変更は否定している。このスタイルがリーグ優勝、カップ戦決勝進出、2020年以来となるCL決勝への現実的な可能性、そして得点記録をもたらしたのだから当然だ。 だがバルサやPSGのような個人技に秀でた攻撃陣には、わずかな集中力低下でも致命傷になる。
パリでの激戦直後、エベルは第2戦で失点を減らすより得点を増やすべきと語った。無失点シリーズを目指すより現実的だ。2024年秋を振り返った土曜日も、彼はミュンヘン（そしてパリ）の攻撃的サッカーを擁護した。
「基本的なDNAは変えたくない」とエベルは語った。「火曜日のパリ戦は、少し失礼だが、めちゃくちゃ最高だった。これこそがサッカーだ。攻撃だ。 それでも『守備はどうなんだ』と言われる。守備重視の試合もできるだろう。CKからの1点で1-0で終わるかもしれない。それでいいのか？我々はアグレッシブに攻めるDNAを選んだのだ」
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FCバイエルン：ヨシュア・キミッヒが遠い将来を見据える
ウルビックは「大量失点でも頭を掻きむしって『なんてことだ！』と嘆く必要はない」と語る。水曜日、彼は再びノイアーに正ゴールキーパーの座を譲る。ノイアーはハイデンハイム戦で温存されたほか、多くの主力も休養した。
ジョシュア・キミッヒは後半から出場し、ハリー・ケイン、ルイス・ディアス、終盤の同点弾を放ったミカエル・オリゼもピッチに立った。キミッヒは現システムを維持すべきだとしつつ、「新シーズンまでにいくつか調整し、分析するだろう」と語った。 コンパニーも「失点が多すぎる」と認めたが、統計上は本来の失点予想値（xG）を超えている。PSGはxG1.91で5得点、ハイデンハイムはxG2.13で3得点だった。
なお、PSGでも同様の議論が続くが、システム変更の兆しはない。 守備批判にはルイス・エンリケ監督が金曜の会見で反論。「くだらない意見は尊重する必要がない」。翌日、パリSGも大幅に入れ替えた先発でFCロリアンと2－2で引き分けた。