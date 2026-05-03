ミュンヘンの選手たちは、かつてのような無失点記録が続くことを期待しつつも、戦術変更は否定している。このスタイルがリーグ優勝、カップ戦決勝進出、2020年以来となるCL決勝への現実的な可能性、そして得点記録をもたらしたのだから当然だ。 だがバルサやPSGのような個人技に秀でた攻撃陣には、わずかな集中力低下でも致命傷になる。

パリでの激戦直後、エベルは第2戦で失点を減らすより得点を増やすべきと語った。無失点シリーズを目指すより現実的だ。2024年秋を振り返った土曜日も、彼はミュンヘン（そしてパリ）の攻撃的サッカーを擁護した。

「基本的なDNAは変えたくない」とエベルは語った。「火曜日のパリ戦は、少し失礼だが、めちゃくちゃ最高だった。これこそがサッカーだ。攻撃だ。 それでも『守備はどうなんだ』と言われる。守備重視の試合もできるだろう。CKからの1点で1-0で終わるかもしれない。それでいいのか？我々はアグレッシブに攻めるDNAを選んだのだ」