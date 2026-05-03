FSVマインツ05戦で3失点、パリ・サンジェルマン戦で5失点、1.FCハイデンハイム戦で再び3失点。1週間で計11失点したことで、PSGとの第2戦を控えるミュンヘンの守備には批判が集中した。バイエルンの選手たちは、その批判に対し、まるで打ち合わせをしたかのように一致団結して対応している。
翻訳者：
突然、誰もがFCバルセロナについて語り始めた。PSGとの決戦を控えたFCバイエルンには懸念材料だ。
2024年秋の話題が再び上がっている。スポーツディレクターのマックス・エベル、監督のヴィンセント・コンパニー、さらに当時2.ブンデスリーガの1.FCケルンに所属していたGKヨナス・ウルビックも言及した。 その2024年秋、コンパニがバイエルンで指導者キャリアをスタートさせた直後、チームはCLグループステージでバルセロナに1-4で敗れた。直前のリーグ戦ではフランクフルトと3-3で引き分けている。当時もハイプレスとマンマークを多用する守備は批判されていた。
エベルは「その件は気にしていない」と述べ、コンパニやウルビックと同じ言い回しで「去年もバルセロナに1-4で負けた後、8試合無失点だった」と続けた。実際、無失点は7試合目で止まったが、その相手はPSGで、ホームで1-0の勝利だった。 このスコアなら、水曜日の第2戦は少なくとも延長戦に持ち込める。だが第1戦が4-5だったように、両攻撃マシンが再び1-0の低調な試合をする可能性は極めて低い。
- Getty Images
「病みつきになるほど最高」：マックス・エベルが提唱する「スペクタクルなサッカー」
ミュンヘンの選手たちは、かつてのような無失点記録が続くことを期待しつつも、戦術変更は否定している。このスタイルがリーグ優勝、カップ戦決勝進出、2020年以来となるCL決勝への望み、そして得点記録をもたらしたからだ。 だがバルサやPSGのような個人技に秀でた攻撃陣には、わずかな集中力低下でも致命傷になる。
パリでの激戦直後、エベルは第2戦で失点を減らすより得点を増やすべきと語った。無失点シリーズを目指すより現実的だ。2024年秋を振り返った土曜日も、彼はミュンヘン（そしてパリ）の攻撃的サッカーを擁護した。
「基本のDNAは変えたくない」とエベルは語った。「火曜のパリ戦は失礼かもしれないが、本当に最高だった。これこそサッカーだ。攻撃こそが本質だ。 それでも『守備は』と言われる。守備重視の試合もできる。CKで1-0で終わるかもしれない。それでいいのか？我々はアグレッシブなサッカーのDNAを選んだ」
- Getty Images Sport
FCバイエルン：ヨシュア・キミッヒが将来を見据える
ウルビックは「大量失点でも頭を掻きむしって『なんてことだ！』と嘆く必要はない」と語った。水曜日、彼は再びノイアーに正ゴールキーパーの座を譲る。ノイアーはハイデンハイム戦で温存されたほか、多くの主力も休養した。
ジョシュア・キミッヒは後半から出場し、ハリー・ケイン、ルイス・ディアス、終盤同点弾を放ったミカエル・オリゼも出場した。キミッヒは現システムを維持すべきだとしつつ、「新シーズンまでにいくつか調整し、分析するだろう」と語った。 コンパニーは「失点が多すぎる」と認め、統計上も許容値を超えている。PSGはxG1.91で5得点、ハイデンハイムはxG2.13で3得点だった。
なお、PSGでも同様の議論が続くが、システム変更の兆しはない。 守備批判にはルイス・エンリケ監督が金曜の会見で「くだらない意見は尊重不要」と反論。翌日もメンバーを大幅に入れ替え、バイエルン同様、FCロリアンと2－2で引き分けた。