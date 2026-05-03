突然、誰もがFCバルセロナについて語り始めた。PSGとの決戦を控えたFCバイエルンには懸念材料だ。

2024年秋の話題が再び上がっている。スポーツディレクターのマックス・エベル、監督のヴィンセント・コンパニー、さらに当時2.ブンデスリーガの1.FCケルンに所属していたGKヨナス・ウルビックも言及した。 その2024年秋、コンパニがバイエルンで指導者キャリアをスタートさせた直後、チームはCLグループステージでバルセロナに1-4で敗れた。直前のリーグ戦ではフランクフルトと3-3で引き分けている。当時もハイプレスとマンマークを多用する守備は批判されていた。

エベルは「その件は気にしていない」と述べ、コンパニやウルビックと同じ言い回しで「去年もバルセロナに1-4で負けた後、8試合無失点だった」と続けた。実際、無失点は7試合目で止まったが、その相手はPSGで、ホームで1-0の勝利だった。 このスコアなら、水曜日の第2戦は少なくとも延長戦に持ち込める。だが第1戦が4-5だったように、両攻撃マシンが再び1-0の低調な試合をする可能性は極めて低い。