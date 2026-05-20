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「突然、トロフィーが消えていた！」ヴィンセント・コンパニがブンデスリーガ優勝トロフィーを紛失したと明かした。バイエルン監督がシーズン終了後の祝賀会について語った。
コンパニの台所での悪夢
バイエルンは優勝パレードに慣れているが、今回のブンデスリーガ優勝祝賀会ではコンパニーにパニックが起きた。元マンチェスター・シティ主将は、興奮のあまり栄えあるトロフィーを自宅の台所に置き忘れたと明かした。
祝賀ムードが落ち着いた後、コンパニはビルト紙の取材にこう語った。「僕たちはここにいたのに、突然トロフィーがなくなっていたんだ！そこで思い出した。『ああ、家にあるんだ』って。キッチンに置いてあったんだよ。前夜、誰かが『ヴィニー、明日持ってきて』と渡したことも忘れていた」。
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市役所での救助活動
チームが公式歓迎会準備中に、ドイツサッカー界で最も重要なトロフィーがトースターの隣に置かれていることに気づいた。ベルギー人監督の妻カーラ・ヒッグスがトロフィーを市中心部へ運び、式典に間に合わせた。
報道によると、コンパニーがトロフィーを忘れたことに気づいたのは、ミュンヘンのマリエン広場へ向かう途中だった。チームはすでに市庁舎2階でドミニク・クラウゼ新市長から表彰を受けていたが、トロフィーはまだ輸送中。トロフィーがグランドホールに届いたのは、バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長がスピーチを行っているまさにその時だった。
ゴレツカを巡り、感情が高ぶっている
運営トラブルがあっても、選手たちの高揚感は冷めなかった。トロフィーを手にしたチームは市庁舎のバルコニーに上がり、集まった何千人ものファンにトロフィーを披露した。選手たちは踊り、歌い、「マイスターシャーレ」を回し、リーグ制覇を祝った。
今夏退団するレオン・ゴレツカは、サポーターの拍手に感極まっていた。クラブは彼のルーツを称え、ヘルベルト・グロネマイヤーの「ボーフム」を流した。ファンは長年にわたりチームを支えたスターに、名前を叫んで別れを告げた。
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DFBポカール決勝に注目
祝賀会はコンパニーのデビューシーズンを彩ったが、ミュンヘンではすぐに国内2冠へ話題が移った。トロフィー紛失の騒動や1860ミュンヘンファンの妨害も、若き監督の下で成功を追い求めるチームの士気をくじかなかった。
次は土曜、ベルリンでDFBポカール決勝シュトゥットガルト戦だ。キッチンから取り戻したブンデスリーガのトロフィーを手に、コンパニは新たなタイトルとパレードを目指す。