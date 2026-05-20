「突然、トロフィーが消えていた！」ヴィンセント・コンパニがブンデスリーガ優勝トロフィーを紛失したと明かした。バイエルン監督がシーズン終了後の祝賀会について語った。

チームが公式歓迎会準備中に、ドイツサッカー界で最も重要なトロフィーがトースターの隣に置かれていることに気づいた。ベルギー人監督の妻カーラ・ヒッグスがトロフィーを市中心部へ運び、式典に間に合わせた。

報道によると、コンパニーがトロフィーを忘れたことに気づいたのは、ミュンヘンのマリエン広場へ向かう途中だった。チームはすでに市庁舎2階でドミニク・クラウゼ新市長から表彰を受けていたが、トロフィーはまだ輸送中。トロフィーがグランドホールに届いたのは、バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長がスピーチを行っているまさにその時だった。