Goal.com
ライブ
FC Bayern München Celebrate Winning The Bundesliga Championship At MarienplatzGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

「突然、トロフィーが消えていた！」ヴィンセント・コンパニがブンデスリーガ優勝トロフィーを紛失したと明かした。バイエルン監督がシーズン終了後の祝賀会について語った。

ヴァンサン・コンパニ
バイエルン
ブンデスリーガ
バイエルン 対 シュトゥットガルト
シュトゥットガルト
DFBポカール

ヴィンセント・コンパニは、バイエルン・ミュンヘンのブンデスリーガ優勝祝賀会で、優勝トロフィーが行方不明になったと明かした。ベルギー人監督は、重要な場面で「マイスターシャーレ」が見当たらなかったと告白した。

  • コンパニの台所での悪夢

    バイエルンは優勝パレードに慣れているが、今回のブンデスリーガ優勝祝賀会ではコンパニーにパニックが起きた。元マンチェスター・シティ主将は、興奮のあまり栄えあるトロフィーを自宅の台所に置き忘れたと明かした。

    祝賀ムードが落ち着いた後、コンパニはビルト紙の取材にこう語った。「僕たちはここにいたのに、突然トロフィーがなくなっていたんだ！そこで思い出した。『ああ、家にあるんだ』って。キッチンに置いてあったんだよ。前夜、誰かが『ヴィニー、明日持ってきて』と渡したことも忘れていた」。

    • 広告
  • FC Bayern München Celebrate Winning The Bundesliga Championship At MarienplatzGetty Images Sport

    市役所での救助活動

    チームが公式歓迎会準備中に、ドイツサッカー界で最も重要なトロフィーがトースターの隣に置かれていることに気づいた。ベルギー人監督の妻カーラ・ヒッグスがトロフィーを市中心部へ運び、式典に間に合わせた。

    報道によると、コンパニーがトロフィーを忘れたことに気づいたのは、ミュンヘンのマリエン広場へ向かう途中だった。チームはすでに市庁舎2階でドミニク・クラウゼ新市長から表彰を受けていたが、トロフィーはまだ輸送中。トロフィーがグランドホールに届いたのは、バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長がスピーチを行っているまさにその時だった。

  • ゴレツカを巡り、感情が高ぶっている

    運営トラブルがあっても、選手たちの高揚感は冷めなかった。トロフィーを手にしたチームは市庁舎のバルコニーに上がり、集まった何千人ものファンにトロフィーを披露した。選手たちは踊り、歌い、「マイスターシャーレ」を回し、リーグ制覇を祝った。

    今夏退団するレオン・ゴレツカは、サポーターの拍手に感極まっていた。クラブは彼のルーツを称え、ヘルベルト・グロネマイヤーの「ボーフム」を流した。ファンは長年にわたりチームを支えたスターに、名前を叫んで別れを告げた。

  • FC Bayern München Celebrate Winning The Bundesliga Championship At MarienplatzGetty Images Sport

    DFBポカール決勝に注目

    祝賀会はコンパニーのデビューシーズンを彩ったが、ミュンヘンではすぐに国内2冠へ話題が移った。トロフィー紛失の騒動や1860ミュンヘンファンの妨害も、若き監督の下で成功を追い求めるチームの士気をくじかなかった。

    次は土曜、ベルリンでDFBポカール決勝シュトゥットガルト戦だ。キッチンから取り戻したブンデスリーガのトロフィーを手に、コンパニは新たなタイトルとパレードを目指す。

DFBポカール
バイエルン crest
バイエルン
FCB
シュトゥットガルト crest
シュトゥットガルト
VFB