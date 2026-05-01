その点で、ハーフタイムでの彼の交代は少し意外だった。4対5の接戦について問われたスポーツディレクターのマックス・エベルルは「それはコーチ陣の判断だ」と語り、その話題を避けた。一方で、デイヴィスのパフォーマンスについては「非常に良かった」と評価した。

ドイツ紙『Bild』によると、デイヴィスは木曜の全体練習を欠席し、リハビリトレーナーのサイモン・マルティネロと個別メニュー（ランニングとボールを使った軽めの練習）を行ったという。

土曜のブンデスリーガ第1節ハイデンハイム戦、そして水曜のPSGとの第2戦に出場できるかは不明だ。サイドバックには、コンパニのほかにライマー、スタニシッチ、伊藤宏樹が控える。