コンパニー監督はPSG戦でライマーに代わりデイヴィスを先発起用した。25歳のカナダ人左SBは、2―3のPKを献上したが、それ以外は及第点のプレーだった。
AFP
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突然個人練習に。バイエルン・ミュンヘンのスターに懸念。
その点で、ハーフタイムでの彼の交代は少し意外だった。4対5の接戦について問われたスポーツディレクターのマックス・エベルルは「それはコーチ陣の判断だ」と語り、その話題を避けた。一方で、デイヴィスのパフォーマンスについては「非常に良かった」と評価した。
ドイツ紙『Bild』によると、デイヴィスは木曜の全体練習を欠席し、リハビリトレーナーのサイモン・マルティネロと個別メニュー（ランニングとボールを使った軽めの練習）を行ったという。
土曜のブンデスリーガ第1節ハイデンハイム戦、そして水曜のPSGとの第2戦に出場できるかは不明だ。サイドバックには、コンパニのほかにライマー、スタニシッチ、伊藤宏樹が控える。
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FCバイエルン：アルフォンソ・デイヴィスは最近、度々欠場している。
デイヴィスは昨年、前十字靭帯断裂で数カ月離脱したが12月に復帰。 しかし復帰の道は平坦ではなく、1月に病気、2～3月には筋肉系のトラブルで再離脱した。それでも直近のブンデスリーガ2試合（VfBシュトゥットガルト戦、FSVマインツ05戦）で先発し、PSG戦でのサプライズ起用を勝ち取った。
木曜日には朗報も。筋断裂で離脱していたレナート・カールとトム・ビショフが部分的にチーム練習に復帰し、PSG戦でのメンバー入りへ望みがつながった。