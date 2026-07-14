さらに、まだ公表されていない英トップクラブがアトゥボル獲得に本腰を入れていると報じられている。この選択肢は、彼が次のキャリアステップとして望む条件にぴったりだ。

交渉が再び動き出したのは、関係者にとって切実な朗報だ。フライブルク育ちの彼は、最近まで移籍交渉で大きな賭けに失敗したように見えた。

ニューカッスルへの移籍という彼の夢は交渉の末に消えた。ハル・シティ、ボーンマス、スペイン1部のレアル・ソシエダからのオファーも、彼には魅力不足だった。そのため、このGKはフライブルクに留まっていた。