このゴールキーパーの移籍交渉に再び動きがある。アストン・ヴィラが状況を注視しているほか、リーグのライバルAFCボーンマスは早期獲得を狙っている。
翻訳者：
突然の移籍方針転換か？ イングランドのトップクラブが、フライブルクから戦力外となったノア・アトゥボルーに接触している模様
さらに、まだ公表されていない英トップクラブがアトゥボル獲得に本腰を入れていると報じられている。この選択肢は、彼が次のキャリアステップとして望む条件にぴったりだ。
交渉が再び動き出したのは、関係者にとって切実な朗報だ。フライブルク育ちの彼は、最近まで移籍交渉で大きな賭けに失敗したように見えた。
ニューカッスルへの移籍という彼の夢は交渉の末に消えた。ハル・シティ、ボーンマス、スペイン1部のレアル・ソシエダからのオファーも、彼には魅力不足だった。そのため、このGKはフライブルクに留まっていた。
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なぜノア・アトゥボルはフライブルクの練習再開に参加しなかったのか？
フライブルクのスポーツディレクター、ヨッヘン・ザイアー氏は『Bild』紙に、同GKの現状について慎重ながら楽観的な見通しを示した。「今は話し合いながら状況を見極めている」。だが、アトゥボルのブライスガウでの時代はすでに終わっている。
先週日曜、ヨーロッパリーグ決勝進出チームが公式練習を再開した際、それは明らかだった。チームメイトが約3000人の観客の前で公開練習を行う中、アトゥボルはゴールキーパーコーチ・ミヒャエル・ミュラーの指導の下、別メニューで個人練習を行った。
フライブルクでは、ミオ・バックハウスがノア・アトゥボルの後任に就任した
ザイヤーは、ゴールキーパーの不在について「移籍にはまだ少し時間がかかるかもしれない。彼は現在クラブと交渉中で、双方にとって良い形で別れると確信している」と語った。フライブルクのスポーツディレクターは、アトゥボルーが再びチーム練習に参加するかどうかは「未定」だと述べた。
クラブはすでに後任としてSVヴェルダー・ブレーメンのミオ・バックハウスを1500万ユーロで獲得しており、アトゥボルの残留は想定されていない。
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ノア・アトゥボルは代表入りを狙っている
契約満了まであと1年。フライブルクは育成選手に対し、移籍金として少なくとも2000万ユーロを期待している。GK本人にとっては、金銭や新天地よりも、この数週間でより大きなものが懸かっている。
2028年の欧州選手権と2030年のワールドカップを見据え、ドイツ代表の正GKの座を目指す彼にとって、早く新天地を見つけることは急務だ。1年間も試合に出ずベンチを温める余裕はない。
ドイツでは、マヌエル・ノイアーに続き、将来的にオリバー・バウマンやマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンも代表を退く見込みで、アトゥボルは長らく次代を担うGKとして期待されてきた。
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