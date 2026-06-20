突如現れた怪物とレアル・マドリードの短剣……オランダの「風車」の前にスウェーデンの「壁」が崩れ去る

オランダはスウェーデン戦で多彩な攻撃を披露し、2026年ワールドカップのライバルに強力なメッセージを送った。
ブライアン・プロピーの圧倒的なフィジカル、コーディ・ジャクボの決定力、そしてレアル・マドリードへの移籍が間近に迫るデンゼル・ドムフリースの活躍で、オランダ代表は主要大会で優勝を争える完成度を示した。
オランダはスウェーデン戦で多彩な攻撃を披露し、2026年ワールドカップのライバルに強力なメッセージを送った。
ブライアン・プロピーの圧倒的なフィジカル、コーディ・ジャクボの決定力、そしてレアル・マドリードへの移籍が間近に迫るデンゼル・ドムフリースの活躍で、オランダ代表は主要大会で優勝を争える完成度を示した。
AS紙は、スウェーデン戦で力強いプレーを見せたオランダ代表について論評。右サイドバックのデンゼル・ドゥムフリース（ワールドカップ後にレアル・マドリード加入予定）の活躍に焦点を当て、新監督ジョゼ・モウリーニョの期待についても言及した。
また、この試合のMVPであるブライアン・プロッピーを称えた。現代はフォワードの存在感が薄れ、古典的なエースストライカーが減少している。しかし、ロナルド・クーマン率いるオランダ代表では、強力なフィジカルを持つブライアン・プロピーが台頭。彼はスウェーデンの守備陣を突破し、その壁を迂回するより突破する方が簡単であることを示した。
さらにドムフリーズも輝き、まるでモウリーニョが求める「短剣」のようだった。ジャコブスも攻撃に加わり、ゴールが降り注いでスウェーデンを圧倒した。
ジャーナリストのアリッツ・ガビロンド氏は「アヤックス下部時代からあった才能が、今季サンダーランドでのプレミアリーグで開花し、W杯の舞台でも輝いた」と続けた。 数千キロ離れた地での欧州対決で、彼はスウェーデンの守備を粉砕した。その身体と動きは予測不能だった」。
さらにこう続けた。「その連係から先制点が生まれた。ディフェンダーの前でスクリーンを務め、ウイングへパスを出した後、自身も攻撃に参加した。ジャクボがアシストを記録。サイドの選手たちは、ディフェンダーを引きつけスペースを作るプロビーを有効に活用していた」。
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ドムフリスはスペースを最も有効に活用した選手の一人だった。彼のサイドはオランダ代表の高速攻撃ルートへと化した。攻撃では2アシストを記録し、さらに多くのチャンスを作れたはずだ。
本人は「もし私がモウリーニョの求める守備を完璧にこなせれば、レアル・マドリードにとって危険な選手になるだろう。2点目と3点目は私の足元から生まれた。ロビーとジャクボは私のパスに合わせるだけだった」と語った。
試合はオープンかつエキサイティング。守備より攻撃が得意なスウェーデンはリスクを冒して攻め続け、双方に得点機が生まれた。 60分までにジャクボとアンソニー・イランガのゴールで試合はさらに白熱。観客のブーイングを受けた「クールダウンタイム」だけがペースを落とした。
その後、試合は落ち着きを取り戻したが、イサクの4点目とサマーヴィルの追加点がスコアに華を添えた。
この時点でオランダはすでにペースを落とし、プロープ、ドムフリス、ヤコブの攻撃トリオがスウェーデンの体力を消耗させていた。
最後に彼は「彼らに気をつけろ……オランダに気をつけろ」と語った。
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マルムシュの去就には欧州の強豪が注目している。
ASはこの試合をいくつかの数字でまとめ、次のようにコメントした。
5-1の圧勝：序盤は互角だったが、オランダが5得点を挙げてスウェーデンを圧倒。
オランダの期待得点（xG）は2.47。質の高いチャンスを多く作ったのに対し、スウェーデンは0.99だった。
スウェーデンのシュート数は16本でオランダの10本を上回ったが、決定力は低かった。
オランダのボール支配率は50.9％で、ほぼ互角ながらわずかに上回った。
コーディー・ジャクボのシュート5本：前線で最も活躍し、2得点を挙げた。