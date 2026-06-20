突如現れた怪物とレアル・マドリードの短剣……オランダの「風車」の前にスウェーデンの「壁」が崩れ去る

AS紙は、スウェーデン戦で力強いプレーを見せたオランダ代表について論評。右サイドバックのデンゼル・ドゥムフリース（ワールドカップ後にレアル・マドリード加入予定）の活躍に焦点を当て、新監督ジョゼ・モウリーニョの期待についても言及した。

また、この試合のMVPであるブライアン・プロッピーを称えた。現代はフォワードの存在感が薄れ、古典的なエースストライカーが減少している。しかし、ロナルド・クーマン率いるオランダ代表では、強力なフィジカルを持つブライアン・プロピーが台頭。彼はスウェーデンの守備陣を突破し、その壁を迂回するより突破する方が簡単であることを示した。

さらにドムフリーズも輝き、まるでモウリーニョが求める「短剣」のようだった。ジャコブスも攻撃に加わり、ゴールが降り注いでスウェーデンを圧倒した。

ジャーナリストのアリッツ・ガビロンド氏は「アヤックス下部時代からあった才能が、今季サンダーランドでのプレミアリーグで開花し、W杯の舞台でも輝いた」と続けた。 数千キロ離れた地での欧州対決で、彼はスウェーデンの守備を粉砕した。その身体と動きは予測不能だった」。

さらにこう続けた。「その連係から先制点が生まれた。ディフェンダーの前でスクリーンを務め、ウイングへパスを出した後、自身も攻撃に参加した。ジャクボがアシストを記録。サイドの選手たちは、ディフェンダーを引きつけスペースを作るプロビーを有効に活用していた」。

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