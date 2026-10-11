イングランド人ウインガーのジェド・スペンスが、サン・シーロで行われたパルマ戦で、インテルの一員として公式戦デビューを果たした。試合はセリエAでインテルが3-0の快勝。73分にアンディ・ディウフとの交代で投入された26歳は、ピッチに足を踏み入れるとホームの観客から温かい拍手を受けた。

スペンスはすぐさま右サイドでスピードを発揮し、終盤にはアンジュ＝ヨアン・ボニーとラウタロ・マルティネスに得点機を演出した。

インテルはすでに前半のうちに、ペタル・スチッチ、ハカン・チャルハノール、マルクス・テュラムのゴールで勝ち点3を確保していた。