Jonathan Moscrop
翻訳者：
空飛ぶイングランド人！ ジェド・スペンス、負傷悪夢の末にサン・シーロで衝撃デビューを披露
スペンス、インテル・ミラノで記憶に残るデビューを飾る
イングランド人ウインガーのジェド・スペンスが、サン・シーロで行われたパルマ戦で、インテルの一員として公式戦デビューを果たした。試合はセリエAでインテルが3-0の快勝。73分にアンディ・ディウフとの交代で投入された26歳は、ピッチに足を踏み入れるとホームの観客から温かい拍手を受けた。
スペンスはすぐさま右サイドでスピードを発揮し、終盤にはアンジュ＝ヨアン・ボニーとラウタロ・マルティネスに得点機を演出した。
インテルはすでに前半のうちに、ペタル・スチッチ、ハカン・チャルハノール、マルクス・テュラムのゴールで勝ち点3を確保していた。
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ウインガーがサン・シーロでの歓迎に喜びを示す
試合終了後、Inter TVの取材に応じたスペンスは、初めてピッチに立った際に感情がこみ上げたことを認めた。元トッテナムの同選手は、厳しいリハビリ過程を乗り越えるうえで支えてくれたクラブのサポーターに感謝を示した。
「この素晴らしいスタジアムで、素晴らしいファンの前でデビューできてとてもうれしい。彼らは本当に素晴らしい歓迎をしてくれた」とスペンスは語った。
「素晴らしい気分だった。負傷からの回復はここ数週間とても大変だったが、戻ってこられてうれしいし、ファンに感謝している」
右サイドで即効性のあるインパクト
スペンスは途中出場からわずか数分後、持ち前の加速力を披露。相手DFを振り切ってボニーへ危険な低いクロスを送り込んだ。さらに83分には、正確なボールを主将マルティネスへ届けたが、ヘディングシュートはわずかにバーの上へ外れた。
スペンスは、過密日程の中でもチームを集中させ続けているクリスティアン・キヴ監督を称賛した。
「今後の試合でも、この一貫性を維持していく必要があると思う」とスペンスは付け加えた。「監督は僕たちを常に集中させるのがとても上手い。僕たちは正しい方向に進んでいると思う」
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次はチャンピオンズリーグでの挑戦だ
復帰戦を無事に終えたスぺンスは、国内および欧州の各大会で過密日程に突入するインテルの中で、試合勘をさらに高めていくことを目指す。
キヴのチームは10月13日火曜日、サン・シーロに戻り、チャンピオンズリーグでクラブ・ブルージュをホームに迎える。
スぺンスはイタリアでの生活に順応しながら、さらなる出場時間の確保を狙う。
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