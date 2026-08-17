ファンベースの激しい反発は、単なるSNS上の不満をはるかに超えるレベルへと瞬く間にエスカレートした。抗議するサポーターは移籍阻止に向けて緊急会談を求め、クラブ会長のオフィスまで実際に行進した。さらに熱心なファンの一部はスタジアムの外にも集まり、強い不満をはっきりと表明した。

驚くべきことに、『BILD』は、数人のサポーターがドルトムントの空港でその攻撃的MFを待ち構え、移籍を思いとどまるよう必死に説得しようとしたと報じている。ケルンのザイド・エル・マラ獲得に失敗した後、ドイツの名門は直ちにコンスタンテリアスへと完全に照準を切り替えており、必要書類の最終手続きを進めるなかで状況は依然として極めて緊迫している。