AFP
翻訳者：
空港で待ち伏せ！ 激怒したPAOKファンが反発、3000万ユーロのボルシア・ドルトムント移籍阻止へ
ドルトムントの移籍を巡りファンが反発
コンスタンテリアスのドルトムント移籍案は、『BILD』によると、PAOKサポーターの間で大規模かつ激しい反発を引き起こしている。ギリシャ代表の同選手は日曜、注目の移籍を前にメディカルチェックを受けるためドイツへ渡った。しかし、その退団が目前に迫ったことで、本拠地テッサロニキでは即座に反発が噴出した。
PAOKの著名ウルトラス集団として知られる「ゲート4」は、この高額移籍に公然と反対を表明し、積極的に抗議行動を開始した。報道によると、ドルトムントは2500万ユーロから2700万ユーロの保証額で合意したという。出来高ボーナスが加われば、取引全体のパッケージは最終的に3000万ユーロを超える可能性がある。
- Getty Images Sport
抗議が大統領府にまで及ぶ
ファンベースの激しい反発は、単なるSNS上の不満をはるかに超えるレベルへと瞬く間にエスカレートした。抗議するサポーターは移籍阻止に向けて緊急会談を求め、クラブ会長のオフィスまで実際に行進した。さらに熱心なファンの一部はスタジアムの外にも集まり、強い不満をはっきりと表明した。
驚くべきことに、『BILD』は、数人のサポーターがドルトムントの空港でその攻撃的MFを待ち構え、移籍を思いとどまるよう必死に説得しようとしたと報じている。ケルンのザイド・エル・マラ獲得に失敗した後、ドイツの名門は直ちにコンスタンテリアスへと完全に照準を切り替えており、必要書類の最終手続きを進めるなかで状況は依然として極めて緊迫している。
シュツットガルト騒動の余波
この緊迫した状況は、PAOK首脳陣にとって非常になじみ深いものに聞こえるはずだ。つい昨夏、シュツットガルトは才能ある攻撃的MFの獲得を試み、熱狂的なファンベースから全く同じ強烈な圧力に直面した。その一件では、オーナーのイバン・サビディスが強い圧力に劇的に屈し、取引を完全に取りやめた。コンスタンテリアスは代わりに2029年までの高額な新契約にサインし、もともといた場所にそのままとどまった。
Gate 4は過去に狙い通りの結果を手にしており、今はその成功を再現しようと激しく決意している。しかし、前回のシュツットガルトを巡る一件とは異なり、今回は選手が実際に飛行機に乗り、ドイツへ渡っている。
- AFP
契約条件と今後の見通し
コンスタンテリアスは、5年契約にサインし、2031年までクラブに残ることで、ブラック・アンド・イエローズでの長期的な将来を託したと報じられている。ギリシャ代表の同選手は報酬が大幅に増加する見通しで、ドイツでの総年俸は1シーズンあたり300万ユーロから400万ユーロになるとみられている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。