「究極の試練！」。シャビ・アロンソ率いる好調チェルシーがエミレーツに乗り込む中、ギャリー・ネビルがアーセナル対チェルシー戦の大胆予想を披露

チェルシーは現在、アロンソ体制の下で力強い復調を見せており、前季の不本意な10位フィニッシュから立て直している。チェルシーはフラムに3-2で勝利した後、週末にはスリリングな4-3の一戦でブライトンを辛くも退けた。

そうした攻撃面の華やかさがある一方で、ネヴィルはアーセナルの組織力が優位性をもたらすと感じている。この識者は、アウェーのチェルシーのオープンな戦い方が王者の思うつぼになる可能性があると指摘した。

ネヴィルは次のように語った。「チェルシーはヴィラと同じような守り方はしないだろう。だから、アーセナルは実際、チェルシー相手の方が前に出ていく場面で勝機を感じるかもしれない。ただその一方で、チェルシーには素晴らしい攻撃的な選手たちがいるという事実にも警戒しなければならない。そこが本当に興味深いところだ。私はアーセナルがこの試合に勝つと思うが、彼らにとって本当に良いテストでもあり、シャビ・アロンソ体制の序盤にあるチェルシーを見るには本当に良いタイミングでもある。

「最初の2試合で彼らは非常にエキサイティングだったが、ミスの少ない王者との対戦は彼らにとって究極のテストだ。待ちきれない。本当に良い試合になると思う。そしてアーセナルも本当にこの試合を楽しみにしているはずだ。私が両者を1位と2位に置いているので、アーセナルとチェルシーがどの位置にいるのか、この試合は多くを示してくれるだろう」