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「究極の試練！」。シャビ・アロンソ率いる好調チェルシーがエミレーツに乗り込む中、ギャリー・ネビルがアーセナル対チェルシー戦の大胆予想を披露
アーセナル、ロンドン・ダービーの試練へ準備整う
ネビルは、日曜日に行われる大きな注目を集めるロンドン・ダービーで、アーセナルがチェルシーを下すと予想した。両チームはともに、新シーズンで完璧なスタートを切ってこのエミレーツ・スタジアムでの一戦に臨む。
アロンソ率いるチェルシーは、開幕からの数試合でゴールを量産し、早くも優勝争いの候補として浮上している。しかし、ネビルはホームのアーセナルが力の差を見せるとみており、現王者の2-0勝利を予想している。アーセナルは昇格組のコヴェントリー・シティに3-0で快勝してタイトル防衛をスタートさせ、その後はアストン・ヴィラを1-0で下し、ブカヨ・サカの決勝点で連勝を飾った。
- AFP
ネヴィル、チェルシーの攻撃面での脅威を称賛
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、チェルシーの前線が問題を引き起こすとみている一方で、最終的にはアーセナルの守備の粘り強さを支持した。『Sky Sports』のポッドキャストでネビルは、アロンソ監督のチームとアーセナルのここまでの対戦相手との戦術的な違いを強調した。
「アーセナルは、チェルシーにはアストン・ヴィラより優れた攻撃的な選手がいると理解するはずだ。だから警戒を怠らず、集中していなければならないと思う」とネビルは説明した。「ただ、ヴィラはアーセナルを除けばリーグで最も組織されたチームだと思う。本当に組織されていて、ウナイ・エメリによって非常によく落とし込まれている。チェルシーはそこまで組織されていないし、規律もない」
アロンソ率いるチームにとって真の試金石となる一戦
チェルシーは現在、アロンソ体制の下で力強い復調を見せており、前季の不本意な10位フィニッシュから立て直している。チェルシーはフラムに3-2で勝利した後、週末にはスリリングな4-3の一戦でブライトンを辛くも退けた。
そうした攻撃面の華やかさがある一方で、ネヴィルはアーセナルの組織力が優位性をもたらすと感じている。この識者は、アウェーのチェルシーのオープンな戦い方が王者の思うつぼになる可能性があると指摘した。
ネヴィルは次のように語った。「チェルシーはヴィラと同じような守り方はしないだろう。だから、アーセナルは実際、チェルシー相手の方が前に出ていく場面で勝機を感じるかもしれない。ただその一方で、チェルシーには素晴らしい攻撃的な選手たちがいるという事実にも警戒しなければならない。そこが本当に興味深いところだ。私はアーセナルがこの試合に勝つと思うが、彼らにとって本当に良いテストでもあり、シャビ・アロンソ体制の序盤にあるチェルシーを見るには本当に良いタイミングでもある。
「最初の2試合で彼らは非常にエキサイティングだったが、ミスの少ない王者との対戦は彼らにとって究極のテストだ。待ちきれない。本当に良い試合になると思う。そしてアーセナルも本当にこの試合を楽しみにしているはずだ。私が両者を1位と2位に置いているので、アーセナルとチェルシーがどの位置にいるのか、この試合は多くを示してくれるだろう」
- Getty Images
上位2チーム予想が試される
ネヴィルは以前、今季のリーグでアーセナルとチェルシーが上位2チームでフィニッシュすると予想しており、そのことで日曜日の一戦の重みはさらに増している。この試合は、チェルシーが本当に優勝争いを維持できるのかを占う重要な序盤の指標となる。
The Overlapで最終予想を明かしたネヴィルは、こう結論づけた。「2-0でアーセナルだと思う。アーセナルはこの試合にものすごく気合が入っていて、力強く、とてもアグレッシブに来るはずだ」
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