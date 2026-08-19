シメオネはアルバレスがリヤド・エア・メトロポリターノでの自身の構想の中心にいると強調しているものの、選手本人は現状に強い不満を抱いているようだ。報道によれば、シメオネとアルバレスは直接会談を行い、その場でFWはバルセロナ移籍希望を改めて伝えたという。

さらに、アルバレスが直近のトレーニングでいら立ちを見せていたことも伝えられている。水曜に公開された公式写真では、アルバレスはひげをそり落とし、目に見えて不機嫌な表情を浮かべていた。過去2シーズンの普段の快活な様子とは対照的だった。シメオネは周囲の雑音があることを認めた上で、次のように付け加えた。「人はそれぞれ意見を持つものだ。私は人々の意見をとても尊重している。こうした状況ではいつもそうしてきた。ジエゴ・コスタ、［アントワーヌ］グリーズマン、そして今はフリアンだ」