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翻訳者：
移籍騒動のさなか、ディエゴ・シメオネ監督が欠場理由を説明 フリアン・アルバレスはアトレティコ・マドリー開幕戦勝利を欠場
アルバレス、開幕戦勝利を逃す
アルバレスは、水曜日にアトレティコ・マドリーがマラガを2-0で下してラ・リーガ開幕戦を飾った試合で、目立って欠場していた。アルゼンチン代表FWは離れた場所から試合を見守る一方、アデモラ・ルックマンが1トップで先発し、フル出場した。後半のカンイン・リーとアレックス・バエナのゴールで勝利を手にした。
しかし、アルバレスには移籍の憶測が盛んに飛び交っており、バルセロナとアーセナルが獲得を熱望している。本人に退団希望があるにもかかわらず、アトレティコ・マドリーは4億9000万ユーロの契約解除条項を示して強硬姿勢を崩していない。クラブは事実上、交渉の扉を閉ざしている。
- AFP
シメオネが不在の理由を説明
『ミラー』によると、ディエゴ・シメオネ監督はこの状況について直接言及し、この招集外は移籍が差し迫っているためではなく、ワールドカップ決勝後のコンディション面だけが理由だと主張した。
興味深いことに、代表活動で同程度の離脱期間があったにもかかわらず、バエナはメンバー入りし、さらに得点も挙げた。シメオネ監督はこの判断について、次のように説明した。「私はスポーツ面を担当している。[フリアン]は並外れた青年だ。私たちは、いつもそうしているように話をした…… 彼にはもっとトレーニングセッションが必要だ。彼は我々の攻撃陣で最高の選手だし、私はそう言ってきたし、今もそう思っている。彼を中心にチームをつくりたい」
選手の不満が明らかになる
シメオネはアルバレスがリヤド・エア・メトロポリターノでの自身の構想の中心にいると強調しているものの、選手本人は現状に強い不満を抱いているようだ。報道によれば、シメオネとアルバレスは直接会談を行い、その場でFWはバルセロナ移籍希望を改めて伝えたという。
さらに、アルバレスが直近のトレーニングでいら立ちを見せていたことも伝えられている。水曜に公開された公式写真では、アルバレスはひげをそり落とし、目に見えて不機嫌な表情を浮かべていた。過去2シーズンの普段の快活な様子とは対照的だった。シメオネは周囲の雑音があることを認めた上で、次のように付け加えた。「人はそれぞれ意見を持つものだ。私は人々の意見をとても尊重している。こうした状況ではいつもそうしてきた。ジエゴ・コスタ、［アントワーヌ］グリーズマン、そして今はフリアンだ」
- AFP
次に何が起こるのか？
アルバレスは、8月23日に行われる次節ビジャレアル戦に向けて試合勘を高めるべく、アトレティコ・マドリーでトレーニングを続ける見通しだ。移籍市場の期限が迫る中、クラブは非現実的な4億9000万ユーロの移籍金を要求しており、アルバレスは当面の将来がマドリードにあることを受け入れる可能性が高い。バルセロナは、歴史的なオファーを実現する資金を用意できないのであれば、代替となる前線の補強候補を早急に検討する必要がある。
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