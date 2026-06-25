「移籍間近」：マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンがバルセロナから欧州最多優勝クラブへ移籍すると報じられている。

アヤックスへの移籍は、バルサのGK陣を整理し体制を明確にする好機会だ。正GKはジョアン・ガルシアが不動で、控えはヴォイチェフ・シュチェスニー。第3GKの座はアンデル・アストララガとアロン・ヤコビシュヴィリが争う見込み。

バルサはイニャキ・ペーニャを300万ユーロでギリシャのパナシナイコスへ売却し、デビッド・コッヘンはデンマークのリンビーへ1シーズンの期限付き移籍をした。