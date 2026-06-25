スペインのスポーツ紙『AS』によると、関係者全員が合意に達し、移籍はまもなく成立する見込みだ。 アヤックスでは、ジローナで半年間プレーした際に知り合ったミシェル監督と再会する。テル・ステゲンはワールドカップを見据え、実戦経験を積むために昨季後半戦でレンタル移籍したが、すぐに大腿部を怪我して長期離脱。北米開催の大会も欠場した。
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「移籍間近」：マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンがバルセロナから欧州最多優勝クラブへ移籍すると報じられている。
昨夏、バルサはエスパニョールからジョアン・ガルシアを2500万ユーロで獲得。テル・ステゲンのライバルとなった。 フリック監督はガールを新守護神に指名。テル・ステゲンには2028年までの契約が残っていたが、バルサでの将来が不透明になった。彼は背中の手術で残留し、冬の移籍市場でジローナへの新天地を求めた。
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バルサ、GKのポジションを明確に
アヤックスへの移籍は、バルサのGK陣を整理し体制を明確にする好機会だ。正GKはジョアン・ガルシアが不動で、控えはヴォイチェフ・シュチェスニー。第3GKの座はアンデル・アストララガとアロン・ヤコビシュヴィリが争う見込み。
バルサはイニャキ・ペーニャを300万ユーロでギリシャのパナシナイコスへ売却し、デビッド・コッヘンはデンマークのリンビーへ1シーズンの期限付き移籍をした。
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テル・ステゲンは12年間バルサでプレーしている。
マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンは2014年、ユース時代を過ごしたボルシア・メンヒェングラートバッハから1200万ユーロでFCバルセロナに移籍。加入後、リーグ7回、2014/15シーズンのチャンピオンズリーグで優勝した。
25/26シーズンのマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの成績：
ゲーム： 3 失点： 2 無失点試合： 1 出場時間： 270分