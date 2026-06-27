ジョゼ・モウリーニョ監督率いるレアル・マドリードは、リールMF争奪戦の有力候補とされてきた。しかし『マルカ』紙の移籍専門ジャーナリスト、マッテオ・モレット氏によると、マンチェスター・シティも参入したという。

シティはすでにリールと接触し、移籍の可能性を探っているという。リールは、ワールドカップで注目されたこのモロッコ代表MFに7000万ユーロの移籍金を要求していると報じられている。