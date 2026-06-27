ジョゼ・モウリーニョ監督率いるレアル・マドリードは、リールMF争奪戦の有力候補とされてきた。しかし『マルカ』紙の移籍専門ジャーナリスト、マッテオ・モレット氏によると、マンチェスター・シティも参入したという。
シティはすでにリールと接触し、移籍の可能性を探っているという。リールは、ワールドカップで注目されたこのモロッコ代表MFに7000万ユーロの移籍金を要求していると報じられている。
ジョゼ・モウリーニョ監督率いるレアル・マドリードは、リールMF争奪戦の有力候補とされてきた。しかし『マルカ』紙の移籍専門ジャーナリスト、マッテオ・モレット氏によると、マンチェスター・シティも参入したという。
シティはすでにリールと接触し、移籍の可能性を探っているという。リールは、ワールドカップで注目されたこのモロッコ代表MFに7000万ユーロの移籍金を要求していると報じられている。
ブアディはモロッコ代表の初戦・ブラジル戦で司令塔として活躍し、1－1の引き分けに貢献した。
リールは、レアル・マドリードやマンチェスター・シティが争奪戦を繰り広げれば、より高い移籍金を獲得できると期待している。アーセナル、チェルシー、リヴァプール、パリ・サンジェルマンも興味を示しているが、現時点では具体的な動きはない。
ワールドカップでブアディは、24/25チャンピオンズリーグでレアル・マドリードを1-0で破ったときと同じ印象を与えた。代表のモハメド・ウアビ監督は「彼のプレーに驚かなかった。ブラジル戦でも感銘は受けなかった。 彼の実力は最初から分かっていた」と語り、遠回しに称賛した。
ブアディがモロッコ代表で初出場したのは5月末のブルンジ戦（5-0）だった。ウアビ監督は「彼なら結果を出すと確信していた」と語り、W杯でも即戦力として起用した。
|ゲーム：
|42
|出場時間：
|3153
|得点：
|0
|アシスト：
|1