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JOSE MOURINHO IMAGO / NurPhoto
Daniel Buse

翻訳者：

移籍金7000万ユーロ？ レアル・マドリードとマンチェスター・シティが、W杯で注目された若手選手を争奪か。

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レアル・マドリードとマンチェスター・シティが、モロッコ代表のアユーブ・ブアディの獲得を争っている。

ジョゼ・モウリーニョ監督率いるレアル・マドリードは、リールMF争奪戦の有力候補とされてきた。しかし『マルカ』紙の移籍専門ジャーナリスト、マッテオ・モレット氏によると、マンチェスター・シティも参入したという。 

シティはすでにリールと接触し、移籍の可能性を探っているという。リールは、ワールドカップで注目されたこのモロッコ代表MFに7000万ユーロの移籍金を要求していると報じられている。 

  • ブアディはモロッコ代表の初戦・ブラジル戦で司令塔として活躍し、1－1の引き分けに貢献した。 

    リールは、レアル・マドリードやマンチェスター・シティが争奪戦を繰り広げれば、より高い移籍金を獲得できると期待している。アーセナル、チェルシー、リヴァプール、パリ・サンジェルマンも興味を示しているが、現時点では具体的な動きはない。 

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ブアディはわずか1ヶ月前に代表デビューを果たしたばかりだ

    ワールドカップでブアディは、24/25チャンピオンズリーグでレアル・マドリードを1-0で破ったときと同じ印象を与えた。代表のモハメド・ウアビ監督は「彼のプレーに驚かなかった。ブラジル戦でも感銘は受けなかった。 彼の実力は最初から分かっていた」と語り、遠回しに称賛した。 

    ブアディがモロッコ代表で初出場したのは5月末のブルンジ戦（5-0）だった。ウアビ監督は「彼なら結果を出すと確信していた」と語り、W杯でも即戦力として起用した。 

  • 25/26シーズンのアユーブ・ブアディの成績：

    ゲーム： 42
    出場時間： 3153
    得点： 0
    アシスト： 1